Top 3 des titres Ethereum à acheter en décembre 2021

Le prix d’Ethereum a évolué latéralement ces dernières semaines. La paire ETH/USD se négocie à 3,931, où elle se situait récemment. Ce prix est d’environ 20 % inférieur au niveau le plus élevé de cette année, tandis que sa capitalisation boursière a chuté à environ 467 milliards de dollars. Jetons donc un coup d’œil à certains des meilleurs tueurs d’Ethereum dans lesquels investir ce mois-ci.

Hashgraph Hedera

Hedera Hashgraph est un projet de blockchain à croissance rapide qui se concentre principalement sur les utilisateurs institutionnels. Il s’agit d’une plate-forme de contrat intelligent connue pour ses vitesses importantes. Il peut traiter environ 10 000 transactions par seconde, ce qui est nettement plus rapide que ce que Ethereum peut faire.

Hedera Hashgraph est également connu pour sa structure de gouvernance. Le réseau est dirigé par certaines des principales organisations au monde. Ceux-ci incluent Google, IBM, LG, Nomura, Standard Bank et ServiceNow.

Le prix du HBAR a augmenté d’environ 57 % par rapport à son plus bas niveau en novembre de cette année. Cela s’est produit alors que les investisseurs applaudissaient son entrée dans l’industrie du métaverse. Les analystes pensent que sa vitesse et sa technologie de hachage attireront davantage de développeurs sur le réseau. Cela en fait un tueur d’Ethereum idéal dans lequel investir.

avalanche

Avalanche est un tueur d’Ethereum à croissance rapide qui est connu pour sa vitesse. AVAX, son jeton natif, a augmenté de près de 4 000% cette année et a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 26 milliards de dollars. C’est désormais la 11ème plus grande crypto-monnaie au monde.

Avalanche est un bon tueur d’Ethereum à acheter en décembre en raison de sa dynamique importante et de la croissance de son écosystème. Un bon moyen de voir vos tendances est de regarder votre écosystème de finance décentralisée (DeFi).

Les données compilées par DeFi Llama montrent qu’il existe désormais plus de 100 plates-formes DeFi construites à l’aide du réseau. Ils ont plus de 11 milliards de dollars en valeur verrouillée totale (TVL), ce qui en fait la quatrième plus grande plate-forme.

Terre

Terra est une plate-forme Ethereum sud-coréenne gérée par une société connue sous le nom de Terraform. La plate-forme permet aux développeurs de créer des applications décentralisées de qualité. Aujourd’hui, LUNA a une capitalisation boursière totale de plus de 29 milliards de dollars, ce qui en fait la neuvième plus grande monnaie crypto au monde.

La popularité de Terra est principalement due à sa pièce stable connue sous le nom de TerraUST (UST). Il s’agit d’une plateforme à croissance rapide dont la capitalisation boursière totale a atteint plus de 19 milliards de dollars. C’est le quatrième plus grand stablecoin au monde après Tether, USD Coin et Binance USD. Terra est également un acteur majeur de DeFi, où ses applications ont un TVL de plus de 17 milliards de dollars.

La publication Top 3 des titres Ethereum à acheter en décembre 2021 est apparue en premier sur Invezz.