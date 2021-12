Top 5 des alternatives à l’Ethereum

Buterin, un ingénieur logiciel, a postulé en 2013 que la blockchain, la technologie sous-jacente des crypto-monnaies, pourrait être utilisée pour permettre non seulement des transactions financières, mais également un large éventail d’autres applications décentralisées. Ethereum, le deuxième plus grand crypto et « ordinateur mondial », a été construit sur la base de la notion de Buterin car il élimine le besoin de serveurs centralisés pour faire fonctionner les applications.

Dans les applications décentralisées d’aujourd’hui (dapps), la blockchain Ethereum permet tout, des médias sociaux : cartes à collectionner, actualités et jeux de réalité virtuelle. Cependant, Ethereum n’est pas une plate-forme parfaite car c’est la première du genre. Il consomme beaucoup d’énergie, se déplace lentement et coûte cher pour faire des affaires. Il présente également des problèmes d’évolutivité, ce qui signifie qu’à mesure que le nombre d’utilisateurs d’Ethereum augmente, les transactions et les applications augmentent également.

D’autres blockchains ont émergé ces dernières années qui fournissent des cadres pour le transfert de valeur monétaire et l’exécution d’applications tout en résolvant les défauts d’Ethereum. Recherchez ces cinq alternatives Ethereum très prometteuses pour les années à venir.

1. Tonne libre

Un million de transactions par seconde sont possibles avec l’infrastructure blockchain évolutive et sécurisée de Free TON. C’est un virage qui suit l’objectif initial de Telegram de transférer son application vers sa blockchain.

Free TON utilise diverses blockchains pour accélérer des millions de transactions. En plus des agences gouvernementales, le réseau dessert les organisations commerciales et les utilisateurs individuels.

Malgré Ethereum, Free TON n’est pas centralisé. Il est soutenu par une organisation autonome décentralisée (DAO), un groupe de personnes qui utilisent des contrats intelligents pour voter sur le développement du projet.

Le cristal TON est la devise TON gratuite. La vitesse et les faibles coûts de transaction de TON Crystal sont deux de ses attributs les plus attrayants. Des frais de transaction inférieurs à 0,01 $ et des frais de conversion de devises inférieurs à 0,05 $ seront facturés aux utilisateurs de TON (échanges). Pour autoriser et enregistrer de nouvelles transactions sur sa blockchain, Free TON utilise le processus de consensus Proof-of-Stake, qui est beaucoup plus économe en énergie et respectueux de l’environnement qu’Ethereum, et le consensus de preuve de travail hautement informatique de Bitcoin.

2. Cosmos

Le but de Cosmos est de créer un « Internet Blockchain ». Un groupe de blockchains qui peuvent vivre et interagir est l’objectif de Cosmos. Avec l’approche simplifiée de Cosmos, les développeurs peuvent rapidement construire leurs blockchains. Ethermint est un clone d’Ethereum qui permet non seulement des contrats intelligents et des applications décentralisées (dapps), mais est également compatible avec le vrai Ethereum.

La devise native du réseau Cosmos est l’ATOM. Ils permettent à leurs propriétaires de jalonner et de valider des blocs, ainsi que de voter et de payer des frais de transaction.

3. Polkadot

Le « grand livre de la blockchain » est Polkadot, une matrice multi-chaînes reliant de nombreuses blockchains. En fournissant un cadre, il permet aux développeurs de créer facilement des applications décentralisées (dapps) et des contrats intelligents pour une variété de blockchains et de crypto-monnaies différentes.

La crypto-monnaie de Polkadot s’appelle DOT. Au-delà de la valeur monétaire, les détenteurs du DOT peuvent voter sur les modifications de code proposées et, si un consensus est établi, les modifications sont mises en œuvre à l’échelle du réseau. DOT, comme Free TON, vérifie et approuve les nouvelles transactions en utilisant le processus de consensus de preuve de participation.

Polkadot a atteint le top dix des crypto-monnaies depuis sa création en 2020, avec un marché de plus de 40 milliards de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 14 millions de dollars. Plus de 430 projets sont déjà hébergés sur la multi-chaîne de Polkadot avec de nouveaux ajoutés quotidiennement. Bien qu’encore nouveau, il a reçu du soutien et figure sur plusieurs échanges importants. De plus, Polkastarter, une plateforme de trading décentralisée, est hébergée sur Polkadot.

4. Cardano

Cardano, comme Ethereum, est une blockchain conçue pour une utilisation décentralisée. La vitesse et l’évolutivité de Cardano sont deux de ses atouts les plus forts.

Cardano est développé par IOHK, la Fondation Cardano et EMURGO, trois entités distinctes. C’est le dévouement d’IOHK à une méthodologie scientifique qui le distingue des autres nouvelles équipes de blockchain. IOHK effectue la plupart du travail de développement. L’examen par les pairs et la vérification des mises à jour de la plateforme sont une priorité pour IOHK, qui collabore avec des experts universitaires du monde entier. Charles Hoskinson est co-créateur d’Ethereum et fondateur de Cardano.

Dans les secteurs de la banque, de l’identification, de la vente au détail et de la chaîne d’approvisionnement, la blockchain Cardano a déjà développé plusieurs applications robustes et fiables.

Quant à la pièce Cardano, ADA utilise le mécanisme de consensus de preuve de participation et fait désormais partie des 20 monnaies numériques les plus précieuses.

5. EOS

Le 24 janvier 2019, une nouvelle crypto-monnaie appelée EOS a été lancée en concurrence avec Ethereum. Les défenseurs et les développeurs d’EOS le présentent comme « Ethereum pour les grandes entreprises », déclarant qu’il surmontera les problèmes d’évolutivité et de convivialité rencontrés par les développeurs lors de la création d’applications sur le réseau Ethereum.

Les dapps et les contrats intelligents sont compatibles avec EOS, tout comme Ethereum. En termes de vitesse de transaction, la blockchain surpasse Ethereum.

Bloquer. L’un est la société qui possède EOS. Daniel Larimer, un vétéran des précédents projets de blockchain et un premier contact selon la rumeur avec le créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, est l’un des créateurs du projet.

Le jeton EOS est la crypto-monnaie EOS. Il est utilisé pour effectuer des transactions dans EOS. C’est l’une des 20 crypto-monnaies les plus valorisées à l’heure actuelle, selon CoinMarketCap. Les dapps et les contrats intelligents exécutés sur le réseau EOS sont gérés et contrôlés par EOS.IO, le système d’exploitation de la blockchain EOS elle-même. Les jetons EOS sont nécessaires aux développeurs pour tirer parti des ressources réseau et exécuter des applications blockchain. En raison de son taux de transaction élevé (10 001 à 100 000 par seconde), EOS semble être un bon choix pour les organisations à grande échelle.

En sélectionnant un petit nombre de votants pour maintenir à jour la blockchain EOS et maintenir les transactions, EOS met en œuvre le processus de consensus de « preuve de participation déléguée ».