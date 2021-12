Top 5 des choses à faire une fois que vous avez configuré votre nouvelle PS5

Donc, vous avez vaincu les robots et vous avez votre PS5. Vous avez terminé de le configurer et vous vous demandez maintenant quoi faire ensuite. Ne vous inquiétez pas, car il y a beaucoup à découvrir, selon l’avenue exacte de divertissement qui vous intéresse. Même si vous ne disposez pas d’un budget énorme pour acheter de nouveaux jeux, vous pourrez trouver d’excellents titres, tout en explorant quelques fonctionnalités que vous ne saviez peut-être pas que votre PS5 a en magasin. Nous allons passer en revue certaines des principales choses à faire une fois que vous aurez configuré votre nouvelle PS5.

Essayez des jeux PS5 à succès

Il existe des jeux stellaires sur la PS5, y compris des exclusivités de lancement majeures telles que Demon’s Souls et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Bien qu’il y ait encore eu un certain nombre de retards sur certains de nos jeux les plus attendus, des titres comme Deathloop sont devenus l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles, vous pouvez donc trouver beaucoup de choses à jouer, quels que soient les genres qui vous intéressent.

Si vous avez des jeux PS4, certains d’entre eux sont éligibles pour une mise à niveau vers les versions PS5. Ces mises à niveau varient, certaines étant gratuites et d’autres payantes, mais toutes vous aideront à profiter encore plus de vos jeux. Les versions PS5 des jeux peuvent tirer pleinement parti du nouveau matériel, ce qui signifie des temps de chargement ultra-rapides grâce au SSD interne. Ils ont également une meilleure apparence et peuvent même fonctionner jusqu’à 120 FPS.

Si vous ne voulez pas dépenser d’argent, le fantastique petit Astro’s Playroom est un charmant jeu de plateforme préinstallé sur votre PS5. C’est un jeu complet avec des tonnes de secrets à trouver et sert à faire une démonstration du retour haptique et des déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense. Il existe également d’autres jeux gratuits sur PS5 si vous ne voulez pas encore dépenser d’argent.

Prenez PlayStation Plus

PlayStation Plus est requis pour jouer à la plupart des jeux en ligne, mais ce n’est que le début. C’est un abonnement qui vaut la peine d’être pris car il donne accès à la collection PlayStation Plus, une variété de jeux PS4 qui peuvent être joués sur PS5 sans en acheter aucun. Vous aurez également accès à des remises spéciales réservées aux abonnés et à des jeux mensuels gratuits supplémentaires. N’oubliez pas que vous devrez conserver votre abonnement pour accéder aux jeux que vous avez réclamés via le programme.

Découvrez PlayStation maintenant

Vous pouvez également diffuser une bibliothèque de jeux ! PlayStation Now, qui nécessite un abonnement séparé, vous permet de diffuser plusieurs centaines de jeux PS3 et PS4 en 1080p sans les télécharger (bien que vous puissiez télécharger certains des titres PS4 si vous le souhaitez). Mieux encore, vous n’avez pas à payer pour PlayStation Plus pour jouer en multijoueur tout en jouant à l’un de ces jeux.

Explorez l’application PlayStation

L’application PlayStation change complètement la façon dont vous interagirez avec votre PS5. Vous pouvez participer au chat vocal lors de soirées, consulter vos messages, télécharger des jeux à distance et plus encore. Plus besoin de vous soucier de télécharger un jeu après l’avoir acheté au travail, lancez simplement le processus avec cette application tout en restant connecté avec tous vos amis.

Partagez votre gameplay avec un ami

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la PS5 est la possibilité de diffuser votre jeu, image dans l’image, à tous les amis avec lesquels vous parlez lors d’une fête. L’utilisation de cette fonctionnalité, appelée Screen Share, peut complètement changer la dynamique d’une fête. Vous pouvez montrer à quelqu’un comment accomplir quelque chose dans un jeu, jouer ensemble à des jeux solo, organiser une session de streaming impromptue réservée aux amis ou simplement ajouter à l’atmosphère pendant que vous sortez. Essayez-le la prochaine fois que vous êtes dans une fête.

Amusez-vous dans un tout nouveau monde

Une toute nouvelle génération est là, avec plein de grands jeux à venir. Il y a des jeux comme Deathloop à jouer tandis que d’autres titres qui ont été retardés en 2022 – tels que Poudlard Legacy, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok – ne sont que quelques-uns des grands jeux qui devraient être disponibles à un moment donné au cours des 12 prochains mois.

En regardant encore plus loin, l’avenir reste radieux. Sony a investi dans de nombreuses entreprises par le biais d’acquisitions tout au long de 2021, élargissant les effectifs des studios PlayStation avec des équipes de Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque, Nixxes et Valkyrie Entertainment, il y aura donc une solide bibliothèque de jeux exclusifs PS5 plus tard dans le génération. Dans notre revue PS5, notre éditeur de jeux et responsable PlayStation, Jennifer Locke, a déclaré qu’elle ne pouvait pas revenir à la PS4 maintenant que la PS5 est là et qu’elle attend avec impatience ce qu’il y a d’autre en magasin, et j’espère que cette saison des vacances, vous être dans le même bateau.

