Top 3 des jetons crypto Avalanche de la semaine : OIN, TIME, HUSKY

Un écosystème DeFi en pleine croissance et un nouveau pont Ethereum à faible coût ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles AVAX est en hausse de 200% en août. De plus, ces derniers mois, Avalanche a connu des gains significatifs en termes de prix et de popularité, comme Ethereum, la plate-forme dominante de contrats intelligents, des batailles avec des frais de transaction élevés et de mauvais délais de traitement.

Le 18 août, le protocole Avalanche a annoncé Avalanche Rush, une campagne d’incitation à l’extraction de liquidités de 180 millions de dollars lancée avec Aave et Curve. Apporte ainsi de nouvelles applications et de nouveaux actifs à son écosystème DeFi en expansion.

Les 3 meilleurs jetons d’avalanche cette semaine sont OIN, TIME et HUSKY.

Financement de l’OIN (OIN)

OIN vanté, la première plate-forme DeFi à offrir l’extraction de liquidités et des prêts sur l’ontologie avec des capacités inter-chaînes. De plus, en intégrant Ethereum dans son écosystème, la plateforme s’ouvrira à l’ensemble du secteur DeFi existant.

Après tout, la finance conventionnelle combine le monde, ses devises et les systèmes financiers, car la technologie inter-chaînes est très importante dans DeFi. Selon CoinMarketCap, le prix OIN Finance aujourd’hui est de 0,511066 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 977 347 USD.

Chrono.tech (TEMPS)

Plateforme de recrutement, de ressources humaines et de paiement basée sur la blockchain, Chrono.tech aide les gens à trouver un emploi et à transférer de l’argent en toute sécurité à l’échelle mondiale.

De plus, le jeton TIME est le jeton natif de l’écosystème Chrono.tech et peut être utilisé pour garantir le statut de compte premium ou jalonné sur TimeWarp.finance pour collecter tous les bénéfices du service. Selon CoinMarketCap, le prix de Chrono.tech est aujourd’hui de 34,45 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 95 207,55 USD.

Husky Avax (HUSKY)

Premier jeton de marchandise Avax, maintenant disponible sur BSC ! Husky Avax, un jeton sur l’Avalanche C-Chain. De plus, il a un approvisionnement de départ fixe, aucune allocation d’équipe et aucun largage.

De plus, Husky gagne beaucoup à opérer sur Avalanche, car les transactions sécurisées et décentralisées sont rapides, bon marché et écologiques. Selon CoinMarketCap, le prix Husky Avax aujourd’hui est de 1,09 à 7 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 242 861 USD.