Top 4 des moments incontournables de l’interrogatoire de la magistrature du Sénat AG Garland

Les sénateurs républicains ont grillé mercredi le procureur général Merrick Garland lors d’une audience de surveillance du comité judiciaire du Sénat pour avoir autorisé le ministère de la Justice à cibler les parents, même après que la National School Boards Association est revenue sur le langage incendiaire contenu dans sa lettre exigeant que l’administration Biden et la loi fédérale l’exécution intervient contre les parents soucieux de l’éducation de leurs enfants.

Lors d’une audience judiciaire de la Chambre la semaine dernière, Garland a admis que la base pour cibler et potentiellement inculper les parents préoccupés par ce que leurs enfants apprennent dans les écoles avec le terrorisme domestique était la lettre officielle de la NSBA, pas une preuve réelle.

Voici les quatre meilleurs moments de l’audience de mercredi qui rendent encore plus clair le rôle de Garland en autorisant le DOJ à enquêter sur les parents pour violence et terrorisme présumés.

1. Garland dit qu’il continuera à cibler les parents même après que le groupe du conseil scolaire se soit excusé pour ses fausses allégations de « terrorisme domestique »

Au début de l’audience, le sénateur Chuck Grassley a fait pression sur Garland pour qu’il réponde s’il annulerait son mémorandum enjoignant au FBI et aux procureurs de l’État de remédier à «une augmentation inquiétante du harcèlement, de l’intimidation et des menaces de violence contre les administrateurs scolaires, les membres du conseil d’administration, les enseignants. , et le personnel qui participe au travail essentiel de gestion des écoles publiques de notre pays », à la suite d’une lettre de la NSBA. La NSBA a publié la semaine dernière une déclaration exprimant son « regret » d’avoir envoyé la lettre et a même admis qu' »il n’y avait aucune justification pour certains des termes inclus dans la lettre », mais Garland n’a pas bougé.

« Votre note mentionne que la Division de la sécurité nationale sera impliquée dans les enquêtes des commissions scolaires. La division de la sécurité nationale du ministère de la Justice est-elle vraiment nécessaire pour assurer la sécurité des conseils scolaires locaux si les parents ne sont pas des terroristes nationaux ? » demanda Grassley. «Pourquoi la Division de la sécurité nationale est-elle impliquée? Ce genre de chose ressemble à quelque chose qui sortirait d’un pays communiste.

Garland a affirmé que la note qu’il avait publiée était axée sur «la violence et les menaces de violence», mais ne s’était pas engagé à annuler la note ni à désavouer l’implication des forces de l’ordre fédérales dans les problèmes locaux.

Plus tôt dans l’audience, Grassley a accusé Garland d’avoir déplacé le DOJ « aussi loin à gauche que possible » et de cibler « les parents [who] essaient de protéger leurs enfants. Le républicain a également critiqué le DOJ pour avoir refusé de répondre aux lettres, questions et demandes des membres du GOP, même si Garland avait précédemment promis d’être transparent lors de son audience de confirmation.

2. Le sénateur Tom Cotton demande la démission de Garland

Pendant le temps qui lui est imparti, le sénateur Tom Cotton a déclaré à Garland qu’il devrait « démissionner en disgrâce » après avoir utilisé la lettre de la NSBA pour justifier l’autorisation du ministère de la Justice à prendre des mesures contre les parents frustrés.

« C’est honteux. Ce témoignage, votre directive, votre performance est honteux », a déclaré le républicain de l’Arkansas à la fin de son interrogatoire. « Dieu merci, vous n’êtes pas à la Cour suprême. Vous devriez démissionner en disgrâce, juge.

Voici l’échange complet entre le sénateur Tom Cotton et AG Merrick Garland qui se termine par Cotton disant : « Dieu merci, vous n’êtes pas à la Cour suprême. Vous devriez démissionner en disgrâce, juge. pic.twitter.com/1JRTI72DqC – Caleb Hull (@CalebJHull) 27 octobre 2021

Cotton a également demandé si Garland avait ouvert une enquête sur le harcèlement auquel le sénateur Kyrsten Sinema a été confronté dans une salle de bain de l’Arizona State University en raison de sa réticence à adopter le plan «Build Back Better» du président Joe Biden.

« Même si les parents des commissions scolaires ne relèvent pas de la compétence fédérale, il ne fait aucun doute que les fonctionnaires fédéraux le sont. Vous n’arrêtez pas de dire sénateurs. Avez-vous ouvert une enquête sur le harcèlement du sénateur Kyrsten Sinema dans une salle de bain ? Dans une salle de bain, parce qu’elle n’acceptera pas le grand programme de taxes et de dépenses du Parti démocrate ? C’est un sénateur américain en exercice qui est harcelé dans une salle de bain », a déclaré Cotton.

« Je ne sais pas si le sénateur a renvoyé l’affaire au ministère de la Justice ou non », a déclaré Garland.

Merrick Garland a non seulement utilisé le FBI et la * Division de la sécurité nationale * du ministère de la Justice pour intimider les parents concernés. Il l’a fait sur la base d’un mensonge de la National School Boards Association. Il devrait démissionner. – Tom Cotton (@TomCottonAR) 27 octobre 2021

3. Le sénateur Josh Hawley fait griller Garland avant d’appeler à sa démission

Le sénateur Josh Hawley a également appelé Garland à démissionner, mais pas avant de l’avoir informé des diverses actions que les procureurs de l’État ont prises pour cibler les parents à la suite de la note du procureur général légitimant les préoccupations de la NSBA, même si la plupart des exemples énumérés n’ont pas dégénéré pour même donner lieu à des arrestations. ou des frais au niveau local.

« Je n’ai jamais vu ce mémo », a déclaré Garland, se référant à une lettre que Hawley a présentée par le procureur américain du Montana énumérant 13 crimes fédéraux pour lesquels les parents pourraient être poursuivis.

« C’est ce qui me préoccupe, [Attorney] Général Garland », a déclaré Hawley.

« Eh bien, il ne m’a pas été envoyé. J’espère que vous assurerez à vos électeurs que ce qui nous préoccupe ici, ce sont la violence et les menaces de violence », a poursuivi Garland.

« Tout ce que je peux en conclure, c’est soit que vous ne contrôlez pas votre propre service, soit que ce que je pense être le cas, c’est que vous saviez très bien que c’est exactement le genre de chose qui se produirait. Lorsque vous avez publié votre mémo, lorsque vous avez impliqué le ministère de la Justice et toutes ses ressources, et le FBI et toutes ses ressources, ainsi que les conseils scolaires locaux et les districts scolaires locaux, vous saviez que les procureurs fédéraux commenceraient à collecter les crimes qu’ils pourraient utiliser. contre les parents. Vous saviez qu’ils informeraient les autorités nationales et locales que ce sont toutes les manières dont les parents pourraient être poursuivis. Vous saviez que c’était le résultat probable. Et c’est exactement ce qui s’est passé », a déclaré Hawley.

Hawley a également accusé Garland d’avoir « armé le FBI et le DOJ » pour atteindre des objectifs politiques.

« C’est faux, c’est sans précédent à ma connaissance dans l’histoire de ce pays, et je vous appelle à démissionner », a conclu Hawley.

Le sénateur Josh Hawley (@HawleyMO) à AG Merrick Garland lors de l’audience de mercredi : « Vous avez armé le FBI et le DOJ… C’est faux, c’est sans précédent à ma connaissance dans l’histoire de ce pays, et je vous appelle à démissionner. pic.twitter.com/y1r8oIbOPs – Newsmax (@newsmax) 27 octobre 2021

4. Le sénateur Ted Cruz fait pression sur Garland pour qu’il réponde de ses liens avec une entreprise d’éducation obsédée par CRT

Le sénateur Ted Cruz a fait pression sur Garland pour qu’il réponde aux questions sur son gendre Xan Tanner, qui a fondé Panorama Education, une entreprise qui commercialise du matériel pédagogique « axé sur le racisme systémique, l’oppression, la suprématie blanche et l’intersectionnalité, le tout sous la rubrique de ‘Social « Apprentissage émotionnel » aux éducateurs financés par le gouvernement.

Lorsque Cruz a demandé à Garland de préciser s’il « avait demandé un avis éthique » sur la question, le procureur général a refusé de répondre par oui ou par non.

Le sénateur Ted Cruz : « Si la théorie critique de la race est enseignée dans plus d’écoles, votre gendre gagne-t-il plus d’argent, oui ou non ? Merrick Garland : « Ce mémorandum n’a rien à voir avec la Critical Race Theory ou… » Sénateur Ted Cruz : « Répondrez-vous si vous avez demandé un avis éthique ? » pic.twitter.com/fQM5gkonSX – La Colline (@thehill) 27 octobre 2021

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.