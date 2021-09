Top 5 des Altcoins Blue Chip avec un potentiel énorme

Le marché de la cryptographie a fière allure aujourd’hui, les pièces les plus importantes s’échangeant dans le vert. Malgré la volatilité massive que nous avons observée ces derniers temps, il existe toutes sortes de prédictions haussières concernant les actifs numériques.

Maintenant, un important trader et analyste explique les raisons pour lesquelles il a choisi cinq pièces de premier ordre pour son top des actifs numériques au potentiel énorme.

Michaël van de Poppe analyse l’évolution des prix de cinq altcoins « blue chips » qui pourraient montrer un énorme potentiel de hausse.

Polkadot (POINT)

Il vient de dire que la blockchain interopérable Polkadot (DOT) pourrait déclencher un fort rallye si elle élimine une zone de forte résistance.

« Une fois qu’il casse 29 $, ça va être très lourd ici. Les niveaux que je regarde avec DOT pour accumuler sont les deux que nous avons ici. Donc, le niveau autour de 21 $ est celui que je regarde. Le niveau autour de 18 $ est le deuxième niveau que je regarde.

Cosmos (ATOME)

Un autre projet que l’analyste a inclus dans sa liste est Cosmos (ATOM). Il s’agit d’une plate-forme qui vise à aider les développeurs à créer des blockchains capables de traiter et d’échanger des données, créant ainsi un Internet décentralisé des blockchains.

Il dit que Cosmos est susceptible de relancer sa tendance haussière s’il parvient à maintenir un support crucial à 16 $.

Tezos (XTZ)

Il aborde également la plateforme de contrats intelligents Tezos contre Bitcoin (XTZ/BTC).

Il a déclaré que la paire atteint des sommets et des creux plus élevés, et il souligne également qu’elle pourrait augmenter de plus de 70 % à 0,00019 BTC (8,98 $) si elle dépasse la résistance de 0,00011 BTC, d’une valeur de 5,19 $.

Synthétix (SNX)

L’analyste parle de la plateforme de finance décentralisée Synthetix.

Il a déclaré que la pièce pourrait doubler de valeur contre Bitcoin (SNX/BTC) si elle restait au-dessus d’un niveau clé.

« Mais si nous avons une sorte de structure latérale, toute cette gamme [0.00021 or $9.91] est l’endroit où vous voulez regarder, et facilement, vous pouvez simplement cibler des plages qui sont presque 2x d’ici dans la paire Bitcoin.

Maillon de chaîne (LIEN)

C’est la dernière pièce que l’analyste aborde. Il a déclaré que LINK / BTC pourrait avoir besoin d’une jambe de plus avant de pouvoir déclencher une tendance haussière.

Il s’agit de la “plage autour de 0,00041 BTC (19,36 $) qui n’a toujours pas été testée. Ces deux gammes sont celles où je serais en train de ramasser longtemps à ce stade. »

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les actifs numériques les plus populaires.