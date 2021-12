Top 3 des jeux crypto à gagner acheter en décembre

L’industrie du jeu en ligne est grande. Selon Valuates Reports, l’industrie devrait avoir un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 11% dans les années à venir. Pendant ce temps, il vaudra plus de 32 milliards de dollars par an.

Aujourd’hui, la majeure partie de l’industrie du jeu est contrôlée par des sociétés centralisées telles que EA Sports, Ubisoft et Activision Blizzard.

Mais le sous-secteur à la croissance la plus rapide de l’industrie est tiré par l’industrie de la blockchain. C’est ce qu’on appelle jouer pour gagner. C’est une industrie dans laquelle les gens jouent et sont ensuite incités par des paiements, sous forme de crypto-monnaies. Jetons un coup d’œil à certaines des meilleures crypto-monnaies dans lesquelles investir pour gagner de l’argent.

Axie Infini

Axie Infinity (AVAX / USD) est la plus grande crypto-monnaie de jeu pour gagner au monde. AXS est son jeton natif et c’est celui qui récompense les gens. La plate-forme compte plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs par mois et le nombre augmente à un rythme relativement rapide. En conséquence, le jeton AXS a une capitalisation boursière de plus de 6,5 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes plateformes au monde.

Axie Infinity est plus qu’un simple jeu de plateforme à gagner. En fait, les développeurs construisent une plate-forme complète de métaverse. Dans celui-ci, les gens pourront acheter des terres, les développer et même les louer à d’autres parties intéressées.

La tarification AXS s’est relativement bien comportée cette année. Il a augmenté de plus de 16 000 % cette année seulement et le prix devrait continuer à augmenter l’année prochaine.

Gala

Gala (GALA / USD) est un projet de blockchain de premier plan trouvé dans le sous-secteur play to win. La plate-forme permet aux gens de jouer à divers jeux et d’être récompensés lorsqu’ils gagnent. Aujourd’hui, il y a plusieurs jeux sur Gala, dont Townstar, The Walking Dead Empires, Legacy et Ships & Docks, entre autres.

Gala est une plate-forme relativement populaire qui compte des millions d’utilisateurs du monde entier. Cette popularité a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 3,3 milliards de dollars US. Son prix a augmenté de plus de 400% depuis octobre de cette année. Avec le lancement prochain de Galachain, la pièce devrait continuer à augmenter.

bac à sable

Sandbox (SAND / USD) est l’une des plus grandes plateformes de blockchain de métaverse et de jeu pour gagner au monde. Le réseau a des fonctionnalités qui permettent aux gens d’acheter des terrains, de construire et de louer des propriétés et de jouer à des jeux. Sandbox est soutenu par Masayoshi Son, qui a investi plus de 93 millions de dollars.

Le prix de SAND a augmenté de plus de 600 % ces derniers mois. Sa capitalisation boursière totale a atteint plus de 4,77 milliards de dollars et il est possible qu’elle continue de croître.

