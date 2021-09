Top 3 des jetons DOT de la semaine

Aleph.im est un réseau cross-chain open source.

Aujourd’hui, toutes les devises importantes, y compris Bitcoin, Ethereum et Binance Coin, ont commencé à se négocier pour des centimes sur le dollar. Leurs capitalisations boursières élevées empêchent leurs prix de monter en flèche trop rapidement maintenant qu’ils sont populaires. Mais ce n’est pas le cas pour les altcoins, qui sont des crypto-monnaies créées après la popularité de Bitcoin.

Bon nombre des plus de 11 000 altcoins ne parviennent pas à acquérir de l’élan. Cependant, pas pour quelques joyaux rares qui promettent un grand risque et un rendement énorme. Voici les 3 meilleurs jetons DOT de la semaine.

Réseau Celer (CELR)

Aussi fascinant que soit la blockchain, les taux de transaction et le débit peuvent être lents. CELR est une solution de mise à l’échelle de couche 2 bien conçue qui gère les transactions hors chaîne. De plus, la plate-forme Celer permet des paiements hors chaîne rapides, faciles et sécurisés et des contrats intelligents.

Le projet d’écosystème Polkadot a été l’un des premiers à utiliser la plateforme Substrate. En outre, les créateurs du réseau ont envisagé de maximiser le potentiel de la blockchain et de transformer les Dapps avec des résultats plus efficaces et plus productifs.

Selon CoinMarketCap, le prix du réseau Celer aujourd’hui est de 0,116697 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 295 777 395 USD.

PolkaDomain (NOM)

PolkaDomain est un domaine décentralisé et un marché NFT basé sur Polkadot. De plus, il s’agit d’un domaine décentralisé sécurisé par le réseau Polkadot. Et offrez aux gens le contrôle de leurs données et de leurs ressources.

Selon CoinMarketCap, le prix de PolkaDomain aujourd’hui est de 0,343995 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 7 434,48 USD.

Aleph.im (ALEPH)

Aleph.im est un réseau inter-chaînes open source avec une architecture de base de données, de calcul et d’identité décentralisée. De plus, l’objectif principal d’Aleph.im est d’aider les applications et les protocoles décentralisés à supprimer les parties centralisées de leur pile. Par exemple, imaginez un AWS ou Firebase décentralisé. Aleph. im vise à turbocharger l’écosystème DeFi.

Selon CoinMarketCap, le prix Aleph.im est aujourd’hui de 0,507474 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 2 699 887 USD.