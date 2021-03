Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, KLAY, VET, SOL, KSM

Bitcoin semble se préparer à un mouvement vers 60000 $, tandis que KLAY, VET, SOL et KSM tentent de trouver une dynamique haussière.

En trading, vendre une position est aussi important que de l’acheter au bon moment. Par conséquent, la grande question qui pourrait déranger les traders est de savoir si le prix du Bitcoin (BTC) entrera ou non dans une phase baissière ou si la course haussière se poursuivra après le recul de cette semaine.

PlanB, le créateur du modèle populaire Bitcoin stock-to-flow, a récemment tweeté que la course crypto-bull ne faisait que commencer et qu’elle était «loin de se terminer».

PlanB n’est pas la seule voix extrêmement optimiste sur Bitcoin. Mike McGlone, le stratège principal des produits de base chez Bloomberg Intelligence, estime que si le comportement précédent est pris en compte, le pic de Bitcoin en 2021 pourrait être plus proche de 400000 $.

Vue quotidienne des données du marché Crypto. Source: Coin360

L’une des principales raisons qui pourraient attirer les investisseurs institutionnels vers les crypto-monnaies est la possible dégradation du dollar américain. Dans une interview avec Bloomberg, la directrice de l’information de Soros Fund Management, Dawn Fitzpatrick, a déclaré que l’augmentation de 25% de la masse monétaire américaine au cours des 12 derniers mois avait permis à Bitcoin de ne plus rester un actif marginal.

Le fonds a récemment participé au cycle de financement de 200 millions de dollars détenu par NYDIG et a également investi dans le cabinet de crypto-comptabilité Lukka. Cela montre que les investisseurs institutionnels élargissent leur perspective et recherchent des opportunités d’investissement autres que Bitcoin.

Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies qui pourraient reprendre leur tendance haussière à court terme.

BTC / USDT

Bitcoin est actuellement dans une phase corrective et se négocie dans un canal descendant. Le fort rebond de la moyenne mobile simple de 50 jours (52 000 $) le 26 mars montre que les haussiers continuent de s’accumuler à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Les baissiers peuvent monter une résistance raide près de la ligne de résistance du canal, mais si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus, la paire BTC / USDT pourrait à nouveau défier la zone de résistance de 60000 $ à 61825,84 $.

Une cassure de cette zone pourrait signaler le début de la prochaine étape de la tendance haussière qui a un objectif cible à 71 112,06 $. La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (54 820 $) a commencé à augmenter et l’indice de force relative (RSI) se maintient dans la zone positive, ce qui suggère que les taureaux tentent d’affirmer leur suprématie.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la ligne de résistance du canal, les baissiers tenteront de faire descendre la paire en dessous du SMA à 50 jours. S’ils réussissent, la paire peut chuter sur la ligne de support et une cassure en dessous pourrait commencer une correction plus profonde à 43 006,77 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que le rallye de secours fait face à une forte résistance proche de 56 500 $. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, il pourrait chuter au 20-EMA, puis à 54 000 $.

Un fort rebond sur ce support pourrait éventuellement former un motif tête-épaules inversé qui se terminera en cas de cassure et clôturera au-dessus de 56 618 $. Cette configuration a un objectif cible à 63 339,98 $.

Au contraire, une cassure en dessous de 54 000 $ suggérera une faiblesse et un manque d’acheteurs aux niveaux supérieurs.

KLAY / USDT

Klaytn (KLAY) est dans une forte tendance haussière depuis la mi-février. L’altcoin a récemment effectué une correction mineure alors que les taureaux ont acheté le creux de l’EMA à 20 jours (2,76 $) le 26 mars, ce qui suggère que le sentiment reste positif.

Graphique journalier KLAY / USDT. Source: TradingView

Les taureaux tentent actuellement de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus du sommet historique de 3,50 $. S’ils réussissent, la paire KLAY / USD pourrait remonter à 4,86 ​​$. Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI dans la zone de surachat suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Cette vue sera invalidée si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera un éventuel changement de sentiment. Le premier support est à 2,58 $ et une cassure en dessous de ce niveau pourrait entamer une correction plus profonde.

Graphique KLAY / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier et le RSI a sauté dans la zone de surachat, suggérant que les taureaux ont le dessus. L’élan pourrait s’accélérer si les haussiers peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 3,50 $.

Même si le prix baisse de 3,50 $ mais trouve un support au 20-EMA, cela suggérera que le sentiment reste haussier. Un fort rebond de ce support augmentera la possibilité d’une reprise de la tendance haussière.

À l’inverse, une cassure en dessous des moyennes mobiles pourrait faire baisser le prix vers le support critique à 2,60 $.

EFP / USDT

VeChain (VET) est dans une forte tendance haussière. L’altcoin a rebondi sur l’EMA de 20 jours (0,078 $) le 25 mars, indiquant que le sentiment est positif et que les haussiers considèrent les baisses comme une opportunité d’achat.

Graphique journalier VET / USDT. Source: TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en pente ascendante et le RSI est proche du territoire de surachat, ce qui suggère que le chemin vers la moindre résistance est à la hausse. La longue mèche sur le chandelier du 27 mars montre que les ours tentent de défendre la résistance des frais généraux à 0,098 $.

Cependant, les taureaux n’ont pas permis aux ours d’établir leur suprématie. Si les acheteurs peuvent faire passer le prix au-dessus de 0,098 USD, la paire VET / USDT pourrait reprendre la tendance haussière. Le prochain niveau cible à la hausse est de 0,136 $.

Cette vue haussière invalidera si le prix baisse par rapport aux niveaux actuels ou à la résistance des frais généraux et casse l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement pourrait faire baisser le prix au SMA de 50 jours (0,059 $).

Graphique EFP / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les baissiers défendent le niveau de 0,095 $ tandis que les taureaux achètent en baisse par rapport aux moyennes mobiles. Si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus de 0,095 $, cela complètera un motif inverse de la tête et des épaules, qui a un objectif cible à 0,114 $.

À l’inverse, si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous des moyennes mobiles, une baisse à 0,076 $ est possible. Une cassure en dessous de ce support pourrait signaler le début d’une correction plus profonde.

SOL / USDT

Solana (SOL) avait formé un modèle de triangle baissier descendant, qui se serait terminé sur une cassure et clôturer en dessous de 11,90 $. Cependant, cela ne s’est pas produit. Les haussiers ont agressivement acheté la baisse au support de 11,90 $ le 26 mars et ont poussé le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière le 27 mars, annulant la configuration baissière.

Graphique journalier SOL / USDT. Source: TradingView

L’échec d’un modèle baissier est un signe haussier car il piège plusieurs baissiers agressifs qui initient des positions courtes en prévision de l’achèvement du modèle. Lorsque le modèle s’invalide, les ours se précipitent pour couvrir leurs positions, ce qui entraîne une courte pression.

Les achats soutenus des taureaux ont propulsé le prix à un nouveau record absolu aujourd’hui. Si les haussiers peuvent maintenir le prix au-dessus de 18,20 $, la paire SOL / USDT pourrait remonter à 24,84 $.

Au contraire, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, une baisse à l’EMA de 20 jours (14,60 $) est possible. Un fort rebond de ce support suggérera une accumulation des haussiers à des niveaux inférieurs et pourrait améliorer les perspectives de reprise de la tendance haussière.

Graphique SOL / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre un fort rallye de 12,30 $ à un plus haut à 19,26 $. Cela a poussé le RSI en territoire de surachat, suggérant que la paire pourrait être vulnérable à un retrait à court terme.

Si les haussiers peuvent maintenir le prix au-dessus de 18,20 $, cela suggérera que la résistance est revenue à un support et que la tendance haussière pourrait reprendre.

Cette vue haussière invalidera si les baissiers font chuter le prix en dessous du 20-EMA. Un tel mouvement pourrait maintenir la paire dans la fourchette pendant quelques jours.

KSM / USD

Kusama (KSM) est dans une forte tendance haussière. La récente baisse de l’EMA de 20 jours (381 $) le 25 mars a été achetée de manière agressive, comme on le voit depuis la longue queue sur le chandelier du jour. Cela montre une forte demande à chaque baisse mineure, car les traders s’attendent à ce que le rallye se prolonge davantage.

Graphique journalier KSM / USDT. Source: TradingView

La paire KSM / USDT a atteint un nouveau plus haut historique le 27 mars, mais les taureaux font face à une forte résistance à des niveaux plus élevés, comme le montre la longue mèche du chandelier du jour. La paire a formé un modèle de chandelier de jour intérieur aujourd’hui, indiquant l’indécision des traders.

Si les haussiers peuvent pousser et maintenir le prix au-dessus de 505,33 $, la paire pourrait prolonger sa hausse à 583 $.

La paire n’a pas cassé et est restée en dessous de l’EMA à 20 jours depuis le 14 janvier. Par conséquent, les traders peuvent surveiller ce niveau attentivement car une cassure et une clôture en dessous suggèrent que l’élan haussier s’est affaibli.

Graphique KSM / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les baissiers défendent agressivement la zone de résistance de 490 $ à 505,33 $, le prix ayant baissé à plusieurs reprises. Cependant, le point positif est que les taureaux n’ont pas abandonné beaucoup de terrain. Une cassure et une clôture au-dessus de 505,33 $ pourraient signaler la reprise de la tendance haussière.

À l’inverse, si les baissiers font chuter le prix en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera une réservation de bénéfices par les traders. Cela pourrait faire baisser le prix à 370 $, où les acheteurs pourraient à nouveau intervenir.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.