Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, LUNA, FTM, ATOM, ONE

Bitcoin (BTC) continue de languir en dessous du niveau psychologique à 50 000 $ au début de la nouvelle année, indiquant un manque d’achat agressif de la part des commerçants. L’ancien PDG de BTCC, Bobby Lee, a déclaré que l’exode des commerçants chinois qui avaient jusqu’au 31 décembre pour quitter les bourses chinoises pourrait avoir maintenu les prix plus bas jusqu’à la fin de l’année.

Cependant, le président Nayib Bukele d’El Salvador, le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale, estime que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ cette année. Le président Bukele a également déclaré que deux autres pays accepteraient Bitcoin comme monnaie légale en 2022.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source : Coin360

L’adoption accrue des crypto-monnaies par les investisseurs institutionnels en 2021 est un autre élément positif à long terme. Selon CoinShares, les entrées nettes dans les fonds crypto en 2021 ont dépassé les 9,3 milliards de dollars. La majorité de plus des deux tiers des entrées cryptographiques ont été effectuées en Bitcoin.

Bitcoin pourrait-il commencer un nouveau mouvement à la hausse en janvier, soulevant des altcoins sélectionnés ? Étudions les graphiques du top 5 des crypto-monnaies qui peuvent rester positives à court terme.

BTC / USDT

Bitcoin s’est échangé entre la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (48 720 $) et le fort support à 45 456 $ au cours des derniers jours. Cela suggère que l’achat s’épuise à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles baissent et l’indice de force relative (RSI) est dans la zone négative, indiquant que les ours ont le dessus. Si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours, les ours tenteront de faire chuter le prix en dessous de 45 456 $. S’ils y parviennent, cela pourrait amorcer la prochaine étape de la tendance baissière à 42 000 $, puis à 40 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix dépasse l’EMA de 20 jours, la paire BTC/USDT pourrait passer à la moyenne mobile simple de 50 jours (52 332 $). Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient signaler le début d’un nouveau mouvement haussier qui pourrait atteindre le niveau de retracement Fib de 61,8% à 58,686 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que la paire a une fourchette limitée entre 45 456 $ et 51 936,33 $. Le prix s’est redressé de 45 456 $ et si les taureaux poussent la paire au-dessus du 50-SMA, cela suggérera une accumulation à des niveaux inférieurs. Cela pourrait porter le prix à 51 936,33 $.

Inversement, si le prix baisse par rapport au 50-SMA, les baissiers feront une nouvelle tentative pour ramener la paire en dessous de 45 456 $. En cas de succès, la paire pourrait reprendre la tendance baissière avec le prochain objectif cible à 38 975,67 $.

LUNE / USDT

Le jeton LUNA de Terra tente de reprendre sa tendance haussière, mais les ours ont d’autres plans, tirant une ligne proche de 93,81 $.

Graphique journalier LUNA / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles en hausse et le RSI en territoire positif suggèrent un léger avantage pour les acheteurs. Si le prix rebondit par rapport à l’EMA de 20 jours (82 $), cela indiquera que les taureaux continuent de s’accumuler sur les creux.

La paire LUNA / USDT tentera de dépasser 93,81 $ et défiera le plus haut historique de 103,60 $. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance pourraient amorcer la prochaine étape de la tendance haussière à 135,26 $.

Inversement, si le prix baisse et passe en dessous de l’EMA de 20 jours, cela indiquera un renversement de tendance à court terme. La paire pourrait alors chuter à 65,15$.

Graphique en 4 heures LUNA / USDT. Source : TradingView

Le rebond de 81,11 $ fait face à la vente dans la zone entre le retracement de Fibonacci de 50 % à 92,35 $ et le niveau de retracement de 61,8 % à 95,01 $. Les ours vont maintenant essayer de ramener le prix en dessous de la 20-EMA et de la ligne de tendance haussière.

S’ils le font, la paire pourrait chuter à 84 $ puis à 81,11 $. Une cassure et une clôture en dessous de ce support pourraient indiquer que les ours sont de retour dans le jeu.

Inversement, si le prix rebondit par rapport au niveau actuel ou à la ligne de tendance haussière, les acheteurs tenteront de porter la paire au-dessus de 95,01 $ et testeront à nouveau la résistance au-dessus de 103,60 $.

FTM / USDT

Fantom (FTM) a décliné la résistance des frais généraux à 2,67 $, suggérant que les ours défendent vigoureusement ce niveau.

Graphique journalier FTM / USDT. Source : TradingView

La paire FTM / USDT pourrait chuter jusqu’à l’EMA à 20 jours, ce qui pourrait constituer un support solide. Un fort rebond de ce support suggérera que les acheteurs accumulent les baisses.

L’EMA en hausse de 20 jours (2,03 $) et le RSI au-dessus de 68 suggèrent que le chemin de moindre résistance est à la hausse.

Une cassure et une clôture au-dessus de 2,67 $ suggéreraient que les taureaux sont de retour dans le jeu. La paire pourrait entamer sa marche vers le nord vers 3,17$ puis vers 3,48$. Les baissiers devront tirer et maintenir le prix en dessous de 2 $ pour invalider le sentiment haussier.

Graphique FTM / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre une formation inférieure arrondie, qui se terminera sur une cassure et clôturera au-dessus de la résistance aérienne à 2,67 $. Si le prix rebondit sur le 20-EMA, les taureaux tenteront à nouveau de franchir la barrière à 2,67 $. Si cela se produit, le mouvement haussier pourrait commencer.

Inversement, si le prix passe en dessous de la 20-EMA, cela suggérera que l’élan haussier à court terme pourrait s’affaiblir. Ensuite, la paire pourrait chuter vers le 50-SMA puis vers le support solide à 2 $.

En rapport: Trois raisons pour lesquelles le modèle stock-to-flow de PlanB n’est pas fiable

ATOM / USDT

Cosmos (ATOM) s’est cassé et a clôturé au-dessus de la résistance des frais généraux à 34 $ le 1er janvier. Les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier, indiquant que les taureaux ont le dessus.

Graphique journalier ATOM / USDT. Source : TradingView

Si le prix se maintient au-dessus de 34 $, la dynamique haussière pourrait augmenter et la paire ATOM / USDT pourrait remonter à 38 $ puis à 43,28 $. Les moyennes mobiles ont terminé un croisement haussier et le RSI est dans la zone positive, indiquant que les taureaux sont sous contrôle.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix tombe en panne et clôture en dessous de 34 $, cela suggérera que les baissiers essaient d’attraper les taureaux agressifs. La paire pourrait alors chuter jusqu’à l’EMA de 20 jours (28 $).

Si le prix rebondit à ce niveau, les haussiers feront une nouvelle tentative pour surmonter l’obstacle général, mais si la paire tombe en dessous des moyennes mobiles, la baisse pourrait s’étendre jusqu’à 25 $.

Graphique ATOM / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en hausse et le RSI est en territoire positif, ce qui suggère que les haussiers ont le dessus. Si le prix rebondit sur l’EMA 20, cela indiquera que le sentiment est toujours positif et que les traders achètent sur les creux.

Le mouvement haussier pourrait reprendre sur une cassure et clôturer au-dessus de 37 $. Inversement, si les ours poussent le prix en dessous de la 20-EMA, cela peut conduire à une réserve de profit à court terme des commerçants. Cela peut faire baisser le prix au 50-SMA.

UN / USDT

Harmony (ONE) a atteint la ligne de tendance baissière où les ours sont susceptibles de monter une forte résistance. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, l’altcoin pourrait chuter à l’EMA de 20 jours (0,24 $).

Graphique journalier ONE / USDT. Source : TradingView

Si le prix rebondit sur l’EMA de 20 jours, cela suggérera que le sentiment est toujours haussier et que les traders accumulent les baisses. Les haussiers tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière.

S’ils réussissent, cela suggérera le début d’un nouveau mouvement haussier. Le premier objectif haussier est de 0,34 $ et une cassure au-dessus pourrait entraîner un nouveau test à 0,38 $. Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse et passe en dessous de 0,21 $.

Graphique ONE / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique en données de 4 heures montre la formation d’un modèle de tasse et de poignée, qui se terminera sur une pause et clôturera au-dessus de 0,29 $. Cette configuration d’inversion a une cible de modèle à 0,38 $. Il est peu probable qu’il s’agisse d’une course directe vers la cible car les baissiers sont susceptibles de monter une forte résistance à 0,34 $.

Au contraire, si le prix chute par rapport au niveau actuel, il pourrait chuter jusqu’aux moyennes mobiles. Si ce support casse, la paire ONE/USDT pourrait baisser à 0,21$. Un rebond sur ce support pourrait maintenir la paire dans la fourchette de 0,21 $ à 0,27 $ pendant un certain temps.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

L’entrée Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, LUNA, FTM, ATOM, ONE a été publiée pour la première fois dans Bitcoin, Crypto et Blockchain News.