Top 3 des options d’investissement pour les seniors – Vérifiez les caractéristiques, les avantages et les taux d’intérêt

L’appétit pour le risque de chaque individu évolue avec l’âge, et pour les personnes de plus de 60 ans, l’appétit pour le risque évolue avec les attentes de rendement.

Les seniors ont du mal à trouver une place pour mettre leur argent, non en raison d’un manque d’options sur le marché, mais ils craignent que s’ils ne sont pas investis dans le bon instrument pendant la retraite, ils pourraient relever le défi de survivre à leur épargne qu’ils se sont accumulés au fil des ans.

Les experts suggèrent que l’on pourrait opter pour de tels instruments financiers qui minimisent le risque d’investissement et donnent également des rendements assurés, pour éviter cela.

Divers instruments financiers sur le marché offrent des avantages spéciaux aux personnes âgées, et ne se limitent pas seulement à des rendements garantis plus élevés sur leurs investissements, mais offrent également des exonérations fiscales plus importantes, avec un revenu mensuel. On peut choisir parmi un instrument en fonction de ses besoins.

Dépôts fixes

Les dépôts bancaires fixes sont connus pour être l’une des options d’investissement les plus sûres, en raison desquelles ils sont l’un des investissements les plus populaires en Inde. Les investisseurs peuvent investir une somme forfaitaire dans un FD, qui offre également des rendements garantis, sous forme d’intérêts. De plus, il n’y a pas de limite sur le montant maximum qui peut être investi dans un dépôt bancaire fixe.

Par rapport au grand public, les seniors obtiennent des taux d’intérêt plus élevés sur les dépôts à terme des banques. En général, un taux d’intérêt supplémentaire de 0,50 pour cent est ce que les banques offrent aux seniors. Les grandes banques comme SBI offrent 6,20 pour cent, sur la FD de 5 à 10 ans, alors qu’ICICI offre 6,30 pour cent, et HDFC en offre 6,25 pour cent, aux seniors.

Les investisseurs peuvent également choisir la manière dont ils souhaitent recevoir leurs paiements – Par exemple, il peut s’agir du montant principal et des intérêts au moment de l’échéance (cumulatif) ou si un investisseur souhaite que l’argent couvre ses dépenses quotidiennes, il / elle peut opter pour des paiements d’intérêts réguliers (option non cumulative).

Régime de revenu mensuel des bureaux de poste (SIG)

Post Office MIS est un système d’épargne populaire parmi les seniors. Le compte MIS de 5 ans verse des intérêts sur une base mensuelle et offre un taux d’intérêt de 6,6 pour cent par an. Par conséquent, selon les experts, il est préféré par les retraités et les seniors qui souhaitent un revenu mensuel régulier.

On peut investir Rs 4.5 lakh dans le cadre de ce schéma, dans un seul compte, et conjointement, on peut investir Rs 9 lakh dans un compte joint. Rs 1 500 est le montant minimum requis pour ouvrir un compte de revenu mensuel.

Même si le retrait du système MIS peut être effectué après 1 an, une pénalité de 2% est facturée sur le montant du dépôt en cas de retrait entre 1 et 3 ans. Après 3 ans, sur les retraits, une pénalité de 1 pour cent est appliquée.

Dépôt de temps au bureau de poste (POTD)

Pour les personnes qui recherchent des options à revenu fixe, les experts suggèrent que le POTD est l’option idéale. C’est une alternative aux dépôts bancaires fixes et aux dépôts à terme. Le montant principal investi avec le dépôt à terme de la poste et les intérêts gagnés sont garantis par une garantie souveraine, par conséquent, il est connu pour être une option plus sûre que les dépôts à terme.

L’intérêt du dépôt à terme est calculé trimestriellement, payé annuellement et offre actuellement un taux d’intérêt de 6,7% pour la durée de 5 ans.

Un compte Post Office Time Deposit peut être ouvert dans toutes les banques du secteur public ou privées comme ICICI Bank et HDFC Bank et le dépôt minimum pouvant être effectué est de Rs 200, après quoi en multiples de Rs 200.

