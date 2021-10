Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, ETH, SOL, MATIC, FTM

Le retrait peu profond de Bitcoin augmente la perspective d’un nouveau record historique à court terme et des altcoins comme ETH, SOL, MATIC et FTM pourraient augmenter pendant que BTC se prépare pour son prochain mouvement.

Le 15 octobre, la nouvelle qu’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC) pourrait commencer à être négocié dès la semaine prochaine a envoyé le prix du Bitcoin à 62 933 $, mais le rallye s’est refroidi depuis lors.

Certains acteurs du marché pensent que les commerçants qui ont acheté la rumeur d’approbation d’un produit Bitcoin ETF peuvent vendre aux nouvelles. La société de négoce de crypto-monnaies QCP Capital a déclaré dans une mise à jour qu’il est peu probable que l’approbation des ETF basés sur des contrats à terme fournisse une impulsion à long terme pour les prix du Bitcoin similaire à celle observée au quatrième trimestre de 2020.

Bien qu’une forte volatilité ne puisse être exclue à court terme, les investisseurs devraient se concentrer sur la tendance principale et ne pas se laisser entraîner dans des corrections mineures qui font partie du chemin vers de nouveaux sommets historiques.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source : Coin360

Selon le fondateur de Foxbit, João Canhada, sa fille a réalisé un bénéfice de 6 500 % sur le seul cadeau Bitcoin qu’elle a reçu à sa naissance en 2017. Bien qu’elle n’ait pas pu échanger la pièce à un si jeune âge, les rendements montrent que les investisseurs patients qui ne sont pas perturbés par une chute mineure peuvent se retrouver avec des retours énormes.

Bitcoin pourrait-il se rallier à de nouveaux altcoins sans précédent ? Étudions les graphiques du top 5 des crypto-monnaies qui pourraient surperformer à court terme.

BTC/USDT

Bitcoin a grimpé au-dessus de la résistance de 58 000 $ et de la marque psychologique à 60 000 $ le 15 octobre. Les ours tentent de bloquer la hausse à 62 933 $, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela suggère que les traders ne ferment pas leurs positions après la récente hausse, car ils anticipent une autre hausse.

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles augmentent et l’indice de force relative (RSI) se situe dans la zone de surachat, indiquant que les taureaux ont le contrôle. Si le prix monte par rapport au niveau actuel et dépasse la zone de résistance de 62 933 $ à 64 854 $, la paire BTC/USDT peut remonter à 75 000 $.

Le support immédiat à surveiller à la baisse est de 58 000 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce niveau pourraient inciter les traders à court terme à enregistrer des bénéfices, ramenant le prix à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (54 336 $).

Un rebond sur l’EMA à 20 jours suggérera que le sentiment reste positif et que les traders achètent en cas de creux. Les taureaux feront alors une nouvelle tentative pour reprendre la tendance haussière. Au contraire, une cassure et une clôture en dessous de l’EMA à 20 jours suggéreraient que la dynamique haussière s’est affaiblie.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

La paire a augmenté dans une tendance haussière constante sur le graphique de 4 heures. Les ours n’ont pas été en mesure de couler et de maintenir le prix en dessous de la moyenne mobile simple de 50 depuis que la paire s’est cassée au-dessus du triangle symétrique.

Si le prix rebondit par rapport à l’EMA 20, la possibilité d’une cassure au-dessus de 62 933 $ pourrait augmenter car cela suggérera que les traders n’attendent pas une correction plus profonde pour acheter. Cette hypothèse haussière invalidera si les ours s’enfoncent et maintiennent la paire en dessous du 50-SMA. Une telle décision pourrait ouvrir la porte à une baisse à 54 000 $, puis à 52 290 $.

ETH/USDT

La cassure et la fermeture de l’éther (ETH) au-dessus de la ligne de cou le 14 octobre ont complété le motif tête et épaules inversé. La longue mèche sur le chandelier du 16 octobre suggère que les ours tentent de bloquer la hausse dans la zone de 4 000 $ à 4 027,88 $.

Graphique journalier ETH/USDT. Source : TradingView

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, la paire ETH/USDT pourrait chuter au niveau de cassure au niveau de la ligne de cou. C’est un support important pour les taureaux à défendre. Si le prix rebondit à ce niveau, les haussiers tenteront à nouveau de franchir l’obstacle aérien.

Une cassure et une clôture au-dessus de 4 027,88 $ pourraient ouvrir la voie à un rallye vers le plus haut historique à 4 372,72 $ et à côté de l’objectif de configuration à 4 657 $. Inversement, une cassure en dessous des moyennes mobiles pourrait faire chuter le prix à 3 257 $. Les ours prendront le dessus si ce support est rompu.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les ours défendent la résistance psychologique à 4 000 $ tandis que les taureaux tentent de maintenir le prix au-dessus de la 20-EMA. Le RSI a chuté près du point médian et le 20-EMA s’aplatit, suggérant une consolidation possible à court terme.

Une cassure et une clôture au-dessus de 4 000 $ pourraient signaler la reprise de la hausse. Inversement, une cassure sous la ligne de cou de la configuration sera le premier signe que la dynamique pourrait s’affaiblir. La paire pourrait alors baisser à 3 400 $.

SOL/USDT

Solana (SOL) a éclaté et a clôturé au-dessus de la ligne de tendance baissière le 15 octobre, ce qui est le premier signe que les taureaux tentent un retour. Les baissiers ont tenté de ramener le prix sous la ligne de tendance baissière le 16 octobre, mais ont échoué.

Graphique journalier SOL/USDT. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire SOL/USDT pourrait atteindre la résistance de 61,80 % à 177,80 $. Il s’agit d’un niveau important à défendre pour les ours, car si les taureaux franchissent cet obstacle, la paire pourrait atteindre le niveau de retracement de 78,6% à 194,60 $ et plus tard retester le plus haut historique à 216 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance aérienne et passe en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que les traders ferment leurs positions sur les retraits. La paire pourrait alors chuter jusqu’au support critique à 116 $.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que la paire s’échange entre 156,36 $ et 165,61 $ depuis la rupture de la ligne de tendance baissière. Si les acheteurs propulsent et maintiennent le prix au-dessus de 165,61 $, la tendance haussière peut reprendre.

La première cible est la zone aérienne entre 174,86 $ et 177,79 $. Alternativement, une cassure et une clôture en dessous de 156,36 $ pourraient ouvrir la porte à une baisse à 147,11 $. D’ici là, la paire pourrait continuer à se consolider dans une fourchette étroite.

MATIC/USDT

Polygon (MATIC) s’est négocié dans une large fourchette entre 1 $ et 1,80 $ au cours des derniers jours. L’EMA de 20 jours (1,32 $) a commencé à augmenter et le RSI est passé en territoire positif, indiquant que les taureaux tentent de prendre le dessus.

Graphique journalier MATIC/USDT. Source : TradingView

La paire MATIC/USDT pourrait grimper à 1,80 $, ce qui constituera probablement un obstacle de taille. Si le prix baisse de cette résistance, la paire pourrait chuter à l’EMA de 20 jours.

Un fort rebond de ce support suggérera que le sentiment est devenu positif et que les traders achètent en cas de creux. Cela augmentera la possibilité d’une cassure et clôturera au-dessus de 1,80 $.

Si cela se produit, la paire pourrait lancer une nouvelle tendance haussière à 2,40 $, puis retester le plus haut historique à 2,70 $. Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait glisser à 1,20 $, puis à 1 $.

Graphique MATIC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles augmentent et le RSI est dans la zone positive, suggérant que les taureaux ont le dessus à court terme. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la zone de résistance aérienne à 1,45 $ à 1,50 $, mais la vente à des niveaux plus élevés a ramené le prix dans la zone.

Si le prix rebondit par rapport à la 20-EMA, les taureaux feront une nouvelle tentative pour reprendre la hausse. Une cassure et une clôture au-dessus de 1,63 $ pourraient ouvrir la voie à un rallye à 1,80 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous de 1,45 $.

FTM/USDT

Le jeton FTM de Fantom est dans une forte tendance à la hausse. Les haussiers ont défendu avec succès le niveau de cassure à 1,94 $, indiquant que le sentiment reste positif et que les traders achètent en cas de baisse.

Graphique journalier FTM/USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles à la hausse indiquent un avantage pour les acheteurs, mais la divergence négative sur le RSI avertit que la dynamique haussière pourrait s’affaiblir. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 2,45 $, la tendance haussière peut se poursuivre, avec le prochain objectif cible à 3,20 $.

En revanche, si le prix baisse de 2,45 $, la paire FTM/USDT peut chuter à 1,94 $ et se consolider entre ces deux niveaux pendant quelques jours. Une cassure et une clôture en dessous de l’EMA de 20 jours (1,85 $) pourraient signaler le début d’une correction plus profonde.

Graphique de 4 heures FTM/USDT. Source : TradingView

Les taureaux tentent actuellement de maintenir le prix au-dessus du canal descendant. S’ils y parviennent, la paire pourrait atteindre 2,45 $. Ce niveau peut agir comme une forte résistance, mais si les taureaux le surmontent, la tendance haussière peut reprendre.

Alternativement, si le prix ne se maintient pas au-dessus du canal, cela suggérera que la demande s’assèche à des niveaux plus élevés. La paire peut alors continuer à s’échanger à l’intérieur du canal. Une cassure et une clôture sous le canal pourraient tirer la paire à 1,50 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.

