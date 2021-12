Top 3 des jetons Proof-of-Stake à acheter le 2 décembre : Solana, Cardano et Algorand.

Solana SOL / USD utilise une combinaison de Proof of History (PoH) et Proof of Stake (PoS) pour traiter rapidement les transactions, ce qui en fait un réseau blockchain vert.

Cardano ADA / USD utilise également le PoS, qui exploite le montant de la participation au système dans le but de déterminer le consensus. Sa variante de PoS est connue sous le nom d’Ouroboros, qui est le premier protocole de consensus blockchain à être développé grâce à des recherches évaluées par des pairs.

Algorand ALGO / USD est un réseau open source décentralisé qui utilise une structure à deux niveaux ainsi qu’une variante unique du mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS) pour augmenter la vitesse des transactions et atteindre l’objectif.

Dois-je acheter Solana (SOL) ?

Le 2 décembre, Solana (SOL) valait 222 $.

Pour mieux comprendre à quel type de point de valeur il s’agit pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

Le jeton SOL a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 6 novembre, lorsque sa valeur a atteint 259,96 $. À son point de valeur ATH, SOL était supérieur de 37,96 $ ou de 17 %.

Son point le plus bas en valeur en novembre était le 28 novembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 185,93 $.

Cela signifie que la valeur du jeton a chuté du 6 au 28 novembre de 74,03 $ ou 28%.

Cependant, du 28 novembre au 2 décembre, le jeton a augmenté de 36,07 $ ou 19 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que SOL atteigne une valeur de 230 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter Cardano (ADA) ?

Le 2 décembre, Cardano (ADA) valait 1,69 $.

Pour mieux comprendre de quel type de valeur il s’agit pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

La valeur la plus élevée jamais enregistrée par l’ADA s’est produite le 2 septembre, lorsqu’elle a atteint 3,09 $. À son point de valeur ATH, le jeton valait 1,4 $ de plus, soit 82% par rapport à sa valeur le 2 décembre.

En termes de performance de novembre, le 9 novembre, le jeton avait son point de valeur le plus élevé à 2,33 $.

Cependant, son point le plus bas était le 28 novembre, lorsqu’il est tombé à 1,46 $. Ici, nous pouvons voir que ADA a diminué en valeur de 0,87 $ ou 37%.

Cependant, du 28 novembre au 2 décembre, la valeur de l’ADA a augmenté de 0,23 $ cents. Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que l’ADA atteigne 2 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter Algorand (ALGO) ?

Le 2 décembre, Algorand (ALGO) valait 1,86 $.

Afin d’indiquer de quel type de point de valeur il s’agit pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur historique la plus élevée, ainsi que ses performances le mois dernier.

Le point de valeur la plus élevée d’Algorand (ALGO) s’est produit le 20 juin 2019, lorsque le jeton a atteint la valeur de 3,56 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton ALGO valait 1,7 $ de plus ou 91% par rapport à sa valeur le 2 décembre.

Les performances d’ALGO en novembre sont intéressantes, car la valeur du jeton a augmenté à 2,26 $ le 12 novembre.

Cependant, le jeton est tombé à 1,59 $ le 27 novembre. Il s’agit d’une baisse de 0,67 $ ou 29 %.

Cependant, du 27 novembre au 2 décembre, ALGO a augmenté de 0,27 $ ou 17 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce qu’ALGO atteigne une valeur de 2,4 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

