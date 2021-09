Top 3 des jeux NFT qui peuvent vous rapporter de l’argent

Nous sommes à une époque où l’on parle de plus en plus du soi-disant « Metaverse » (le monde réel dans l’espace numérique), des crypto-monnaies. Aussi, de différentes manières pour obtenir des ressources financières. Nous parlons de jeux NFT.

Soit dit en passant, la montée en puissance des NFT promet un nouvel ordre dans lequel les joueurs assument des rôles encore plus importants dans l’économie du jeu. Et surtout, ils reçoivent des récompenses dans le processus.

Dans cet article, nous vous présentons trois des meilleurs jeux NFT disponibles aujourd’hui.

1. Axie Infinity le « Pokémon des NFTs »

Ce jeu de crypto NFT est devenu une tendance pour gagner de l’argent sur Internet. Son ascension au cours de ces mois a été énorme.

Ainsi, Axie Infinity est un jeu électronique développé sur la Blockchain Ethereum, où les joueurs combattent et reproduisent les créatures appelées Axie. En fait, gagnez de vraies récompenses en crypto-monnaie pour vos victoires.

Pour mieux comprendre, Axie Infinity combine un mode aventure avec des missions quotidiennes, des confrontations avec d’autres joueurs. Et collecte de pièces avec l’infrastructure des NFT et du réseau Blockchain.

Ce jeu, également connu sous le nom de « Crypto Pokemon », est basé sur un système de prix, d’achat et de vente de petites créatures fantastiques à valeur réelle et rachetable.

Jeu Axie Infinity. Source : Axie Infinity

Ce sont des Pokémon uniques et transférables avec une valeur réelle (ils sont NFT) qui ont des pouvoirs et des types différents, et qui doivent se battre avec d’autres “Axies”, pour générer les prix. Ses attaques peuvent être renforcées avec des cartes et autres accessoires qui peuvent être achetés dans le propre magasin et qui fonctionnent avec un portefeuille Ronin.

Pour commencer à jouer :

Le joueur doit s’inscrire en achetant 3 Axies. Environ 200 $ par créature. De plus, il est essentiel que le joueur dispose d’un portefeuille numérique, pour accumuler les bénéfices et pouvoir vendre. Vous pouvez obtenir une bourse. Ce que vous offrent les propriétaires des Axies, en échange d’un pourcentage des bénéfices. Autrement dit, si vous voulez jouer, mais que vous n’avez pas d’animaux, une autre personne, qui a pu les payer, vous les prête. En retour, vous lui versez une part importante des gains tant que vous les utilisez.

Curieusement, c’est la première entreprise en ce qui concerne NFT. Bien en avance même sur les cartes à collectionner NBA ou CryptoPunks. Il a de plus en plus de joueurs. On estime qu’une personne peut retirer environ 1 200 $ par mois.

2. Cryptolames

Il s’agit d’un jeu de rôle NFT, créé par le groupe Riveted Games. Il a la particularité d’avoir un système de token NFT qui fonctionne sur la Binance Smart Chain (BSC). Afin que vous puissiez conserver la propriété de votre avatar et de tous les objets que vous avez gagnés dans le jeu.

En effet, le jeu NFT consiste à récompenser les joueurs avec le jeton SKILL. Après avoir vaincu des ennemis et participé à des raids. Ils peuvent embaucher des personnages supplémentaires, forger des armes uniques et reforger ces armes pour augmenter leur puissance globale.

À propos, les joueurs peuvent également échanger leurs personnages et leurs armes sur un marché libre. Ils peuvent également miser leurs gains de SKILL et recevoir des SKILL supplémentaires en récompense.

Bref, pour commencer à jouer sur CryptoBlades, la première chose que vous devriez avoir sous la main est un navigateur Web et un portefeuille MetaMask configuré pour utiliser le réseau BSC. Une fois ces deux conditions remplies, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur la DApp du jeu et à y connecter votre portefeuille.

3. Mondes extraterrestres

Un autre des jeux NFT à la croissance la plus rapide, Alien Worlds est un métaverse DeFi NFT. Où vous pouvez collectionner et jouer avec des objets numériques uniques.

Plus précisément, il s’agit d’un jeu dans lequel vous incarnez un explorateur de l’espace, connu sous le nom de mineur. Les joueurs sont équipés d’un ensemble de trois outils de minage et peuvent choisir une planète pour explorer et extraire Trillium (TLM).

Jeu NFT. Source : Mondes extraterrestres

En particulier, les joueurs peuvent acquérir des NFT pour exploiter TLM, participer à des batailles et accomplir des missions dans le jeu.

En fait, le jeu vous récompensera occasionnellement avec un objet spatial : un outil, une arme ou peut-être un avatar. Ces articles sont NFT et sont plus difficiles à obtenir que les TLM.

Enfin, ces jeux NFT ne sont-ils qu’une autre mode et sa bulle conséquente ? Ou un pas vers quelque chose de plus grand ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je termine par cette phrase de Platon : « En une heure de jeu, on peut en découvrir plus sur une personne qu’en un an de conversation.

