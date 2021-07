Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine : BTC, MATIC, THETA, CRO, LEO

in

Les taureaux Bitcoin (BTC) ont défendu avec succès le niveau de 30 000 $ ces derniers jours, mais à défaut de parvenir à un fort rebond, certains commerçants craignent que le prix ne tombe à un nouveau plus bas.

Dans une série de tweets, Ecoinometrics a déclaré que la correction actuelle "ressemble beaucoup à 2013" lorsque Bitcoin a mis 197 jours pour atteindre un nouveau sommet historique et qu’un creux s’est formé après une correction de 69 % par rapport au sommet historique.

Si l’histoire se répète, les traders devront peut-être être patients car la correction actuelle n’est en jeu que depuis 95 jours. À 30 000 $, Bitcoin vient de chuter de 54% par rapport à son plus haut historique, et une correction de 69% pourrait le faire chuter à 20 000 $.

Vue quotidienne des données du marché de la cryptographie. Source : Coin360

Dans un nouveau rapport, Delphi Digital a souligné que l’activité de négociation s’était effondrée et que les volumes de négociation au comptant avaient chuté de plus de 60% par rapport aux sommets de mai. Le marché des produits dérivés a également connu un exode de traders à effet de levier et l’intérêt ouvert des contrats à terme Bitcoin est revenu aux niveaux du début de 2021.

Delphi Digital considère qu’il s’agit d’un signe haussier car ils pensent que "les participants les plus forts sont ceux qui contribuent principalement aux niveaux d’intérêt ouverts actuels".

Étudions les graphiques du top 5 des crypto-monnaies qui peuvent surperformer à court terme.

BTC / USDT

Bitcoin tente de rebondir sur le support de 31 000 $, mais la longue mèche de la bougie d’aujourd’hui suggère que l’achat est épuisé à des niveaux plus élevés. Les ours tenteront à nouveau de faire chuter le prix en dessous du support de 31 000 $.

Graphique journalier BTC / USDT. Source : TradingView

La moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (33 174 $) est en baisse et l’indice de force relative (RSI) est dans la zone négative, suggérant que les ours ont le dessus. Si les vendeurs baissent le prix en dessous de 31 000 $, la paire BTC / USDT pourrait passer au prochain support à 28 000 $.

La zone de 31 000 $ à 28 000 $ est critique pour les taureaux car si cette zone se fissure, le sentiment se dégradera encore plus et pourrait conduire à une longue vente. Cela pourrait intensifier les ventes et entraîner une chute à 20 000 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les taureaux maintiennent le rebond et poussent le prix au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours (34 925 $), cela indiquera que la pression de vente s’atténue. Cela pourrait augmenter les chances d’une cassure au-dessus de 36 670 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de la 20-EMA sur le graphique de 4 heures, mais n’ont pas pu franchir l’obstacle de la 50-SMA. Cela suggère que les ours continuent de vendre dans les rallyes. Les ours tenteront à nouveau de faire chuter le prix en dessous du support de 31 000 $.

En cas de succès, la paire pourrait chuter à 30 000 $ puis 29 000 $. Le premier signe de force sera une cassure et une clôture au-dessus du 50-SMA. La tendance à court terme tournera en faveur des taureaux si la paire s’élève au-dessus de la ligne de tendance baissière.

MATIC / USDT

Polygon (MATIC) a corrigé ces derniers jours et le prix a atteint la zone de support fort à 0,74 $ à 0,68 $. Les taureaux sont susceptibles de défendre cette zone de manière agressive.

Graphique journalier MATIC / USDT. Source : TradingView

Bien que les moyennes mobiles soient en baisse, le RSI tente de rebondir sur le territoire de survente. Cela suggère que des taureaux agressifs tentent de démarrer un rallye de soulagement.

La première résistance à la hausse est l’EMA de 20 jours (1 $). Si le prix baisse à partir de ce niveau et passe en dessous de la zone de support, la tendance baissière pourrait reprendre et la paire MATIC / USDT pourrait chuter à 0,54 $ puis 0,34 $.

Alternativement, si les taureaux poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait se rallier à la SMA de 50 jours (1,26 $). Une cassure au-dessus de cette résistance pourrait ouvrir la porte à une hausse à 1,71 $.

Graphique MATIC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le rebond à 0,78 $ fait face à une résistance au 20-EMA sur le graphique de 4 heures. Cela suggère que les ours ne sont pas disposés à abandonner leur avance et vendent lors de rassemblements. Les baissiers vont maintenant tenter de faire chuter la paire à 0,74$.

Inversement, si le prix augmente par rapport au niveau actuel, les taureaux tenteront à nouveau de pousser le prix au-dessus de la 20-EMA. S’ils y parviennent, la paire pourrait atteindre le 50-SMA. Au-dessus de cette résistance, le rallye de soulagement peut atteindre 1,05 $.

THÉTA / USDT

THETA est dans une tendance baissière depuis qu’il a atteint 15,88 $ le 16 avril. Le mouvement à la baisse a atteint la zone de support solide à 4,57 $ à 3,85 $, ce qui pourrait attirer les acheteurs.

Graphique journalier THETA / USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles de tendance baissière suggèrent que les ours sont aux commandes, mais les niveaux de survente sur le RSI indiquent la possibilité d’un rallye contre-tendance. La première résistance à la hausse est l’EMA à 20 jours (5,68 $).

Si le prix baisse de cette résistance, les baissiers feront une nouvelle tentative pour faire chuter la paire THETA / USDT en dessous de la zone de support. Une cassure en dessous de 3,85$ signalera le début de la prochaine étape de la tendance baissière qui pourrait atteindre 2,60$.

Inversement, si les haussiers poussent le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait remonter jusqu’à la ligne de tendance baissière. Une cassure de cette résistance suggérera un possible renversement de tendance.

Graphique THETA / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

La paire s’est consolidée dans une fourchette étroite entre 4,33 $ et 4,62 $. Le RSI a formé une divergence positive sur le graphique en données de 4 heures, indiquant que la dynamique baissière pourrait s’affaiblir.

Si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus du 20-EMA, la paire pourrait se rallier au 50-SMA. Ce niveau peut agir comme une résistance, mais si les acheteurs peuvent surmonter cet obstacle, la paire pourrait passer à la prochaine résistance supérieure à 6 $.

A l’inverse, si les baissiers descendent et maintiennent le prix en dessous de 4,33 $, la vente pourrait s’intensifier et la paire pourrait tomber vers le support psychologique de 4 $.

CRO / USDT

Crypto.com Coin (CRO) a été limité à une fourchette comprise entre 0,14 $ et 0,08 $ au cours des derniers jours. Le prix était en baisse par rapport à 0,13 $ le 14 juillet, mais le signe positif est que les haussiers tentent d’arrêter la correction près des moyennes mobiles.

Graphique journalier CRO/USDT. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles se sont stabilisées et le RSI est juste en dessous du point médian, indiquant un équilibre entre l’offre et la demande. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 0,10 $, la paire pourrait glisser vers le support solide à 0,08 $.

Inversement, si les taureaux poussent et maintiennent le prix au-dessus des moyennes mobiles, la paire CRO / USDT pourrait atteindre la zone de résistance supérieure à 0,13 $ à 0,14 $. Les ours sont susceptibles de défendre cette zone de manière agressive. Si le prix baisse à partir de cette zone, l’action à portée limitée peut se poursuivre pendant quelques jours supplémentaires.

Graphique CRO / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les baissiers ont abaissé le prix sous le support à 0,108 $, mais n’ont pas pu profiter de l’avantage. Le prix s’est redressé et s’est rallié au 20-EMA, mais les taureaux n’ont pas pu surmonter cet obstacle. Cela suggère que les ours n’ont pas abandonné et vendent sur des rallyes.

Si les baissiers s’enfoncent et maintiennent le prix en dessous de 0,108 $, la paire pourrait commencer son voyage vers le support critique à 0,08 $.

Inversement, si les taureaux portent le prix au-dessus du 20-EMA, la paire pourrait se rallier au 50-SMA. Une cassure au-dessus de ce niveau augmentera la possibilité d’un nouveau test de la zone de résistance supérieure.

LEO / USD

Unus Sed Leo (LEO) s’est négocié près de la résistance à large fourchette entre 2,03 $ et 2,95 $ au cours des derniers jours. En règle générale, une consolidation serrée près de la résistance aérienne indique que les taureaux n’affichent pas de gains car ils anticipent une cassure.

Graphique journalier LEO / USD. Source : TradingView

Les deux moyennes mobiles sont en hausse et le RSI est supérieur à 63, ce qui indique un avantage pour les acheteurs. Si les taureaux maintiennent le prix au-dessus de 2,96 $, la paire LEO / USD pourrait commencer son voyage vers la prochaine résistance à 3,32 $.

Cette opinion positive sera invalidée si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de l’EMA de 20 jours (2,78 $).

Une telle décision suggérera que les acheteurs ont abandonné les perspectives d’une cassure et réalisent des bénéfices. Cela pourrait ramener le prix à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours (2,59 $).

Graphique LEO / USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique en données de 4 heures montre que la consolidation serrée entre 2,85 $ et 2,95 $ s’est résolue à la hausse. Si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus de 2,96 $, la dynamique haussière pourrait s’accélérer et la paire pourrait remonter à 3,10 $ à court terme.

Le 20-EMA a commencé à augmenter progressivement et le RSI est au-dessus de 62, indiquant un petit avantage pour les taureaux. Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous de 2,80 $, la paire pourrait glisser à 2,67 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.

