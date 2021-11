Top 3 des tokens financiers à acheter le 23 novembre : KAVA, POLY et SXP.

Kava KAVA / USD est une plate-forme de prêt DeFi inter-chaînes qui a été développée pour permettre aux utilisateurs d’emprunter des pièces stables USDX et de déposer d’autres crypto-monnaies pour la performance.

Polymath POLY / USD fournit la technologie pour créer, émettre et gérer des jetons de sécurité sur la blockchain.

Swipe SXP / USD est une plate-forme qui remplit le rôle de pont entre FIAT et crypto avec son API spécialement conçue pour créer des cartes de paiement mondiales alimentées par son jeton de crypto-monnaie natif.

Dois-je acheter du Kava (KAVA) ?

Le 23 novembre, le Kava (KAVA) valait 5 178 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton KAVA, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

Le 30 août, KAVA avait sa valeur la plus élevée jamais enregistrée à 9,12 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 3 942 $ de plus ou 76% à son point de valeur ATH.

Lorsque nous examinons ses performances en octobre, le 9 octobre, le jeton a culminé à 6 808 $.

En ce qui concerne son point de valeur le plus bas en octobre, KAVA ne valait que 5 264 $ le 28 octobre. Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu de la valeur de 1 544 $ ou 22%.

Cependant, avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne 6 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un jeton solide à acheter le 23 novembre.

Dois-je acheter Polymath (POLY) ?

Le 23 novembre, Polymath (POLY) valait 0,7145 $.

Pour obtenir une estimation du type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

Le 20 février 2018, Polymath (POLY) avait sa valeur la plus élevée jamais enregistrée à 1,59 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton avait une valeur de 0,8755 $ plus élevée ou 122% plus élevée à son point de valeur ATH.

Cela dit, lorsque nous avons examiné ses performances en octobre, POLY a culminé en valeur le 4 octobre lorsqu’il a atteint une valeur de 0,9763 $.

Son point le plus bas en valeur était le 28 octobre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 0,6134 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 0,3629 $ ou 37% tout au long du mois.

Cela étant dit, du 28 octobre au 23 novembre, la valeur du jeton a augmenté de 0,1011 $.

Dans cet esprit, POLY a le potentiel d’atteindre 0,9 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter Swipe (SXP) ?

Le 23 novembre, Swipe (SXP) valait 2 399 $.

Pour voir quel type de valeur cela représente pour le jeton, nous passerons en revue son point de valeur ATH, ainsi que ses performances le mois dernier.

Le 3 mai, SXP a atteint son plus haut historique à 5,79 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 3 391 $ de plus ou 141% à son point de valeur ATH.

Lorsque nous examinons les performances du jeton SXP en octobre, nous pouvons voir que le 10 octobre, le jeton avait son point le plus élevé en valeur à 2,61 $, alors qu’il avait son point le plus bas le 28 octobre lorsqu’il est tombé à 2 $ en valeur .

Cela a marqué une baisse de 0,61 $ ou 23 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton SXP atteigne 3 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un jeton solide à envisager d’acheter le 23 novembre.

