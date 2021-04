Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, ETH, BNB, DOT, EOS

L’action haussière des prix de l’ETH, du BNB, du DOT et de l’EOS montre que les altcoins ont capitalisé sur le trading lié à la fourchette de Bitcoin en dessous du niveau de 60000 $.

Les tendances historiques servent de jauge aux traders pour évaluer les possibilités pour l’avenir. Avril a été un mois haussier pour Bitcoin (BTC) avec huit clôtures mensuelles dans le vert et seulement deux cas de rendements négatifs.

Danny Scott, PDG de la bourse Bitcoin CoinCorner, a déclaré que Bitcoin pourrait atteindre 83000 dollars s’il émule son rendement moyen en avril de 51% comme il l’avait fait au cours des 10 dernières années.

Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les mineurs ont commencé à conserver leurs positions au lieu de vendre aux niveaux actuels. Lex Moskoviski, le CIO de Moskoviski Capital, a récemment souligné que les mineurs avaient amassé 4380 Bitcoin le 2 avril et 4494 Bitcoin le 3 avril.

Vue quotidienne des données du marché Crypto. Source: Coin360

Bien que Bitcoin reste le leader incontesté, un point positif est que certaines entreprises grand public ont commencé à explorer des opportunités dans différents secteurs du secteur de la cryptographie.

Le PDG de Shopify, Tobi Lutke, a indiqué que son entreprise explorait des moyens de s’intégrer à la finance décentralisée. Le 3 avril, Lutke a tweeté une question à la communauté DeFi demandant des idées sur le rôle que l’entreprise pourrait jouer dans l’espace. Si quelque chose de concret en résulte, cela pourrait donner un gros coup de pouce à l’ensemble de l’écosystème cryptographique.

Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies qui pourraient surpasser les autres principales crypto-monnaies à court terme.

BTC / USDT

L’échec répété de Bitcoin à dépasser le niveau de 60000 $ au cours des derniers jours aurait pu attirer des réservations de bénéfices de la part des traders à court terme. Cela a entraîné une baisse de la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (56 518 $) aujourd’hui.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

La modération de la pente des moyennes mobiles et l’échec de l’indice de force relative (RSI) à s’élever au-dessus de la ligne de tendance baissière montre que les baissiers défendent agressivement la zone de résistance de 60 000 $ à 61 825,84 $.

Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de cette zone, cela pourrait piéger les ours, ce qui pourrait entraîner une courte pression. Cela pourrait stimuler l’élan, en lançant la paire BTC / USDT vers l’objectif cible à 69540 $, puis 79566 $.

D’un autre côté, si les taureaux ne parviennent à nouveau pas à franchir l’obstacle à 60000 $, la possibilité d’une cassure en dessous de l’EMA de 20 jours augmente. La paire pourrait ensuite tester à nouveau la moyenne mobile simple sur 50 jours (53 771 $). Il s’agit d’un support important à surveiller car une cassure en dessous indiquera un éventuel changement de tendance à court terme.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre la formation d’un possible motif de tête et d’épaules inversés qui se terminera lors d’une évasion et se clôturera au-dessus de 60 000 $. Cette configuration haussière a un objectif de modèle de 69 540 $.

Cependant, le 20-EMA a commencé à baisser, indiquant que les ours tentent de prendre le dessus. Si le prix baisse à partir du 20-EMA, la paire pourrait prolonger sa baisse à 54 700 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait ouvrir la porte à une baisse à 50 460,02 $.

ETH / USDT

L’action liée à la plage dans Ether (ETH) s’est résolue à la hausse le 2 avril et le prix a atteint un nouveau sommet historique à 2144,59 $. Cependant, les taureaux n’ont pas pu soutenir les niveaux plus élevés car le prix est à nouveau retombé sous le niveau de cassure à 2040,77 $.

Graphique journalier ETH / USDT. Source: TradingView

Les taureaux tentent actuellement de repousser le prix au-dessus de la zone de résistance des frais généraux de 2040,77 $ à 2144,59 $. S’ils réussissent, la paire ETH / USDT pourrait prendre de l’élan et commencer son voyage à 2618,14 $.

L’EMA à 20 jours en hausse (1 849 $) et le RSI dans la zone positive indiquent que les taureaux ont le dessus.

Cependant, si le prix baisse à partir de la zone de frais généraux et plonge en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que l’élan haussier s’est affaibli. Une cassure en dessous du SMA à 50 jours (1751 $) pourrait maintenir la fourchette de la paire entre 1289 $ et 2040,77 $.

Graphique 4 heures ETH / USDT. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que le retrait de la paire a trouvé un support au 20-EMA, ce qui suggère que la tendance haussière est intacte. Cependant, il est peu probable que les ours abandonnent facilement. Ils essaieront à nouveau de bloquer le rallye actuel dans la zone de résistance des frais généraux de 2 093,45 $ à 2 144,59 $.

S’ils réussissent, la paire peut à nouveau tomber au 20-EMA. Une cassure en dessous de ce support sera la première indication que l’offre dépasse la demande.

Au contraire, si les haussiers peuvent soutenir le rebond et catapulter le prix au-dessus de la zone de résistance, la tendance haussière pourrait reprendre.

BNB / USDT

Binance Coin (BNB) a atteint un nouveau sommet historique le 2 avril, mais les taureaux n’ont pas pu maintenir les niveaux plus élevés et le prix est retombé en dessous de 348,69 $. Cela suggère que les ours ont essayé de piéger les taureaux agressifs.

Graphique journalier BNB / USDT. Source: TradingView

Cependant, les haussiers n’ont pas permis au prix de passer sous le support de 315 $. C’est un signe positif car cela indique que les taureaux s’accumulent à chaque baisse mineure et n’attendent pas une correction plus profonde pour acheter.

Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus du sommet historique de 356,98 $, la paire BNB / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 400 $, puis 430 $. La hausse des moyennes mobiles et le RSI près du territoire de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Au contraire, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance des frais généraux et glisse sous 315 $, cela suggérera que l’élan haussier s’affaiblit.

Graphique BNB / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les baissiers défendent agressivement la zone de résistance des frais généraux entre 348,69 $ et 356,98 $. Ils avaient même tiré le prix sous le 20-EMA mais ne pouvaient pas casser le support de 315 $.

Les taureaux vont maintenant faire une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de 356,98 $ et s’ils réussissent, la paire pourrait reprendre de l’élan.

D’un autre côté, même si le prix baisse à partir de la zone de résistance des frais généraux mais reste au-dessus de 315 $, cela indiquera une force. Les baissiers pourraient prendre le dessus à court terme si le prix se cassait et se maintenait en dessous de 315 $.

DOT / USDT

Polkadot (DOT) a franchi la ligne de tendance baissière le 2 avril et a atteint un nouveau sommet historique à 46,80 $ le 3 avril. Cependant, les niveaux plus élevés ont attiré des réservations de bénéfices comme le montre la longue mèche du chandelier du jour.

Graphique journalier DOT / USDT. Source: TradingView

Les baissiers n’ont pas pu tirer parti de leur avantage car les taureaux ont acheté à des niveaux inférieurs et ont repoussé le prix au-dessus de 42,28 $ aujourd’hui.

L’EMA de 20 jours (36,57 $) a augmenté et le RSI est passé dans la zone de surachat, indiquant que les taureaux ont le contrôle.

Si les haussiers peuvent désormais pousser le prix au-dessus de 46,80 $, la paire DOT / USDT pourrait reprendre la tendance haussière et se redresser vers l’objectif cible à 53,50 $.

Cette vue positive invalidera si le prix baisse et tombe en dessous des moyennes mobiles.

Graphique DOT / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Les moyennes mobiles sont en pente ascendante et le RSI est dans la zone positive, indiquant que la tendance à court terme est haussière. Le fort rebond de la 20-EMA indique que les taureaux s’accumulent de manière agressive en cas de creux. Cela augmente la possibilité d’une pause au-dessus de 46,80 $.

Cependant, si le prix baisse par rapport aux niveaux actuels et tombe en dessous du 20-EMA, cela suggérera que l’offre dépasse la demande. Une telle décision pourrait faire baisser le prix au 50-SMA.

EOS / USDT

EOS a dépassé la résistance des frais généraux de 5,60 $ le 1er avril et a clôturé à 6,25 $ le 2 avril, sa clôture la plus élevée depuis le 29 juin 2019. Cela montre que l’altcoin suscite à nouveau l’intérêt des investisseurs.

Graphique journalier EOS / USDT. Source: TradingView

Les baissiers ont ramené le prix sous le niveau de cassure de 5,60 $ le 3 avril, mais le signe positif est que les haussiers n’ont pas permis aux baissiers d’affirmer leur domination. Ils ont de nouveau repoussé le prix au-dessus de 5,60 $.

Si les acheteurs peuvent maintenir le prix au-dessus de 5,60 $ pendant trois jours, cela suggérera le début d’une nouvelle tendance haussière. La paire EOS / USDT devrait reprendre son élan après que les haussiers aient propulsé le prix au-dessus de 6,50 $. S’ils peuvent le faire, la paire pourrait remonter à 7,64 $, puis 8,69 $.

L’EMA de 20 jours (4,68 $) a commencé à augmenter et le RSI est en territoire positif, indiquant que les taureaux ont le dessus.

Graphique EOS / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les baissiers ont tenté de piéger les taureaux lorsqu’ils ont ramené le prix sous le 20-EMA et 5,40 $. Cependant, les acheteurs n’ont pas abandonné et ils ont défendu avec succès le niveau de 5,20 $.

Cela montre que les taureaux achètent en cas de creux. Le 20-EMA a commencé à monter et le RSI est dans la zone positive, suggérant un avantage pour les taureaux. S’ils peuvent maintenir le prix au-dessus de 5,60 $, la possibilité d’une cassure de 6,48 $ augmente.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous de 5,20 $, cela suggérera que la cassure au-dessus de 5,60 $ était un piège à taureaux.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.