Top 5 des actions à revenu pour 2022 : PSA, BGFV, ET, FNF

Bienvenue à Opportunités de trading! Nous sommes heureux de vous avoir ici.

Si vous n’avez jamais fait partie de nos services auparavant, nous sommes tous deux des techniciens agréés du marché (CMT) et nous nous sommes concentrés sur la formation des investisseurs pendant la plupart de nos carrières.

Ensemble, nous avons cofondé plusieurs plateformes et services éducatifs, et le nouveau et amélioré Opportunités de trading la lettre électronique gratuite est notre dernier effort.

Alors que nous espérons laisser COVID-19 (et certaines des années de négociation les plus controversées et les plus turbulentes de l’histoire récente) dans le rétroviseur, nous voulons nous concentrer sur les actions qui, selon nous, vous généreront un revenu fiable et stable dans les années à venir.

Dans ce rapport, nous ne poursuivons pas des jeux rapides et à haut risque avec peu de récompense. Au contraire, nous nous concentrons sur les producteurs lents et réguliers qui renforceront votre portefeuille.

Commençons…

Apprendre du passé et regarder vers l’avenir

L’un des principaux thèmes d’investissement qui ont défini 2021 était la menace d’une hausse des taux d’intérêt et de l’inflation.

Si l’inflation ou la croissance économique font monter les taux d’intérêt, cela augmente le coût du capital ; cela a été une préoccupation majeure pour les investisseurs.

La hausse des taux d’intérêt est également un problème pour les actions à revenu (celles qui versent un dividende élevé) car les flux de trésorerie futurs sont « actualisés » à un taux plus élevé. Donc, si tout le reste reste le même, un gros payeur de dividendes perd de sa valeur à mesure que les taux d’intérêt augmentent.

C’est du moins ce que de nombreux investisseurs ont été amenés à croire.

La vérité est que les actions qui rapportent des revenus ont tendance à être légèrement battues lorsque les taux augmentent rapidement, mais c’est une bonne illustration de l’irrationalité inhérente du marché. La vérité est que les payeurs de dividendes ont tendance à suivre des taux d’intérêt PLUS ÉLEVÉS à moyen terme (plus de 6 à 12 semaines).

Pourquoi donc?

La croissance stimule à la fois les payeurs de dividendes et les taux d’intérêt. La plupart des actions augmenteront dans une économie en croissance, et l’inflation et les taux d’intérêt augmenteront en conséquence.

Conclusion : chaque fois que le choc initial de taux plus élevés fait baisser les payeurs de dividendes, cela représente une opportunité d’achat de profit lorsque les investisseurs commencent à agir de manière plus rationnelle.

À notre avis, il y a beaucoup de payeurs de dividendes qui semblent très bons en ce moment et devraient acheter des opportunités en cas de baisse.

Voici notre top cinq…

Stock de revenu n°1 : Stockage public (PSA)

Autour depuis 1972, Stockage public (NYSE :Message d’intérêt public) est le « plus grand propriétaire et exploitant d’installations de libre-entreposage au monde ». Leurs enseignes orange fluo sont reconnaissables à travers les États-Unis, même si le nom d’emblée ne vous dit rien.

À l’heure actuelle, 10,6% des ménages américains louent une unité de stockage – et ils paient en moyenne 89,12 $ par mois pour le faire. C’est un marché énorme. Et dans le secteur des unités de stockage, il est dit que les quatre D (décès, divorce, réduction des effectifs et déplacement) stimulent la rentabilité. Si le marché trébuche en 2022, ce qui semble possible, alors une action positionnée pour profiter d’une baisse a du sens.

Bien que les gens qui traversent des moments difficiles ne soient certainement pas les seuls à avoir besoin d’un endroit supplémentaire pour ranger leurs affaires, nous ajouterions « demande » comme cinquième D à la liste. La demande de stockage supplémentaire a augmenté avec les prix des logements. Cette corrélation n’est pas nouvelle et cela signifie que le stockage semble relativement bon, quelle que soit la volatilité du marché.

Le grand différenciateur entre PSA et ses concurrents CubeSmart (NYSE :CUBE) et Stockage Vie Inc. (NYSE :LSI) est la taille ; La capitalisation boursière de PSA est environ 6 fois supérieure à celle de CUBE et LSI. De plus, il existe depuis près de 50 ans et exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Sa forte capitalisation boursière dans une entreprise à marge élevée et à forte trésorerie signifie que Public Storage a beaucoup plus à dépenser pour les acquisitions et les nouvelles constructions. De plus, sa longévité montre qu’il peut survivre dans presque tous les climats économiques.

Bien que le rendement du dividende sur PSA soit bon, comme la plupart des FPI, la majeure partie du paiement est un dividende «ordinaire» soumis à un taux d’imposition plus élevé. Alors, parlez à votre conseiller fiscal pour savoir comment mettre ce revenu à l’abri.

Stock de revenu n ° 2: Big 5 Sporting Goods Corp. (BGFV)

Notre deuxième stock est le détaillant d’articles de sport basé à El Segundo, en Californie. Big 5 Sporting Goods Corp. (NASDAQ :BGFV). Ce groupe exploite environ 400 magasins dans une douzaine d’États occidentaux.

Début août 2021, le détaillant a publié des mesures robustes pour le deuxième trimestre. Les ventes se sont élevées à 326 millions de dollars, contre 227,9 millions de dollars il y a un an. Un bénéfice net de 36,8 millions de dollars s’est traduit par un bénéfice de 1,63 $ par action diluée. En 2020, ces mesures avaient été de 11,1 millions de dollars, ou 52 cents par action diluée. Les investisseurs se sont réjouis de voir que la marge brute est passée de 31,7% à 38,9%.

BGFV a été l’un des stocks à bénéficier de la pandémie de COVID-19. L’intérêt des consommateurs pour les activités de plein air et la demande d’articles de sport ont augmenté ; Cependant, contrairement à de nombreux autres stocks pandémiques, le retour aux « temps normaux » ne devrait pas avoir d’impact sur le BGFV de la même manière qu’il pourrait affecter Zoom Vidéo Communications Inc. (NASDAQ :ZM).

Et comme les dépenses de consommation augmentent, nous aimons les perspectives de BGFV, malgré certains des problèmes logistiques à court terme qui ont entravé les importations chinoises de la société.

L’un des aspects les plus convaincants en faveur de BGFV est le rendement du dividende à 4,16 %, qui est presque le triple de la moyenne du S&P 500. Les investisseurs sous-évaluent actuellement l’action et le revenu alors qu’il est en concurrence avec d’autres investisseurs de haut vol.

Stock de revenu n° 3 : Energy Transfer LP (ET)

Transfert d’énergie LP (NYSE :HE), comme vous l’avez peut-être deviné par son nom, se consacre au transport par pipeline et au transport de pétrole. Fondamentalement, c’est une entreprise qui a bien performé dans le rebond énergétique… et devrait continuer de le faire.

Au deuxième trimestre 2021, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards de dollars, soit un bond de 106 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les prix du pétrole augmentant rapidement, il y a tout lieu de croire que les revenus augmenteront à mesure que la demande des entreprises augmentera.

L’entreprise entreprend un effort de désendettement, ce qui devrait accroître son attractivité. Au deuxième trimestre, Energy Transfer a remboursé 1,5 milliard de dollars d’encours de dette. En 2021, cela a porté ce nombre à 5,2 milliards de dollars au total.

Des entreprises comme ET sont intéressantes car elles sont relativement inconnues en dehors des cercles d’investissement axés sur le pétrole. Ils ont un potentiel et augmentent rapidement lorsqu’un catalyseur frappe. Les projections de prix récentes suggèrent une hausse moyenne de 42%, mais ce chiffre est très probablement en augmentation à mesure que les déficits d’approvisionnement en pétrole s’aggravent.

Les actions qui représentent des sociétés en commandite dans le secteur de l’énergie sont quelque peu tombées en disgrâce depuis 2019. Cependant, la demande de produits énergétiques et une reprise économique robuste les ont rendues beaucoup plus belles. La volatilité a été élevée, mais un rendement de dividende de 6,14 % peut contribuer grandement à couvrir ce risque.

Nous pensons que la vraie raison pour laquelle Energy Transfer a une évaluation si basse est l’histoire de l’entreprise de régulateurs la citant pour violations. 48 autres accusations criminelles ont été déposées contre la société en Pennsylvanie en 2021.

Nous n’aimons pas les poursuites, les accusations criminelles ou les raccourcis comme celui-ci, mais les risques juridiques ne devraient entraîner que de petites amendes (par rapport au chiffre d’affaires total) et une amélioration ultérieure des opérations de la direction.

Les accusations ont fait la une des journaux et les investisseurs ont eu peur. Cela fait d’Energy Transfer, l’une des plus grandes sociétés intermédiaires (impliquées dans le transport, le raffinage ou la vente de matières premières énergétiques) du secteur, une opportunité d’achat unique pour un investisseur à revenu tolérant au risque.

Nous devons noter que les dividendes payés par ET sont considérés comme des « distributions » de la société de personnes, alors parlez à un conseiller fiscal de la meilleure façon de protéger ce flux de revenus.

Titre de revenu n° 4 : Fidelity National Financial Inc. (FNF)

Fidelity Financière Nationale Inc. (NYSE :FNF) détient la position n ° 1 aux États-Unis pour les services d’assurance titres et de règlement sur les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux – un marché immobilier en pleine effervescence a contribué à transformer les actions FNF en une grande histoire de croissance pendant la pandémie.

Et même si tout le monde ne suit pas le secteur de l’assurance titres d’aussi près que nous, il s’agit d’un excellent baromètre pour mesurer la santé du marché de l’habitation. De ce point de vue, FNF est une pièce unique. Il a tendance à être moins volatil que les autres actions immobilières et verse un dividende de 3,27 %.

Comme vous pouvez l’imaginer, le marché du logement a entraîné une croissance massive des revenus et des bénéfices de FNF au cours de la dernière année. Mais de nombreux investisseurs y voient une raison de vendre avant que le marché ne commence à se refroidir. Ces inquiétudes ont poussé le cours de l’action de Fidelity National Financial à des valorisations attrayantes.

Nous ne pensons pas que les investisseurs devraient essayer de prendre le dessus sur le marché du logement pour le moment. Tant que la croissance économique est positive et que les salaires augmentent, le secteur devrait rester solide tout au long de 2022.

De plus, nous pensons que bon nombre de ces investisseurs négligent d’inclure la valeur de l’acquisition par FNF de Guaranty Life Insurance Co. qui a été clôturée le 1er juin 2020. Les ventes de produits d’assurance-vie, y compris les rentes, ont été plus fortes que prévu et devraient lisser les choses. pour Fidelity National Financial si le marché du logement devient un peu toppy.

Malgré toute cette croissance, ces revenus et cette valeur composée grâce aux acquisitions, FNF se négocie fréquemment à un prix inférieur à sa valeur réelle. Chaque fois que son rendement en dividendes est supérieur à 3 %, les actions ont probablement une bonne valeur.

Revenu N°5 : Franchise Group Inc. (FRG)

Ce petit bijou passe sous le radar ces jours-ci, malgré un rendement de dividende de 4 % et une croissance solide. Un changement de nom en 2019 de Liberty Tax Inc. et des données financières quelque peu déroutantes ont empêché l’action d’obtenir l’attention qu’elle mérite.

Groupe Franchise Inc. (NASDAQ :RFA) achète des entreprises dont les emplacements sont déjà franchisés ou pourraient être franchisés et où un pourcentage important des magasins appartiennent toujours à l’entreprise. Cela permet à FRG de vendre les magasins appartenant à l’entreprise pour d’importantes entrées de trésorerie tout en soutenant les franchisés avec un soutien opérationnel et un accès au crédit.

Si vous avez déjà vu un Vitamin Shoppe, un bureau Liberty Tax ou un Sylvan Learning Center dans votre quartier, alors vous avez vu certaines des plus grandes franchises de RFA.

L’astuce avec Franchise Group est de l’évaluer sur la base des flux de trésorerie plutôt que des bénéfices. Dans les deux cas, les chiffres sont un peu instables, mais son excellent cash-flow libre vous donnera une meilleure idée de la capacité de l’entreprise à augmenter le dividende sans la complexité de comptabiliser les acquisitions du compte de résultat.

Avancer

Nous sommes ravis que vous ayez décidé de poursuivre votre chemin vers la richesse en rejoindre Trading Opportunities.

Bien que ces cinq actions à revenu ne manqueront pas de renforcer votre portefeuille en 2022 et au-delà, ce ne sont pas les seuls avantages de cette lettre électronique gratuite…

Chaque semaine, vous recevrez deux e-mails de notre part.

Le premier sera envoyé chaque lundi et sera un aperçu du marché. Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur les opportunités de trading qui peuvent découler de certains mouvements de marché… et sur les secteurs sur lesquels nous avons les yeux. De plus, nous vous dirons quelles actions annoncent des bénéfices, quels rapports économiques pourraient faire bouger le marché et où les meilleures opportunités sont susceptibles d’apparaître. Ensuite, le vendredi, nous partagerons un peu sur les jeux que nos membres font dans notre service de recherche commerciale, Trader stratégique, et sur la façon dont vous pouvez accéder à ces recommandations.

Nous utiliserons également nos 20 années d’expérience pour enseigner aux investisseurs individuels les meilleures stratégies et techniques d’investissement pour vous aider à développer vos compétences, et vous apprendrez comment tirer parti des opportunités de marché disponibles quelle que soit la volatilité du marché.

Au fur et à mesure que nous développons Opportunités de trading, vous pouvez vous attendre à voir plus que ces e-mails bi-hebdomadaires – des rapports exclusifs, des podcasts, des vidéos et bien plus sont tous en cours d’élaboration… y compris plus d’actions à revenu.

Commencez par visiter notre site Web sur les opportunités de trading ici.

Sincèrement,

John Jagerson & Wade Hansen

Éditeurs, Opportunités de trading