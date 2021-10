Top 3 des pièces les plus votées du jour

L’industrie de la cryptographie gagne en puissance, incitant des millions de personnes à faire partie du monde numérique. Avec ses fonctionnalités uniques et ses services numériques, il a construit une solide base d’utilisateurs et de nombreux nouveaux adeptes. En outre, les Altcoins changent la donne et représentent près de 60% du marché total de la cryptographie.

Outre les facteurs de risque et les défis du marché numérique, les utilisateurs investissent leurs actifs dans de nombreuses nouvelles pièces. Ils montrent beaucoup d’intérêt à acheter leurs pièces préférées et à faire ainsi partie de la communauté crypto.

Parmi les autres altcoins, les 3 premiers altcoins énumérés ci-dessous sont choisis comme les pièces les plus votées de la journée, selon CoinGecko.

1. PancakeSwap (GÂTEAU)

GÂTEAU est le jeton natif du réseau décentralisé PancakeSwap qui permet aux utilisateurs de négocier numériquement sur leur bourse. Il est communément appelé un teneur de marché automatisé (AMM). De plus, les pièces CAKE fournissent son offre dans une gamme illimitée, capturant les intérêts des grands utilisateurs du marché. De plus, le jeton de gouvernance de PancakeSwap est un jeton BEP20 qui agit comme une incitation à la fourniture de liquidités à la plateforme.

Selon CoinGecko, le PancakeSwap détient le prix de 19,18 $ avec une augmentation de 0,9% au cours des dernières 24 heures. En outre, la pièce CAKE enregistre une énorme offre en circulation de 230 millions avec une offre totale infinie.

2. Chrome (CHR)

CHR est la devise standard du réseau de blockchain public Chromia qui est lancé en mai 2019. Le jeton CHR renforce la plate-forme Chromia en améliorant une connexion bénéfique entre les utilisateurs, les développeurs et les investisseurs. De plus, les dapps paient leurs frais d’hébergement en tokens CHR ou peuvent stocker ces CHR pour arrimer leurs propres tokens.

Selon les données de CoinGecko, la valeur actuelle de Chromia est de 0,325547 $ avec une offre massive en circulation de 570 millions de pièces CHR. À l’heure actuelle, CHR est un jeton ERC20 qui sera ensuite converti en natif après le lancement du réseau principal Chormia.

3. Avalanche (AVAX)

AVAX est un actif rare qui est le jeton natif d’Avalanche, la plate-forme de blockchain de contrat intelligent la plus rapide. De plus, la fonction principale d’AVAX est de protéger le réseau par le biais d’un processus de jalonnement. En outre, les jetons AVAX sont utilisés pour payer les frais et fournir un compte de base pour divers sous-réseaux sur la plate-forme Avalanche.

Selon CoinGecko, la valeur marchande actuelle d’Avalanche est de 57,74 $. Selon le dossier, il fournit l’offre en circulation de 220 millions de pièces AVAX et une offre totale de 378 millions. De plus, pour augmenter le volume de trading, AVAX a intelligemment étendu ses paires de trading sur tous les sites.

Ainsi, les altcoins sont en plein essor sur le marché avec l’intention de devenir une partie importante de l’espace des crypto-monnaies. Les investisseurs sont prêts à faire face au risque et très désireux d’investir dans des devises numériques. Grâce à cela, la communauté des altcoins apportera des changements massifs dans l’industrie de la cryptographie d’ici la fin de 2021.