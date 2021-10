Top 3 des jetons Crypto récemment ajoutés

L’industrie de la cryptographie est en plein essor ces derniers temps, suscitant l’intérêt de tous les individus dans le monde grâce à ses fonctionnalités numériques. En outre, les crypto-monnaies deviennent également plus populaires parmi les investisseurs avec leurs services uniques. Ainsi, la principale raison de l’expansion du marché de la cryptographie est l’ajout de nouveaux jetons face sur le marché.

Donc, comme pour la journée, il y a les trois premiers jetons crypto qui sont nouveaux sur le marché. Il s’agit de SOLAR Token, Dopple Finance (DOPX) et Magicoin (MAGIC).

1. Jeton SOLAIRE

Le fait intéressant à propos du SOLAR Token est qu’il est lancé comme une crypto-monnaie amusante sur le marché. En outre, il aide également les utilisateurs à gagner des jetons SOLAR en récompense d’événements astrologiques du monde réel. Si les utilisateurs rivalisent et résolvent des messages cryptiques et des énigmes, ils sont éligibles pour gagner des jetons SOLAR.

De plus, l’objectif principal de l’équipe est de faire connaître notre univers de manière ludique et de l’appréhender de manière significative. En outre, l’équipe prévoit d’intégrer les NFT dans son réseau pour récompenser encore plus les utilisateurs de manière intéressante.

2. Dopple Finance (DOPX)

Dopple Finance est un écosystème de finance décentralisée stable (DeFi) traitant sur la plate-forme de chaîne intelligente Binance. De plus, le réseau Dopple dispose d’un stablecoin fractionnaire algorithmique, « KUSD » en partie pris en charge par l’USDC. Désormais, DOPX est le jeton utilitaire natif de la plate-forme qui est utilisé pour frapper en partie ces pièces stables KUSD.

Plus encore, le prix actuel du marché du DOPX est de 0,022521 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 386 918 $. De plus, il n’y a eu aucun changement dans les performances de DOPX au cours des dernières 24 heures.

3. Magicoin (MAGIQUE)

Magicoin (MAGIC) est une nouvelle crypto-monnaie qui vient d’entrer sur le marché de la crypto. D’autres utilisateurs peuvent recevoir ces pièces MAGIC tout au long du processus d’extraction. Depuis le lancement jusqu’à présent, l’offre en circulation est de 4 102 283 pièces MAGIC.

De manière significative, la valeur marchande en direct de MAGIC est de 0,001404 $. Et il reste constant avec le même prix ne reflétant aucun changement au cours des dernières 24 heures.

Lien source

Vues de la publication : 18