Top 3 des petites crypto-monnaies à croissance rapide à acheter en 2022 ?

Les crypto-monnaies ont bien performé en 2021. Selon CoinGecko, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a atteint plus de 2 800 milliards de dollars. La plupart de ces gains sont dus aux solides performances d’entreprises comme Bitcoin et Ethereum. Pourtant, sous la surface, les crypto-monnaies à petite capitalisation ont fait encore mieux. Voici donc le top 3 des crypto-monnaies à croissance rapide pour 2022.

Réseau Oasis

Oasis Network (ROSE) est l’une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide au monde. C’est un tueur d’Ethereum qui se concentre principalement sur la confidentialité. Le réseau est principalement utilisé pour créer des produits financiers décentralisés (DeFi) qui sont considérablement évolutifs.

En outre, les développeurs peuvent l’utiliser pour tokeniser la plupart des actifs tels que les matières premières et les actions. Oasis Network est un protocole relativement rapide. Il y parvient en ayant des charges de travail parallèles qui séparent le consensus et l’exécution. Oasis est soutenu par des sociétés de capital-risque renommées telles que Sequoia, Accell et Andreessen Horowitz, entre autres.

Le prix du réseau Oasis a augmenté de plus de 100 % depuis novembre et cette croissance devrait se poursuivre en 2022.

Secret

Le concept de Web 3 est devenu relativement populaire en 2021. Web 3 modifie considérablement le fonctionnement du Web en supprimant le pouvoir d’un petit nombre d’entreprises clés comme Google et Amazon. Pour ce faire, il utilise le concept de blockchain pour décentraliser les aspects clés de l’industrie.

Alors que beaucoup de gens pensent que Web3 est l’avenir, certaines personnalités bien connues comme Elon Musk et Jack Dorsey pensent qu’il s’agit d’une mode.

Secret Network est l’un des projets de blockchain à croissance rapide axé sur le Web 3. Il se décrit comme la première blockchain avec la confidentialité des données par défaut. Le réseau permet aux gens de construire des projets sans autorisation et en préservant la confidentialité.

Le prix de Secret a augmenté de plus de 750% depuis juillet, tandis que sa capitalisation boursière totale a atteint plus de 900 millions de dollars.Cette tendance devrait se poursuivre.

IoTeX

L’Internet des objets (IoT) est une industrie bien connue et en pleine croissance. C’est une technologie qui permet aux appareils de communiquer entre eux et avec les humains. Des millions d’appareils le font déjà et l’industrie devrait se développer rapidement. Pensez aux technologies à croissance rapide comme les voitures autonomes. On estime qu’en 2030, il y aura plus de 100 milliards d’appareils connectés.

IoTeX (IOTX) est l’un des plus grands projets de blockchain axés sur l’industrie de l’IoT. Il permet aux développeurs de créer des projets qui accélèrent l’industrie. Le prix de l’IoTeX a augmenté de plus de 780% depuis juillet et devrait continuer à augmenter.

