Top 5 des chaînes d’esports les plus suivies sur Twitch

Twitch est l’une des meilleures plateformes de streaming dans notre monde moderne.

La plate-forme appartenant à Amazon a donné naissance à un large éventail de plates-formes dans l’industrie du streaming. Dans certains cas, c’est la seule raison de leurs statuts de plusieurs millions. Les streamers sur cette plate-forme travaillent jour et nuit pour s’assurer qu’ils dépassent leurs buts et objectifs et qu’ils obtiennent plus de followers. De telles entités mesurent leur succès en utilisant le nombre d’abonnés qu’elles ont. Les cinq chaînes d’esports les plus suivies sur Twitch incluent :

1. Ninja

Vous ne devriez pas être surpris de trouver Tyler Blevins, également connu sous le nom de Ninja sur cette liste. Ninja a plus de 16 millions d’adeptes et il est en tête avec une marge énorme. La plupart des gens l’appelaient le visage de Fortnite lorsque le jeu est devenu viral. Il a aidé à le populariser et a fini par devenir un porte-parole de la communauté des joueurs.

Au fil des ans, Ninja a fait beaucoup de choses incroyables. Il a commencé sa carrière en tant que joueur de Halo 3. Sa chaîne Twitch et son audience ont explosé lorsqu’il a joué à PUBG et s’est ensuite rendu sur Fortnite où sa chaîne est devenue la plus suivie sur Twitch. Il a également été la première personne à passer à Mixer. Microsoft lui a proposé un énorme contrat pour diffuser sur sa plateforme. Après l’arrêt de Mixer, Ninja est retourné sur Twitch où est diffusé en ce moment. Il explore actuellement de nouvelles choses à League of the Legends.

2. Tfue

Turner Tenney, également connu sous le nom de Tfue, arrive à la deuxième place en raison du nombre d’adeptes qu’il a. Au fil des ans, il a réussi à rassembler plus de dix millions de followers sur son compte Twitch. Il est l’un des meilleurs joueurs de Fortnite au monde. Sa chaîne YouTube compte plus de 12 millions d’abonnés. En 2019, il a fait l’actualité après avoir déposé une plainte contre Faze Clan pour l’avoir poussé à boire des mineurs et à jouer illégalement tout en retirant ses gains en tant que joueur professionnel d’esports. Les deux parties ont convenu de régler leurs différends en dehors du tribunal. Vous devriez toujours opter pour les meilleurs casinos de paiement pour éviter les problèmes de jeu

3. Rubius

Ruben Gundersen est un joueur et streamer norvégien-espagnol qui est devenu populaire grâce à sa chaîne YouTube avant d’aller sur Twitch. Sa chaîne Twitch apparaît en troisième position sur notre liste des plus suivies. Il compte actuellement 9,5 millions d’abonnés et sa chaîne YouTube est très populaire avec plus de 40 millions d’abonnés. Rubius est populaire pour beaucoup de choses, y compris le jeu dans les casinos les plus payants d’Australie avec ses amis. Il est également populaire pour avoir battu le record du monde et envoyé le tweet le plus retweeté. En diffusant Fortnite, il a réussi à battre le record de la plupart des téléspectateurs actuels détenu par Ninja et Drake.

4. Linceul

Michael Grzesiek ou populairement connu sous le nom de Shroud occupe la quatrième position sur notre liste avec plus de 9,4 millions de followers. Ce Canadien était un créateur de contenu à temps plein sur YouTube et Twitch avant de commencer à passer la plupart de son temps à jouer à Cloud 9 et Complexity Gaming.

En 2019, il a quitté Twitch et a signé un contrat avec Mixer où il continuerait à diffuser exclusivement pour Mixer afin d’augmenter son audience. Alors que Mixer commençait à fermer ses portes en 2020, Twitch est intervenu et Shroud a été libéré de son contrat. Il était enfin revenu à son point de départ. Shroud est devenu l’un des streamers les plus populaires et l’un des premiers créateurs à gagner en popularité lors de la montée en puissance de PUBG et de Battle Royale.

5. Auronplay

Raul Genes, connu sous le nom d’Auronplay, est l’un des plus grands créateurs de contenu au monde. Outre sa chaîne Twitch qui compte plus de 9,1 millions d’abonnés, il possède également une chaîne YouTube qui a pris la troisième place dans toute l’Espagne. Il compte plus de 28 millions d’abonnés sur YouTube. Auronplay ne passe pas trop de temps à jouer à des jeux en ligne car il aime diffuser un large éventail de choses. Il a joué à d’énormes jeux comme Minecraft et Grand Theft Auto V ainsi que d’autres petits titres qui l’ont aidé à acquérir un large public. La chose la plus intéressante à son sujet est qu’il a lancé sa chaîne Twitch il y a deux ans. Et il a réussi à atteindre certains des plus grands objectifs dont le joueur moyen ne ferait que rêver.

Canal bonus : Riot Games

Riot Games est une organisation américaine de jeux vidéo et un organisateur d’esports populaire. Ils utilisent leur chaîne sur les championnats Twitch to Livestream tout en mettant l’accent sur les séries de championnats européens et nord-américains de League of Legends. Les fondateurs de Riot Games sont Marc Merril et Brandon Beck. En 2009, ils ont sorti la League of Legends en utilisant le modèle freemium. Ils exploitent ces serveurs dans différentes parties du monde. Et dans la plupart des cas, avec des versions locales du jeu. Ils diffusent en direct des tournois de légende et les répètent lorsqu’il n’y a pas de tournois en direct

Conclusion

Twitch est l’une des meilleures plateformes qui gagne en popularité depuis sa création. La pandémie a obligé de nombreuses personnes à se connecter à la plateforme pour se divertir. Et cela a conduit à la montée des noms dont nous avons discuté ici. Suivez ces personnes si vous voulez arriver là où elles sont aujourd’hui.

Image Via Martin Garcia, ESPAT