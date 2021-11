Top 5 des choses qui se sont passées dans la crypto en octobre

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

NLW décompte les 5 principales choses à se produire en crypto au cours du mois dernier, y compris un DAO achetant un album du clan Wu Tang, les 5 premières banques américaines créant de nouvelles offres de crypto, des batailles autour des assignations à comparaître de la SEC et bien plus encore. Écoutez pour découvrir pourquoi nous considérerons octobre 2021 comme un mois de transition important dans l’histoire du bitcoin et de la cryptographie.

Voir également: Administration Biden au Congrès: placez les pièces stables sous surveillance fédérale – ou nous le ferons

