Top 3 Spotlight Crypto aujourd’hui pour les traders à investir

Ariva (ARV)

ARV développé pour une utilisation dans les réseaux de tourisme et de voyage mondiaux et locaux dans les années à venir. De plus, le projet est un réseau mondial de voyages et de tourisme B2C où les membres peuvent se connecter avec des fournisseurs de services touristiques mondiaux et locaux, réserver avec Cryptocurrency et gagner de l’argent crypto grâce aux réservations et au partage de contenu.

De plus, pour réduire les dépenses liées aux transferts d’argent internationaux à grand volume et la complexité des transactions Swift dans les transactions de tourisme et de voyage, Ariva a été créée. De plus, l’un de ses principaux objectifs est de simplifier l’utilisation de la monnaie locale dans le pays cible.

Selon CoinMarketCap, le prix d’Ariva aujourd’hui est de 0,000222 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 7 280 258 USD. Ariva est en baisse de 8,32 % au cours des dernières 24 heures.

Foudre (LUMIÈRE)

Lightning est un incubateur et une rampe de lancement inter-chaînes basés sur Binance Smart Chain. Le Lightning Incubator développe des idées perturbatrices à travers les chaînes. Ils ont des partenaires d’audit, des partenaires marketing et un KYC interne pour toutes les startups incubées. N’importe qui sur n’importe quelle chaîne peut construire des IDO non incubés sur le Lightning Launchpad.

Selon CoinMarketCap, le prix de Lightning est aujourd’hui de 0,602542 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 287 568 USD. La foudre a augmenté de 22,48 % au cours des dernières 24 heures.

Tabou (TABOU)

Taboo est une initiative de diffusion multimédia en continu pour adultes. De plus, il se spécialise dans le contenu haut de gamme. Contrairement aux autres jetons pour adultes, les modèles ne sont pas issus de l’industrie de la pornographie. Les développeurs de la place de marché Enjin Coin ont créé leur place de marché de pointe.

Sur TABOO, vous trouverez la meilleure qualité et les producteurs de contenu les plus uniques, allant des mannequins aux stars du porno. Les artistes adultes qui souhaitent être sur la plateforme doivent d’abord postuler et obtenir l’approbation de l’équipe. Cette exclusivité produira une plate-forme médiatique supérieure, et bientôt tout le monde comprendra pourquoi Taboo est le meilleur du secteur.

Selon CoinMarketCap, le prix TABOO aujourd’hui est de 0,001302 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 1 264 785 USD. TABOO est en hausse de 14,79% au cours des dernières 24 heures.