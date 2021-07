Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, LUNA, ATOM, CAKE, FTT

in

Le prix du Bitcoin (BTC) est toujours limité et les traders recherchent des signaux pouvant fournir des informations sur le prochain mouvement directionnel. Philip Swift, le créateur de la ressource d’analyse LookIntoBitcoin, a noté le 9 juillet que le Puell Multiple a rebondi "hors de la zone verte cette semaine" seulement pour la cinquième fois dans l’histoire. Swift a déclaré que si l’indicateur continue d’augmenter, le prix du Bitcoin peut le suivre à la hausse.

Otra perspectiva positiva para Bitcoin provino de Lex Moskovski, director de inversiones de Moskovski Capital, quien destacó que el precio de Bitcoin se negociaba aproximadamente un 59% por debajo del precio objetivo proyectado por el modelo de flujo de acciones, que es la mayor desviación negativa Histoire. Moskovski a dit que cela pourrait être un "belle opportunité d’achat" pour les opérateurs qui croient au modèle.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source : Coin360

Par ailleurs, Capital International, une société de services financiers, a acheté 953 242 actions MicroStrategy au deuxième trimestre 2021, selon des documents déposés par la société de veille économique auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

En raison de son énorme participation dans Bitcoin, le cours de l’action de MicroStrategy suit largement la trajectoire de Bitcoin. Par conséquent, l’achat de Capital International indique que les investisseurs institutionnels ont peut-être commencé à se positionner pour un mouvement haussier de Bitcoin.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi optimiste. Le dirigeant de Guggenheim, Scott Minerd, a une vision extrêmement baissière du Bitcoin car il anticipe une baisse à 10 000 $.

Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies et repérons les niveaux critiques qui peuvent indiquer le début d’un fort rallye de soulagement.

BTC / USDT

Bitcoin s’est négocié dans une fourchette étroite entre 31 000 $ et 36 670 $ au cours des derniers jours, ce qui suggère que les commerçants sont indécis quant au prochain mouvement directionnel. Habituellement, sortir d’une fourchette étroite entraîne un mouvement brusque.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles se stabilisent progressivement et l’indice de force relative (RSI) s’échange près du point médian, suggérant un équilibre entre l’offre et la demande. Si les taureaux poussent le prix au-dessus de 36 670 $, ce sera le premier signe de force.

La paire BTC / USDT pourrait se rallier à 41 330 $ puis à 42 451,67 $, où les baissiers devraient monter une forte résistance. Une cassure de cette résistance indiquera le début possible d’une nouvelle tendance haussière.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance au-dessus de 36 670 $, les baissiers tenteront de faire baisser la paire à 31 000 $, puis à 28 000 $. Une cassure en dessous de cette zone de support augmentera la possibilité d’une reprise de la tendance baissière.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre la formation d’une configuration en triangle descendant qui se terminera sur une cassure et clôturera en dessous de 32 268 $. Si cela se produit, cela augmente les chances d’une cassure en dessous de 31 000 $.

Inversement, si les acheteurs poussent le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, cela invalidera le paramètre baissier. L’échec d’un modèle négatif est un signe haussier, car il capture des ours agressifs qui ont été vendus en prévision d’un effondrement. La paire pourrait alors monter à 36 670 $.

LUNE / USDT

Le jeton LUNA du protocole Terra s’échangeait dans une fourchette de 7,96 $ à 3,91 $ depuis fin mai. Cependant, les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la résistance de la fourchette le 9 juillet, indiquant que la demande dépasse l’offre.

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier et le RSI a augmenté près de la zone de surachat, suggérant un renversement de tendance.

Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 7,96 $, la paire LUNA / USDT pourrait amorcer une nouvelle tendance haussière. La première cible à la hausse est la ligne de tendance baissière où les ours tenteront à nouveau d’arrêter le mouvement haussier.

Si le prix baisse par rapport à la ligne de tendance baissière mais rebondit sur la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours ou 7,96 $, cela suggérera la formation d’un plus bas plus élevé. Les acheteurs tenteront de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière.

Contrairement à cette hypothèse, si les ours abaissent le prix en dessous de 7,96 $, cela indiquera un manque de demande à des niveaux plus élevés. Une cassure sous les moyennes mobiles ouvrira les portes d’une éventuelle chute à 3,91$.

Graphique en 4 heures LUNA / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en hausse et le RSI est proche du territoire de surachat sur le graphique en données de 4 heures, montrant que les haussiers ont le dessus.

Cependant, les baissiers n’ont pas encore abandonné car ils tentent d’arrêter le mouvement haussier près de 8,50 $. Si les taureaux portent le prix au-dessus de 8,75 $, la paire pourrait démarrer une nouvelle tendance haussière qui peut atteindre 10 $ puis 12 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 7,46 $, la paire peut tomber à la moyenne mobile simple de 50.

ATOM / USDT

Cosmos (ATOM) s’échangeait entre 17,56 $ et 8,51 $ ces derniers jours. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la SMA de 50 jours (12,66 $) le 5 juillet, ce qui était le premier signe de force.

Graphique journalier ATOM / USDT. Source : TradingView

Par la suite, les baissiers ont tenté d’attraper les taureaux agressifs et de baisser le prix, mais n’ont pas réussi à briser le support de l’EMA à 20 jours (12,54 $). Cela suggère d’acheter sur les trempettes.

Les moyennes mobiles sont au bord d’un croisement haussier et le RSI est en territoire positif, suggérant que la correction est peut-être terminée. Les taureaux vont maintenant tenter de pousser le prix jusqu’à la résistance de la fourchette de 17,56 $, où les ours sont susceptibles de poser un défi de taille.

Cette vue haussière sera inversée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et que les baissiers font chuter la paire ATOM / USDT en dessous de 11,41 $. Une telle décision pourrait ouvrir la porte à une baisse du support critique à 8,51 $.

Graphique ATOM / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix s’est échangé dans un canal ascendant ces derniers jours. Les deux moyennes mobiles augmentent et le RSI est dans la zone positive, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Si le prix rebondit sur le 20-EMA, les taureaux tenteront de casser la paire au-dessus de la ligne de résistance du canal. En cas de succès, la paire pourrait prendre de l’élan et grimper à 17,56 $.

Inversement, si les baissiers font baisser le prix en dessous des moyennes mobiles, la paire pourrait tomber jusqu’à la ligne de tendance du canal. Une cassure en dessous de ce support déplacera l’avance en faveur des ours.

PASTEL / USDT

PancakeSwap (CAKE) a été pris en sandwich entre les moyennes mobiles des cinq derniers jours. Cette consolidation montre que les ours défendent la SMA de 50 jours (15,67 $) tandis que les taureaux achètent les creux de l’EMA de 20 jours (14,55 $).

Graphique journalier CAKE / USDT. Source : TradingView

Cependant, il est peu probable que ce commerce à fourchette étroite se poursuive longtemps et pourrait entraîner un mouvement important dans les prochains jours. Le RSI est passé en territoire positif, indiquant que les taureaux ont un avantage mineur.

Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de la SMA de 50 jours, la paire CAKE/USDT pourrait monter à 18,62 $ puis à 21,52 $.

Alternativement, si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours, les ours pourraient baisser le prix à 12,39 $. Une cassure en dessous de ce support pourrait ouvrir la porte à un nouveau test du support critique à 10$.

Graphique CAKE / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que le prix augmente dans un canal ascendant. Les deux moyennes mobiles augmentent progressivement et le RSI est dans la zone positive, ce qui suggère que les acheteurs ont le dessus.

Les haussiers vont maintenant essayer de pousser le prix vers la moitié supérieure du canal. En cas de succès, la paire pourrait monter jusqu’à la ligne de résistance du canal près de 17 $. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et passe en dessous de la ligne de tendance du canal, cela suggérera la fin du court mouvement haussier. .

TTF / USDT

Le jeton FTX (FTT) a dépassé la ligne de tendance baissière le 6 juillet, suggérant que la correction pourrait être terminée. Les ours ont tenté d’arrêter la reprise à la SMA de 50 jours (30,26 $) le 8 juillet, mais n’ont pas réussi à faire baisser le prix en dessous de la MME de 20 jours (28,68 $).

Graphique journalier FTT / USDT. Source : TradingView

Le prix a rebondi par rapport à l’EMA de 20 jours le 9 juillet et les haussiers tentent de pousser la paire FTT / USDT au-dessus de la SMA de 50 jours. L’EMA de 20 jours a commencé à apparaître marginalement et le RSI est passé à la zone positive, indiquant que les taureaux tentent de faire marche arrière.

Si les acheteurs poussent et maintiennent le prix au-dessus de la SMA de 50 jours, la paire pourrait initier un rallye de soulagement qui pourrait atteindre 34,73 $ puis 36,73 $.

Cette vue haussière sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et chute en dessous de l’EMA de 20 jours. Un tel mouvement suggérera que les ours se vendent sur des rassemblements. La paire pourrait alors chuter vers le prochain support à 25,22 $.

Graphique de 4 heures FTT / USDT. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 30,50 $. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI en territoire positif suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 30,50 $, la paire pourrait étendre son rallye de soulagement à 33 $ puis à 34,73 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 29,50 $. Un tel mouvement pourrait porter la paire à 28 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

