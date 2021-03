Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, ETH, VET, XMR, FTT

Si Bitcoin peut contenir 58000 $ comme support, les altcoins comme ETH, VET, XMR et FTT pourraient reprendre leur tendance haussière et atteindre de nouveaux sommets cette semaine.

Bitcoin (BTC) a augmenté de plus de 1000% depuis mars 2020 et cela montre que l’actif numérique a surpassé les classes d’actifs traditionnelles comme les actions, les matières premières et les obligations par une marge massive.

La résilience du Bitcoin, même après la forte reprise, continue d’attirer les acheteurs. L’analyste de Jarvis Labs, Ben Lilly, a déclaré que les baleines qui détiennent entre 100 et 1000 Bitcoin ont ajouté environ 63000 Bitcoin dans leurs avoirs combinés depuis le 28 février.

Les activités de ce groupe de baleines méritent d’être surveillées car Lilly a déclaré que «cette classe de portefeuilles était celle qui a le mieux chronométré le rallye de 2017».

Vue quotidienne des données du marché Crypto. La source: Pièce360

En plus des baleines, l’adoption de Bitcoin par les entreprises continue également d’augmenter. RushOrderTees, une entreprise d’impression et de broderie de t-shirts, a récemment révélé qu’elle avait acheté pour environ 300000 dollars de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies au cours du mois dernier et qu’elle avait l’intention de l’augmenter à 1 million de dollars d’ici la fin avril.

Cela montre que même les plus petites entreprises transfèrent une partie de leurs actifs de trésorerie de la monnaie fiduciaire à la crypto-monnaie. Si cette tendance se rattrape, elle pourrait bientôt ajouter une nouvelle classe d’investisseurs au secteur de la crypto.

Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies qui pourraient surpasser les autres dans les prochains jours.

BTC / USD

Le Bitcoin a repris sa tendance haussière le 13 mars lorsqu’il a dépassé le sommet historique de 58341 $. Les baissiers vont maintenant essayer de ramener le prix en dessous du niveau de cassure et piéger les traders agressifs tandis que les haussiers tenteront de retourner 58 341 $ en support.

Graphique journalier BTC / USDT. La source: TradingView

Si les taureaux réussissent dans leur effort, la paire BTC / USD pourrait commencer son voyage vers le prochain objectif cible à 72112 $. Les moyennes mobiles à la hausse suggèrent que les taureaux ont le dessus.

Si le prix glisse en dessous de 58 341 $ mais rebondit par rapport à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (53 028 $), cela indiquera que le sentiment reste positif alors que les acheteurs s’accumulent sur les baisses.

Cependant, tout n’est pas haussier sur les graphiques car la divergence négative sur l’indice de force relative (RSI) indique que l’élan s’affaiblit. Parfois, la divergence négative est invalidée lors d’une forte course haussière, mais son occurrence justifie la prudence car à plusieurs reprises, elle prédit avec succès un renversement.

Si l’EMA de 20 jours se fissure, cela suggérera que l’offre dépasse la demande et que les commerçants se précipitent pour enregistrer des bénéfices. Cela peut ramener le prix à la moyenne mobile simple de 50 jours (46 047 $), puis à 41 959 $. Une chute aussi profonde pourrait retarder le début de la prochaine étape du mouvement ascendant.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les taureaux ont acheté à plusieurs reprises les creux du 20-EMA. Par conséquent, les taureaux peuvent à nouveau essayer de défendre le 20-EMA. Si le prix rebondit sur ce support, un nouveau test de 61 825 $ est probable. Une cassure de cette résistance peut indiquer le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

Alternativement, si le prix tombe en dessous du support 20-EMA, cela signalera un changement possible dans la tendance à court terme. Le prochain support est à 56 000 $, puis au 50-SMA. Une cassure sous ce support suggérera que la cassure au-dessus de 58 341 $ pourrait avoir été un piège à taureaux.

ETH / USD

Ether (ETH) a dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6% à 1 879 $ le 13 mars, mais les taureaux n’ont pas pu maintenir l’élan et défier le sommet historique à 2 040 $. Cela suggère que les ours défendent agressivement les 1 879 $ à 2 040 $. zone de résistance.

Graphique journalier ETH / USDT. La source: TradingView

La paire ETH / USD peut à nouveau chuter à l’EMA à 20 jours (1727 $). Un fort rebond sur ce support suggérera que les taureaux continueront de s’accumuler en cas de creux. Cela peut améliorer les perspectives d’un nouveau test et d’une évasion au-dessus de 2 040 $.

Si les taureaux peuvent maintenir le prix au-dessus de 2 040 $, la prochaine étape de la tendance haussière à 2 614 $ pourrait commencer.

À l’inverse, si le prix descend sous les deux moyennes mobiles, cela suggérera que l’offre dépasse la demande. Cela pourrait maintenir la paire coincée dans la large fourchette comprise entre 1289 $ et 2040 $ pendant quelques jours de plus.

Graphique 4 heures ETH / USDT. La source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les baissiers ont ramené le prix en dessous de 1 879 $. La paire pourrait maintenant tomber sur la ligne de support du canal ascendant. Si le prix rebondit sur ce support, il maintiendra la tendance à court terme en faveur des haussiers. Les acheteurs essaieront alors à nouveau de reprendre le mouvement ascendant.

Au contraire, si les baissiers font glisser le prix en dessous du canal, cela indiquera un possible changement de tendance. Le prix peut alors baisser à 1 650 $ et 1 450 $.

EFP / USD

VeChain (VET) a dépassé la fourchette de 0,0345 $ à 0,0607 $ le 8 mars. Cela suggère que les taureaux ont vaincu les ours. Cependant, les vendeurs n’ont pas concédé leur défaite car ils tentent de bloquer la hausse à 0,0725 $.

Graphique journalier VET / USDT. La source: TradingView

Si le prix rebondit à nouveau sur le support de 0,0607 $, cela suggérera que le niveau est retourné au support. Le niveau peut alors servir de rampe de lancement pour la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 0,0870 $ puis 0,10 $.

Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI près du territoire de surachat suggèrent que les taureaux sont aux commandes.

Cette vue haussière invalidera si les baissiers font baisser le prix sous 0,0607 USD et l’EMA à 20 jours (0,0564 USD). Un tel mouvement suggérera que la récente cassure au-dessus de 0,0607 $ était un piège à taureaux possible.

Graphique EFP / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Le prix a chuté en dessous du 20-EMA sur le graphique de 4 heures. Les baissiers vont maintenant essayer de ramener la paire sous le niveau de cassure à 0,0607 $.

S’ils réussissent, cela suggérera que la demande s’assèche à des niveaux plus élevés. La paire pourrait alors chuter à 0,050 $. Une baisse plus profonde pourrait retarder le début de la prochaine étape de la tendance haussière et maintenir le prix coincé dans une fourchette.

À l’inverse, si le prix rebondit sur 0,0607 $, la paire peut retester 0,0725 $. Une cassure de cette résistance pourrait reprendre la tendance haussière.

XMR / USD

Monero (XMR) est sorti de la résistance des frais généraux à 232,39 $ le 13 mars. Cela ouvre la voie à une hausse à 288,60 $. Cependant, les ours ne sont pas d’humeur à céder. Ils essaient de ramener le prix sous le niveau de cassure à 232,39 $.

Graphique journalier XMR / USDT. La source: TradingView

S’ils réussissent, la paire XMR / USD peut à nouveau chuter à l’EMA de 20 jours (220 $). Il s’agit d’un support important à surveiller car un fort rebond suggérera que les taureaux continueront d’acheter à des niveaux inférieurs.

L’EMA à 20 jours en hausse progressive et le RSI au-dessus de 57 suggèrent un avantage mineur pour les taureaux. Cette opinion positive invalidera si les ours plongent la paire en dessous de l’EMA à 20 jours. Une telle décision pourrait faire baisser le prix au SMA de 50 jours (197 $).

Graphique XMR / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre la formation d’un motif de triangle ascendant. Le prix reteste actuellement le niveau de cassure du triangle à 232,39 $. Un rebond sur ce support pourrait reprendre la tendance haussière vers la cible de modèle à 292,89 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les baissiers font descendre le prix en dessous de la ligne de tendance du triangle, cela invalidera la configuration haussière. Cela pourrait faire baisser le prix à 200 $, puis à 171,90 $.

FTT / USD

FTX Token (FTT) est sorti de la résistance des frais généraux de 35 $ le 9 mars et a repris sa tendance haussière. Le premier arrêt pourrait être de 45 $ et si ce niveau est augmenté, le mouvement ascendant peut atteindre le niveau psychologique à 50 $.

Graphique journalier FTT / USD. La source: TradingView

La hausse des moyennes mobiles et le RSI dans le territoire de surachat suggèrent que les haussiers sont en contrôle. Toute réservation de bénéfices au niveau actuel pourrait faire baisser le prix au niveau de cassure à 35 $.

Si les taureaux peuvent inverser ce niveau pour soutenir, cela suggérera une forte demande sur les creux. Le niveau de 35 $ pourrait alors servir de plancher en cas de baisse.

À l’inverse, une pause en dessous de l’EMA de 20 jours (32,93 $) suggérera une réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. La paire FTT / USD pourrait alors chuter à 25 $.

Graphique FTT / USD sur 4 heures. La source: TradingView

Les deux moyennes mobiles sur le graphique de 4 heures sont en pente ascendante et le RSI est en territoire de surachat, ce qui suggère que les taureaux sont aux commandes.

La paire a poursuivi sa marche à la hausse sans casser le support 20-EMA, indiquant que les haussiers ne réservent pas de bénéfices à la hâte car ils s’attendent à des niveaux plus élevés à l’avenir.

Le premier support à la baisse est le 20-EMA. Une cassure en dessous de ce support signalera un affaiblissement de la dynamique. Le prochain support à la baisse est le niveau de cassure à 35 $.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.