Top 3 des tendances du Data Mining expliquées par l’expert Rajesh Babu Kodali

Les données infinies accessibles à tous sont désormais en place, tout cela grâce à des experts en data mining comme Rajesh Babu Kodali qui s’efforcent jour après jour de donner un sens aux données disponibles.

Les données sont plus volumineuses que tous les autres actifs possibles. Rajesh Babu Kodali, spécialiste de l’exploration de données de profession, affirme que le 21e siècle est une question de big data, c’est une ressource cruciale pour les entreprises publiques et privées d’aujourd’hui, ainsi que les établissements de santé, dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Rajesh Babu Kodali, diplômé en informatique du Vellore Institute of Technology, a terminé sa maîtrise en systèmes d’information avec une mineure en systèmes de base de données aux États-Unis d’Amérique. expert en exploration de données.

Selon lui, l’avenir de l’exploration de données est prometteur et les tendances pour 2022 sont les suivantes :

Optimisation des opérations

Selon l’expert en exploration de données Rjesh Babu Kodali, les techniques d’exploration de données vont profiter aux organisations en réduisant les coûts commerciaux, en améliorant le fonctionnement global et en les aidant à fonctionner plus efficacement. Les méthodes d’exploration de données aideront les dirigeants d’entreprise à identifier les goulots d’étranglement coûteux et à améliorer la prise de décision.

Détection de fraude

L’observation des données grâce à des techniques d’exploration de données peut aider à identifier des anomalies telles que la fraude, elle peut souvent aider à reconnaître des modèles et peut donner aux équipes des informations importantes. Bien qu’il s’agisse d’un cas d’utilisation bien connu dans les banques et autres institutions financières, les organisations basées sur le SaaS ont commencé à mettre en œuvre ces procédures pour supprimer les faux comptes d’utilisateurs de leurs ensembles de données.

L’élimination des fraudes est l’un des principaux avantages de l’utilisation des techniques d’exploration de données, explique Rajesh Babu Kodali, spécialiste de l’exploration de données.

Rajesh Babu Kodali

Conversion des ventes

Les entreprises amassent de vastes quantités d’informations sur leurs consommateurs et prospects. Les entreprises peuvent utiliser les données pour optimiser leurs campagnes marketing en étudiant les données démographiques des consommateurs et l’activité des utilisateurs en ligne, en augmentant la segmentation, les offres de vente croisée et les programmes de fidélisation de la clientèle, ce qui se traduit par un retour sur les efforts marketing plus élevé, ce qui n’aurait pas été possible autrement. L’analyse de l’exploration de données peut également aider les équipes à définir les attentes de leurs parties prenantes en proposant des projections de rendement à partir de toute augmentation ou réduction des investissements marketing.

L’exploration de données implique un certain nombre de procédures, de la collecte de données à la visualisation, afin d’extraire des informations utiles à partir d’ensembles de données volumineux. Les techniques d’exploration de données sont utilisées pour produire des descriptions et des prédictions sur un ensemble de données cible, comme indiqué précédemment. Les modèles, les relations et les corrélations sont observés par les scientifiques des données, qui décrivent ensuite les données. Ils utilisent également des algorithmes de classification et de régression pour catégoriser et regrouper les données, ainsi que la détection de valeurs aberrantes pour des applications telles que la détection de spam, a déclaré M. Kodali, en soulignant que l’exploration de données est la prochaine grande chose du 21e siècle.

