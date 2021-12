Top 3 des jetons Solana Blockchain à acheter le 1er décembre 2021 : GRT, LINK et RAY

Graph GRT / USD est un protocole d’indexation pour interroger les réseaux, qui est directement intégré à Solana.

Chainlink LINK / USD est un réseau Oracle décentralisé qui assure la décentralisation au niveau d’Oracle et de la source de données et est également intégré à Solana.

Raydium RAY / USD est un teneur de marché automatisé (AMM) et un fournisseur de liquidités, basé sur la blockchain Solana pour Serum Decentralized Exchange (DEX).

Faut-il acheter The Graph (GRT) ?

Le 1er décembre, The Graph (GRT) valait 0,94 $.

Afin d’avoir une meilleure perspective sur le type de valeur pour le jeton, nous passerons en revue son point de valeur ATH, ainsi que ses performances le mois dernier.

Son plus haut historique était le 12 février, lorsque le jeton a atteint une valeur de 2,84 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 1,9 $ ou 202% de plus à son point de valeur ATH.

Le 9 novembre, GRT a atteint son point de valeur le plus élevé à 1,26 $.

Cela dit, sa valeur a chuté le 27 novembre à son point le plus bas à 0,85 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 0,41 $ ou 32%.

Cependant, du 27 novembre au 1er décembre, le jeton a augmenté de 10 % ou 0,09 $.

Dans cet esprit, d’ici la fin décembre, nous pouvons nous attendre à ce que le GRT atteigne 1,5 $, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter Chainlink (LINK) ?

Le 1er décembre, Chainlink (LINK) valait 26,41 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

Le point de valeur la plus élevée du jeton LINK était le 10 mai, lorsqu’il a atteint une valeur de 52,70 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 26,29 $ ou 99% de plus à son point de valeur ATH.

Le 10 novembre, LINK a atteint son point de valeur le plus élevé du mois, avec une valeur de 38,12 $.

Cependant, son point le plus bas est survenu le 28 novembre, lorsque le jeton est tombé à 23,23 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 14,89 $ ou 39%.

Cependant, du 28 novembre au 1er décembre, la valeur du jeton a augmenté de 5% ou 1,18.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que LINK atteigne 28 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat solide.

Faut-il acheter du Raydium (RAY) ?

Le 1er décembre, Raydium (RAY) valait 11,35$.

Afin d’obtenir une estimation de la valeur du jeton RAY, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en novembre.

En termes de son plus haut historique, RAY valait 16,83 $ le 12 septembre. À son plus haut historique, le jeton valait 5,48 $, soit 48% de plus.

En termes de performance du jeton en novembre, le 3 novembre, le jeton avait son point le plus élevé en valeur à 13,2 $.

Son point de valeur le plus bas était le 26 novembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 9,23 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a chuté de 3,97 $ ou 30%.

Cependant, du 26 novembre au 1er décembre, le jeton RAY a augmenté en valeur de 2,12 $ ou 23%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que RAY atteigne 15 $ d’ici la fin décembre, ce qui en fait un achat intéressant.

La publication Top 3 des jetons Solana Blockchain à acheter le 1er décembre 2021 : GRT, LINK et RAY sont apparus en premier sur Invezz.