Top 3 des projets de crypto-monnaie verte à surveiller en 2021 Crypto new media

La technologie Blockchain a déjà révolutionné un certain nombre d’industries et bien que son impact se fasse principalement sentir sur l’industrie financière, elle peut être utilisée pour créer un monde plus vert. Il pourrait par exemple être utilisé pour renforcer les énergies renouvelables ou inciter à des pratiques durables.

Certains projets de crypto-monnaie ont déjà entrepris d’améliorer notre monde grâce à l’utilisation de la technologie blockchain. Bien qu’il soit presque impossible de répertorier tous les projets respectueux de l’environnement, nous avons proposé trois projets de crypto-monnaie verte à surveiller en 2021.

SolarCoin (SLR)

Le premier est SolarCoin (SLR), un projet mondial et décentralisé de crypto-monnaie visant à rendre l’énergie solaire plus accessible à tous dans le monde, en frappant un jeton SLR pour chaque mégawattheure (MWh) généré grâce à la technologie solaire.

SolarCoin est distribué comme récompense pour les installations solaires et son objectif est de voir le prix du token dépasser le coût de production de l’énergie solaire afin qu’elle devienne effectivement gratuite, dans un processus appelé Solarity.

Dans certaines parties de la planète, affirme le projet, l’énergie solaire est désormais produite à moins de 12 $ par MWh, et le coût ne cesse de baisser. Son objectif est d’encourager la production de ce type d’énergie. Le réseau s’appuie actuellement sur les utilisateurs qui téléchargent de la documentation pour prouver qu’ils produisent de l’énergie solaire, mais l’Internet des objets pourrait un jour rendre ce processus automatique.

Jeton OUD (OUD)

Notre deuxième projet de crypto-monnaie verte à surveiller en 2021 est le projet OUD Token, un jeton écologique qui veut à la fois rendre le monde plus vert et préserver une ressource naturelle précieuse : l’arbre Aquilaria.

Chaque jeton OUD pourrait servir de preuve d’origine et retracerait les étapes de la durée de vie d’un arbre, depuis le moment où il est planté jusqu’au moment où son oud est traité. Le bois d’agar est l’une des matières premières les plus chères au monde, atteignant jusqu’à 100 000 $ le kilogramme.

L’oud d’un arbre est essentiellement constitué de copeaux infusés de résine séparés de l’arbre Aquilaria. Les copeaux de oud sont le plus souvent utilisés comme encens, mais ils peuvent également être distillés en une huile essentielle. Dans sa forme la plus pure, il peut coûter jusqu’à 80 000 $ par portée, ce qui lui a valu le surnom d’or liquide.

Le oud est désormais un ingrédient courant dans les parfums de grande valeur. La population d’arbres Aquilaria a diminué de façon exponentielle en raison de pratiques non durables, une solution est donc nécessaire. Cette solution pourrait être le jeton OUD.

Grâce à l’utilisation de la technologie blockchain, le jeton OUD fournira des identités uniques pour les arbres Aquilaria à travers le monde, qui sont traçables via la technologie RFID et des contrats intelligents sur les blockchains Binance Smart Chain et Ethereum.

Sur un total de 700 millions de jetons, 6 % sont distribués en vente privée et 29 % en vente publique. 40% sont réservés au développement du projet, 5% vont à l’équipe et à ses fondateurs, 5% pour gérer les problèmes juridiques et 5% pour une campagne de bug bounty. Les 10 % restants seront utilisés dans des partenariats pour soutenir le projet et ses objectifs.

Les investisseurs peuvent participer à l’événement de pré-vente du 29 juillet au 4 août, où un OUD coûte 0,06 $ et un total de 120 millions de jetons seront distribués. Dans l’offre initiale de pièces elle-même, 580 millions d’OUD seront distribués pour 0,07 $ entre le 6 et le 8 août.

Une fois la vente terminée, le jeton sera répertorié sur Bitmart, avant d’être mis en ligne sur d’autres échanges. Il convient de noter que les jetons vendus dans les pré-ICO et ICO auront une période d’acquisition, où 25% sont libérés lors de l’inscription, et le reste sera progressivement libéré.

BitGreen (BITG)

BitGreen a été fondé fin 2017 en réponse à l’impact environnemental du Bitcoin. Il s’agit d’une crypto-monnaie communautaire qui vise à être une alternative à l’utilisation des crypto-monnaies Proof-of-Work.

Il vise à inciter à des actions respectueuses de l’environnement, les utilisateurs pouvant gagner des jetons pour, par exemple, faire du covoiturage sur une application ou acheter auprès de marques durables. Ils peuvent également gagner des BITG en plaçant leurs jetons sur un portefeuille ou en créant un masternode.

BitGreen utilise l’algorithme de consensus Proof-of-Stake écoénergétique pour maintenir le consensus sur l’ensemble du réseau.

Une information important: Ceci est une histoire sponsorisée.