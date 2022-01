Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, LINK, ICP, LEO, ONE

Bitcoin (BTC) et la plupart des principaux altcoins restent sous pression car les supports cèdent et les ours se vendent à chaque tentative de récupération. Ce sentiment négatif a poussé l’indice Crypto Fear & Greed à 10/100 le 8 janvier, l’une de ses lectures les plus basses. Par comparaison, 2021 avait commencé sur une note haussière avec une lecture atteignant 93/100, indiquant "avidité extrême".

Cette faible ouverture de la nouvelle année n’a pas énervé l’analyste de Bloomberg Intelligence Mike McGlone, qui reste optimiste. Il a déclaré dans une analyse récente que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ et Ether (ETH) à 5 000 $ cette année.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source : Coin360

Cependant, certains analystes soutiennent que Bitcoin peut avoir du mal à maintenir sa tendance haussière dans un environnement où les taux d’intérêt augmentent. Holger Zschaepitz s’est demandé si Bitcoin pouvait être détenu sans "Des taux planchers et des milliers de milliards de dollars en monnaie de banque centrale et en mesures de relance du gouvernement".

Bitcoin pourrait-il rebondir sur un support solide, attirant des achats dans certains altcoins ? Étudions les graphiques du top 5 des crypto-monnaies qui peuvent rester positives à court terme.

BTC / USDT

La tendance baissière de Bitcoin a atteint un support solide à 39 600 $. Le prix a formé un chandelier Doji le 8 janvier, indiquant une indécision entre les taureaux et les ours.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en baisse et l’indice de force relative (RSI) est proche de la zone de survente, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la baisse. Si les baissiers glissent le prix en dessous de 39 600 $, la vente pourrait s’intensifier et la paire BTC / USDT pourrait commencer son voyage vers le prochain support solide à 28 805 $.

D’un autre côté, si le prix augmente par rapport au niveau actuel, la paire pourrait atteindre la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (45 876 ​​$). Si le prix chute de ce niveau, cela suggérera que le sentiment est toujours négatif et que les commerçants vendent lors de rallyes. Cela augmentera la probabilité d’une cassure en dessous de 39 600 $ I.

Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus des moyennes mobiles pour indiquer un éventuel changement de tendance.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique en données de 4 heures montre que la dynamique de vente a rebondi sur une pause et a clôturé en dessous de 45 456 $. Les haussiers tentent d’arrêter la chute à 40,501 $, mais la tentative de reprise devrait faire face à de fortes ventes près de la 20-EMA.

Si le prix baisse par rapport à l’EMA 20, les baissiers tenteront de faire chuter la paire en dessous de 39 600 $ et d’étendre la tendance baissière.

Alternativement, une cassure et une clôture au-dessus de la 20-EMA pourraient conduire la paire à la SMA 50. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de cette résistance, cela suggérera que les ours peuvent perdre le contrôle.

LIEN / USDT

Chainlink (LINK) s’est négocié dans une large fourchette entre 15 $ et 35,33 $ au cours des derniers mois. Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus des moyennes mobiles et le RSI a augmenté près de la zone de surachat, indiquant que les acheteurs ont le dessus à court terme.

Graphique journalier LINK / USDT. Source : TradingView

Les ours ont posé un défi de taille à près de 27,61 $ au cours des derniers jours, mais les haussiers n’ont pas permis au prix de descendre en dessous de l’EMA de 20 jours (23,23 $). Cela indique que le sentiment est passé de la vente sur les rallyes à l’achat sur les creux.

Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 27,61 $, la paire LINK / USDT pourrait atteindre 30, puis atteindre la résistance des frais généraux à 35,33 $. Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous des moyennes mobiles. La paire pourrait alors chuter à 18$.

Graphique LINK / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique en données de 4 heures montre que le prix a dépassé la résistance des frais généraux à 27,61 $. Les baissiers tenteront maintenant d’arrêter le mouvement haussier à 30 $. Si la correction subséquente ne tombe pas en dessous de 27,61 $, cela augmentera la possibilité d’un rallye à 35,33 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel, cela suggérera que la cassure au-dessus de 27,61 $ pourrait avoir été un piège haussier. Les baissiers tenteront de pousser le prix en dessous du 50-SMA. S’ils le font, le prochain arrêt pourrait coûter 22 $.

ICP / USDT

Internet Computer (ICP) s’est cassé et a clôturé au-dessus de la ligne de tendance baissière le 4 janvier, ce qui était la première indication que la tendance baissière pourrait se terminer. Les ours ont essayé d’attraper les taureaux agressifs et de baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours (29 $) mais ont échoué.

Graphique journalier ICP / USDT. Source : TradingView

Les haussiers ont à nouveau appuyé et fermé le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière le 8 janvier. Les moyennes mobiles sont au bord d’un croisement haussier et le RSI est passé dans la zone positive, indiquant que les taureaux tentent de revenir.

Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de 38,02 $, la paire ICP / USDT pourrait remonter à 45,79 $. Ce niveau peut à nouveau agir comme un obstacle rigide, mais s’il est franchi, le mouvement haussier peut atteindre 58,30 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela indiquera que la cassure au-dessus de la ligne de tendance baissière peut avoir été un piège haussier.

Graphique ICP / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique en données de 4 heures montre que les haussiers ont poussé le prix au-dessus de 33,29 $, mais ont du mal à surmonter l’obstacle de 38,02 $. Cela suggère que les ours continuent de vendre près de la résistance supérieure. Cela a maintenu le couple pris en sandwich entre les deux niveaux.

Si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus de 38,02 $, la paire pourrait prolonger son mouvement haussier. Inversement, si le prix baisse par rapport à la résistance aérienne, les baissiers essaieront de porter la paire en dessous de 33,29 $. S’ils y parviennent, la paire pourrait tomber dans le 50-SMA.

En rapport: Même après le retrait, le sac de 100 $ de cet algorithme de crypto trading vaut désormais 20 673 $

LEO / USD

UNUS SED LEO (LEO) s’est négocié dans une tendance haussière progressive au cours des dernières semaines, où le SMA à 50 jours (3,55 $) a agi comme un solide support.

Graphique journalier LEO / USD. Source : TradingView

Les baissiers ont tenté de tirer le prix en dessous de la SMA de 50 jours le 7 janvier, mais les taureaux n’ont pas bougé. Cela a entraîné un fort rebond le 8 janvier qui a repoussé la paire LEO / USD au-dessus de l’EMA de 20 jours (3,69 $).

Les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix au-dessus du plus haut historique de 3,92 $. S’ils réussissent, la paire peut reprendre sa tendance haussière et atteindre 4,25 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et chute en dessous de la SMA de 50 jours. Cela pourrait amorcer une correction à 3,40 $.

Graphique LEO / USD sur 4 heures. Source : TradingView

La paire s’est négociée dans un modèle de canal ascendant. Les ours ont monté une forte résistance à près de 3,85 $, ce qui a peut-être attiré la réservation de bénéfices des commerçants à court terme. Cela a conduit la paire à la ligne de support du canal où les acheteurs sont intervenus et ont stoppé la baisse.

Les taureaux tentent à nouveau de pousser et de maintenir le prix au-dessus de 3,85 $. S’ils y parviennent, la paire pourrait commencer son voyage vers la ligne de résistance du canal. Les baissiers devront s’enfoncer et maintenir le prix en dessous du canal pour invalider la vision haussière.

UN / USDT

Harmony (ONE) s’est négocié entre l’EMA de 20 jours (0,27 $) et 0,33 $ au cours des derniers jours. Cela suggère que les taureaux achètent sur les creux et les ours vendent sur les rallyes.

Graphique journalier ONE / USDT. Source : TradingView

La hausse de l’EMA et du RSI à 20 jours en territoire positif suggère un avantage pour les acheteurs. Si les taureaux portent le prix au-dessus de 0,33 $, le mouvement haussier pourrait reprendre. La paire ONE/USDT pourrait tenter de monter jusqu’à 0,38$.

Contrairement à ce qui est supposé, si le prix passe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela suggérera que les baissiers ont dominé les taureaux. Cela pourrait conduire la paire à la SMA de 50 jours (0,24 $) puis à 0,21 $.

Graphique ONE / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures a progressé dans un modèle de canal ascendant. Bien que les taureaux aient poussé le prix au-dessus du canal, ils n’ont pas été en mesure de maintenir les niveaux plus élevés. Cela suggère que les ours ont essayé d’attraper les taureaux agressifs.

Le prix est retombé dans le canal, mais un avantage mineur est qu’il a rebondi sur le 50-SMA. Cela indique que le sentiment reste positif et que les haussiers achètent en cas de creux.

Si le prix dépasse le 20-EMA, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de résistance du canal. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient indiquer une reprise de la dynamique. Inversement, une cassure et une clôture en dessous du 50-SMA pourraient conduire la paire vers la ligne de support du canal.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

L’entrée Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, LINK, ICP, LEO, ONE a été publiée en premier dans Bitcoin, Crypto et Blockchain News.