Top 5 des crypto-monnaies à surveiller cette semaine: BTC, VET, SOL, EOS, FTT

Les taureaux tentent de stabiliser le prix du Bitcoin et s’ils réussissent, VET, SOL, EOS et FTT pourraient rapidement rebondir à leurs sommets locaux.

Le prix du Bitcoin (BTC) a connu une forte baisse à 50900 $ le 18 avril, ce que certains analystes attribuent à une baisse du taux de hachage et à des rumeurs d’action possible de la part des régulateurs américains contre des «institutions financières» anonymes alléguant le blanchiment d’argent lié à la cryptographie.

Bien qu’il soit difficile de cerner une seule raison, la vente d’environ 5 milliards de dollars d’actions COIN par les dirigeants de Coinbase pourrait également avoir joué un rôle majeur à l’automne. La vente d’initiés, en particulier quelques jours seulement après une annonce très médiatisée, est considérée comme un signe baissier.

Vue quotidienne des données du marché Crypto. Source: Coin360

Après ce récent recul, les investisseurs ne seront pas sur la question de savoir s’ils doivent acheter les baisses ou fermer leurs positions en prévision d’une nouvelle baisse? Les traders devraient surveiller de près la vigueur de la reprise, car cela leur donnera un aperçu du prochain mouvement possible.

Étudions les aspects techniques des 5 principales crypto-monnaies qui pourraient tenter de mener la reprise dans les prochains jours.

BTC / USDT

L’incapacité de Bitcoin à rebondir par rapport à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (59 053 $) le 17 avril a montré le manque d’achat en cas de creux. La vente s’est accélérée aujourd’hui après que le prix ait glissé sous la moyenne mobile simple de 50 jours (56 264 $).

Graphique journalier BTC / USDT. Source: TradingView

Cependant, la longue traîne du chandelier d’aujourd’hui suggère que les acheteurs tentent de freiner la baisse à 50 460 $. Si le rebond se maintient, les taureaux essaieront à nouveau de reprendre la tendance haussière, mais ils devraient faire face à une forte résistance entre 61 825,84 $ et 64 849,27 $. Une cassure de cette zone de résistance suggérera que la baisse actuelle n’était qu’un pullback pour secouer les mains faibles.

D’un autre côté, le fait de ne pas soutenir le rebond ou de s’appuyer sur le rebond au cours des prochains jours indiquera que la demande se tarit à des niveaux plus élevés. Cela est susceptible de revigorer les ours qui tenteront alors d’affirmer leur domination et de briser le support de 50460 $.

S’ils y parviennent, les ventes pourraient s’intensifier, car les spéculateurs et les commerçants à court terme pourraient également se débarrasser de leurs positions. Cela pourrait faire baisser le prix à 43 006,77 $. Il s’agit d’un niveau important à surveiller car une cassure en dessous suggérera que la paire BTC / USDT a dépassé à court terme.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les taureaux ont acheté la baisse à 50 460 $ de manière agressive, mais la reprise fait face à une résistance à 56 500 $. Cela suggère que les traders bloqués à des niveaux plus élevés clôturent leurs positions sur les rallyes.

Cependant, le signe positif est que les taureaux n’ont pas abandonné le combat. Ils essaient de défendre un soutien de 53 000 $. Cela pourrait entraîner une consolidation serrée entre 53 000 $ et 56 500 $ pendant quelques jours.

Si le prix dépasse 56 500 $, la paire pourrait rallier le 20-EMA, ce qui est à nouveau susceptible d’agir comme une résistance. Si le prix baisse à partir de ce niveau, la paire pourrait retester 53 000 $, puis 50 460 $.

Les moyennes mobiles descendantes et l’indice de force relative (RSI) près du territoire de surachat montrent que les ours ont le dessus.

EFP / USDT

Le fort rallye de VeChain (VET) le 16 avril avait poussé le RSI au-dessus de 87, indiquant que le rallye surchauffait à court terme. L’altcoin a tenté de prolonger sa progression le 17 avril, mais la longue mèche du chandelier du jour a montré que les traders avaient enregistré des bénéfices à des niveaux plus élevés.

Graphique journalier VET / USDT. Source: TradingView

La vente s’est poursuivie aujourd’hui et la paire VET / USDT a chuté à 0,169 $, juste au-dessus du niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci à 0,16 $. Cependant, la longue queue du chandelier d’aujourd’hui montre des achats solides à des niveaux inférieurs.

Si les haussiers peuvent soutenir le rebond, la paire tentera à nouveau de monter à la résistance des frais généraux à 0,279 $. Une cassure de cette résistance pourrait reprendre la tendance haussière. Le prochain objectif cible à la hausse est de 0,362 $.

En revanche, si le prix descend de 0,279 $, la paire pourrait rester bloquée dans une fourchette pendant quelques jours. Cette opinion positive invalidera si les baissiers vendent sur des rallyes et font chuter le prix sous le support de 0,16 $.

Graphique EFP / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les taureaux ont acheté la baisse vers le 50-SMA, mais la reprise a atteint un mur à 0,227 $. Les baissiers ont tenté de reprendre la correction, mais les taureaux ont de nouveau acheté le creux sous le 20-EMA. Cela montre que les ours vendent sur les rallyes et les taureaux achètent sur les creux.

Les haussiers tentent actuellement de maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, mais font face à une forte résistance des baissiers. S’ils peuvent maîtriser les baissiers et maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière, la paire pourrait remonter à 0,253 $, puis à 0,279 $.

À l’inverse, si les baissiers redescendent le prix sous le 20-EMA, la paire pourrait chuter au 50-SMA. Une cassure en dessous de ce niveau fera pencher l’avantage en faveur des baissiers.

SOL / USDT

Solana (SOL) était en phase de correction depuis qu’elle avait atteint un sommet historique à 29,92 $ le 12 avril. Bien que le prix ait chuté en dessous de l’EMA de 20 jours (24,49 $) aujourd’hui, les baissiers ne pouvaient pas capitaliser sur l’avantage. L’altcoin a rapidement rebondi au-dessus de l’EMA de 20 jours, indiquant une forte demande à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier SOL / USDT. Source: TradingView

Les moyennes mobiles à la hausse et le RSI en territoire positif suggèrent que les taureaux ont le dessus. S’ils peuvent conduire le prix au-dessus de 29,92 $, la paire SOL / USDT pourrait reprendre la tendance haussière et remonter à 38,72 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport à la résistance des frais généraux et passe en dessous de l’EMA à 20 jours, cela suggérera que les traders clôturent leurs positions sur les rallyes. La paire pourrait alors baisser à 21 $ et plus tard au SMA à 50 jours (18,60 $).

Graphique SOL / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que la cassure en dessous de 24,70 $ a attiré de fortes ventes, mais les baisses n’ont pas pu soutenir les niveaux inférieurs. La paire a rebondi fortement et est remontée au-dessus du niveau de 24,70 $.

Si les taureaux peuvent propulser le prix au-dessus de 28,64 $, un nouveau test de 29,92 $ est possible. Le 20-EMA augmente et le RSI a bondi au-dessus de 55, indiquant que les taureaux ont un léger avantage à court terme.

Cependant, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et passe en dessous de 24,70 $, le prochain arrêt pourrait être de 21,10 $. Un tel mouvement suggérera que les baissiers ont dominé les taureaux, ce qui pourrait entraîner une correction plus profonde.

EOS / USDT

EOS a refusé la forte résistance des frais généraux à 8,69 $ après que les taureaux n’aient pas réussi à pousser et à maintenir le prix au-dessus des 16 et 17 avril. La forte vente a fait baisser le prix à 5,86 $, juste au-dessus du niveau de cassure à 5,60 $.

Graphique journalier EOS / USDT. Source: TradingView

Si les taureaux peuvent retourner 5,60 $ en support, la paire EOS / USDT pourrait à nouveau essayer de passer à 8,69 $. Une cassure au-dessus de 8,69 $ pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 11 $. Alternativement, si le prix baisse de 8,69 $, la paire pourrait rester liée à la fourchette pendant quelques jours.

Cette opinion positive sera annulée si les ours vendent sur les rallyes et font chuter le prix sous le niveau de cassure à 5,60 $. Une telle décision pourrait faire baisser le prix au SMA de 50 jours (4,98 $), signalant que les ours sont de retour dans le siège du conducteur.

Graphique EOS / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les taureaux tentent de démarrer un rallye de secours. S’ils peuvent maintenir le prix au-dessus de 6,93 $, la paire pourrait se rallier au 20-EMA où les baissiers sont susceptibles d’offrir une forte résistance.

Si le prix baisse à partir du 20-EMA, la paire peut à nouveau chuter à 6,17 $, puis à 5,60 $. Un tel mouvement suggérera que le sentiment est devenu négatif et que les baissiers se vendent sur les rallyes.

À l’inverse, si les haussiers peuvent pousser le prix au-dessus du 20-EMA, l’élan pourrait s’accélérer et la paire pourrait remonter à 8,69 $.

FTT / USDT

FTX Token (FTT) est dans une phase de correction depuis qu’il a atteint 59,57 $ le 14 avril. Le prix a chuté en dessous de l’EMA de 20 jours (48 $) aujourd’hui, mais la longue traîne sur le chandelier montre des achats forts à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier FTT / USDT. Source: TradingView

Si les haussiers peuvent maintenir le prix au-dessus de l’EMA de 20 jours, cela indiquera que la tendance haussière reste intacte. Les haussiers tenteront alors de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus de la résistance de 59,57 $.

S’ils réussissent, la paire FTT / USDT pourrait commencer sa marche vers le nord vers le prochain objectif cible à 71,89 $.

Contrairement à cette hypothèse, si les baissiers maintiennent le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, la vente pourrait s’intensifier, ce qui pourrait faire baisser le prix au SMA de 50 jours (40 $). Une cassure en dessous de ce support suggérera que la paire a atteint un sommet à court terme.

Graphique FTT / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre que les taureaux tentent de bloquer la correction entre le niveau de retracement de 50% de Fibonacci à 45,62 $ et le niveau de retracement de 61,8% à 42,33 $. Le rallye de secours devrait faire face à une forte résistance de la 20-EMA.

Si le prix baisse à partir du 20-EMA, cela suggérera que les traders vendent sur des rallyes. Les ours essaieront alors de faire baisser le prix en dessous de 44 $. S’ils réussissent, la paire pourrait chuter à 40 $, puis à 37 $.

Au contraire, si les taureaux peuvent pousser le prix au-dessus du 20-EMA, la paire pourrait remonter à 54,62 $, puis à 59,57 $.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.