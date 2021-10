Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, LUNA, ATOM, XTZ, AXS

in

La forte reprise de Bitcoin à 49 000 $ a stimulé le sentiment haussier et pourrait inciter davantage LUNA, ATOM, XTZ et AXS à se redresser à court terme.

Le sentiment sur les marchés de la cryptographie peut changer rapidement, comme le montre l’indice Crypto Fear and Greed, qui est passé de niveaux de peur extrême le 30 septembre à neutre aujourd’hui. Le sentiment pourrait encore s’améliorer si Bitcoin (BTC) éclate et se maintient au-dessus du niveau psychologiquement critique à 50 000 $.

Un événement important qui pourrait renforcer le sentiment à court terme est la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur les demandes de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. Bien que la SEC ait prolongé de 45 jours la date limite de quatre demandes d’ETF Bitcoin le 1er octobre, l’analyste principal des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, espère qu’un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme pourra recevoir le signal vert d’ici la mi-octobre.

Balchunas a déclaré que les applications ETF basées sur les contrats à terme Bitcoin, qui ont trouvé le soutien du président de la SEC Garry Gensler, “sont bien vivantes et probablement dans les délais (nous pensons que 75% de chances ont été approuvées en octobre)”.

Si les taureaux s’appuient sur la force récente de Bitcoin et franchissent l’obstacle à 50 000 $, plusieurs altcoins pourraient prendre de l’ampleur. Étudions les graphiques des 5 principales crypto-monnaies susceptibles de surperformer à court terme.

BTC/USDT

Bitcoin a dépassé la moyenne mobile simple de 50 jours (46 633 $) le 1er octobre, mais les ours tentent de bloquer la reprise près de la résistance à 48 843,20 $. Cependant, un signe positif est que les taureaux n’ont pas laissé le prix descendre en dessous de la SMA de 50 jours.

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (45 141 $) a augmenté et l’indice de force relative (RSI) est en territoire positif, indiquant un avantage pour les taureaux. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 48 843,20 $, la paire BTC/USDT pourrait remonter à 52 920 $.

Ce niveau peut à nouveau agir comme une résistance rigide, mais si les taureaux se frayent un chemin au bulldozer, le motif de la tête et des épaules sera invalidé. Cela pourrait entraîner une reprise de l’élan et la paire pourrait atteindre 60 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous des moyennes mobiles, cela suggérera que des niveaux plus élevés attirent des ventes agressives de la part des ours. La paire peut alors chuter vers 40 000 $.

Les deux moyennes mobiles sur le graphique de 4 heures augmentent et le RSI est proche de la zone de surachat, indiquant que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Le prix se consolide dans une fourchette étroite entre 47 000 $ et 48 495 $ depuis un certain temps.

Si les taureaux poussaient le prix au-dessus de 48 843 $, la paire pourrait atteindre la barre psychologique à 50 000 $, puis défier la forte résistance à 52 920 $.

Inversement, si le prix baisse et tombe en dessous de la 20-EMA, cela suggérera que les traders à court terme réalisent des bénéfices. La paire pourrait alors chuter à 45 000 $ et plus tard au 50-SMA.

LUNA/USDT

Le jeton LUNA du protocole Terra a dépassé la ligne de tendance baissière le 2 octobre et les taureaux l’ont suivi avec une cassure au-dessus du plus haut historique à 45,01 $ aujourd’hui. Cependant, la longue mèche sur le chandelier d’aujourd’hui suggère que les ours tentent de défendre agressivement le niveau de 45,01 $.

Si le prix baisse par rapport au niveau actuel mais rebondit hors de la ligne de tendance baissière, cela suggérera que le sentiment reste positif et que les traders achètent en cas de creux.

Les haussiers feront ensuite une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus de la zone de résistance de 45,01 $ à 46,17 $ et entamer la prochaine étape de la tendance haussière. Le niveau psychologique à 50$ peut agir comme une résistance mais s’il est franchi, la paire LUNA/USDT pourrait remonter à 65$.

Au contraire, si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours (36,30 $), le prochain arrêt pourrait être le SMA de 50 jours (32,97 $). Une cassure en dessous de ce support suggérera que les taureaux perdent leur emprise.

Bien que les taureaux aient poussé le prix au-dessus de 45,01 $, la longue mèche sur le chandelier montre des ventes à des niveaux plus élevés. Les ours tentent actuellement de piéger les taureaux agressifs qui pourraient être passés au-dessus de 45,01 $.

Le premier support à la baisse est le 20-EMA. Un fort rebond sur ce support suggérera que le sentiment reste positif. Les taureaux tentent alors de propulser le prix au-dessus de 46,17 $.

Alternativement, une cassure en dessous du 20-EMA pourrait tirer le prix vers le 50-SMA. Si ce support se fissure, le retrait peut s’approfondir jusqu’à 33 $.

ATOM/USDT

Cosmos (ATOM) a réussi à maintenir le niveau de cassure à 32,32 $ le 29 septembre, ce qui suggère que le sentiment reste positif et que les haussiers achètent en cas de baisse.

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (35,88 $) le 30 septembre, mais l’élan n’a pas repris. Cela suggère que les ours n’ont pas encore jeté l’éponge et vendent sur les rassemblements. Les taureaux devront pousser et maintenir le prix au-dessus de 44,80 $ pour signaler la reprise de la tendance haussière.

La longue mèche sur le chandelier d’aujourd’hui suggère de vendre à des niveaux plus élevés. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, les ours feront une nouvelle tentative pour faire chuter le prix en dessous de 32,32 $. S’ils réussissent, la paire ATOM/USDT pourrait chuter à la SMA de 50 jours (28,54 $).

La paire a baissé de la ligne de résistance du triangle symétrique, indiquant que les ours défendent ce niveau de manière agressive. Si le prix rebondit par rapport aux moyennes mobiles, les taureaux feront une nouvelle tentative pour pousser le prix au-dessus du triangle.

S’ils réussissent, la paire pourrait remonter à 44,80 $, puis au niveau psychologique à 50 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient ouvrir la porte à une hausse vers l’objectif de configuration à 57,61 $.

Au contraire, si le prix glisse en dessous des moyennes mobiles, le prochain arrêt pourrait être la ligne de support. Si ce niveau se fissure, la paire pourrait chuter à 28,83 $ puis à 24,50 $.

XTZ/USDT

Tezos (XTZ) a rebondi sur le SMA de 50 jours (5,50 $) le 29 septembre et l’élan s’est accéléré après que les taureaux ont poussé le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours (6,40 $) le 30 septembre.

Les achats soutenus ont poussé le prix au-dessus de la zone de résistance aérienne de 8,03 $ à 8,42 $. Les deux moyennes mobiles augmentent et le RSI est proche du territoire de surachat, indiquant que les taureaux ont le contrôle.

Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 8,42 $, cela suggérera le début d’une nouvelle tendance haussière. Contrairement à cette hypothèse, si les ours tirent et maintiennent le prix en dessous de 8,03 $, cela suggérera une prise de profit à des niveaux plus élevés. La paire XTZ/USDT pourrait alors chuter jusqu’à l’EMA de 20 jours.

Le graphique de 4 heures montre la formation d’un motif en triangle symétrique, qui agit généralement comme un motif de continuation. Les haussiers ont poussé le prix au-dessus du triangle et ont réussi à maintenir le niveau de cassure, indiquant le début d’une hausse.

Cette configuration a une cible de modèle à 11,33 $. La hausse de 20-EMA et le RSI dans la zone de surachat suggèrent que les taureaux ont un avantage.

Le premier signe de faiblesse sera une clôture en dessous de 8,03 $. Cela pourrait ouvrir la porte à un nouveau test du 20-EMA. Un fort rebond de ce niveau suggérera que le sentiment reste positif et que les traders achètent en cas de creux. Inversement, une cassure en dessous de la 20-EMA pourrait faire baisser le prix à 7 $ et plus tard à 6,50 $.

AXS/USDT

Axie Infinity (AXS) a grimpé au-dessus du précédent record de 94,67 $ le 1er octobre, ce qui suggère la reprise de la tendance haussière. Une pièce atteignant un nouveau sommet historique est un signe positif car elle montre une forte demande des commerçants.

La paire AXS/USDT a fait face à une résistance proche de 120,57 $, mais le signe positif est que les taureaux n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela montre que les traders ne se précipitent pas pour enregistrer des bénéfices après le récent rallye et achètent les creux.

L’EMA de 20 jours (77 $) a commencé à apparaître et le RSI est dans la zone de surachat, indiquant que les taureaux ont le dessus. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 120,57 $, la paire pourrait commencer sa marche vers le nord vers 150 $ puis 165,58 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les ours tirent le prix en dessous du niveau de cassure à 94,67 $, cela peut entraîner une prise de profit agressive par les commerçants et la paire peut alors chuter à l’EMA de 20 jours.

La paire a rebondi de 103,22 $ et les taureaux tentent actuellement de pousser le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 110,50 $. Les moyennes mobiles ascendantes et le RSI dans la zone de surachat indiquent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 110,50 $, la paire pourrait retester la résistance critique à 120,57 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient signaler la reprise de la tendance haussière.

D’un autre côté, si le prix baisse par rapport à la résistance aérienne, la paire peut se consolider pendant un certain temps avant de commencer le prochain mouvement directionnel. Le premier signe de faiblesse sera une cassure et une clôture en dessous de l’EMA 20. Un tel mouvement suggérera que la dynamique haussière s’est affaiblie et que l’offre dépasse la demande.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.

