Top 3 des temps forts de la semaine en matière de jetons NFT : GALA, WEMIX, LUKSO

Les 3 meilleurs jetons NFT de la semaine incluent GALA, WEMIX, LUKSO.

Gala est une plateforme de jeu basée sur la blockchain.

Il y a un intérêt croissant parmi les investisseurs crypto pour le jeton non fongible (NFT). Examinons maintenant quelques faits saillants de la semaine en matière de jetons NFT.

Top 3 des jetons NFT de la semaine (Source : CoinMarketCap)

Gala (GALA)

Gala est une plateforme de jeu basée sur la blockchain. De plus, GALA emmène l’industrie du jeu dans différentes directions en offrant aux joueurs la propriété de jouer à des jeux. Plus encore, l’objectif principal de Gala Games est de créer des jeux blockchain auxquels vous voudrez réellement jouer.

GALA est considéré comme le meilleur token NFT de la semaine. Cela est dû à sa flambée des prix de 140%. Selon CoinMarketCap, le prix GALA se négocie à 0,102 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 208 447 240 $, au moment de la rédaction.

Wemix (WEMIX)

Wemix est considéré comme la plate-forme de jeu mondiale liée à la blockchain. En fait, la plate-forme est créée par Wemade Tree qui est la plate-forme filiale de WEMADE en tant que branche phare des services de jeux blockchain. De plus, Wemix est une plate-forme de jeux DApps offrant aux utilisateurs des portefeuilles et un marché d’actifs cryptographiques.

Wemix est le deuxième token NFT de la semaine, son prix ayant bondi de plus de 98% au cours des 7 derniers jours. Selon CoinMarketCap, le prix WEMIX se négocie à 2,10 $, avec un volume de négociation sur 24 heures de 123 640 706 $, au moment de la rédaction.

LUKSO (LYXe)

LUKSO est considéré comme une plate-forme de blockchain multivers où se croisent les plates-formes de mode, de jeu, de design et de médias sociaux. De plus, LUSKO vise à apporter la blockchain aux masses via sa blockchain liée aux contrats intelligents.

LYXe détient la troisième place du meilleur jeton NFT de la semaine. Le prix a bondi de plus de 50% au cours des 7 derniers jours. Selon CoinMarketCap, le prix LYXe se négocie à 19,88 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 11 993 717 $, au moment de la presse.