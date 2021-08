Top 5 des crypto-monnaies écoénergétiques dans lesquelles investir

Bitcoin a été scruté pour sa consommation d’énergie élevée dans le monde, la Chine et quelques entreprises prenant des mesures drastiques. Comme la majeure partie de l’extraction de Bitcoin est réalisée à l’aide de centrales électriques au charbon, l’empreinte carbone qu’il laisse est énorme.

Heureusement, il existe plusieurs crypto-monnaies écoénergétiques dans lesquelles vous pouvez investir comme alternative au Bitcoin. De plus, ces crypto-monnaies sont en hausse et constituent une excellente opportunité d’investissement précoce. Voici une liste des cinq crypto-monnaies les plus écoénergétiques.

Bitcoin Latine

Bitcoin Latinum est l’une des crypto-monnaies les plus écoénergétiques, basée sur la même idéologie que Bitcoin. Cependant, au lieu de l’algorithme de consensus Proof of Work énergivore, Bitcoin Latinum a utilisé Proof of Stake, qui nécessite que les nœuds valident la transaction pour extraire de nouvelles pièces.

Bitcoin Latinum (LTNM) est un fork Bitcoin de nouvelle génération qui est plus écologique, plus rapide et plus sûr que Bitcoin. LTNM vise à offrir une vitesse de transaction plus rapide, des coûts inférieurs et une meilleure sécurité à divers marchés à forte croissance, notamment les médias, les télécommunications, les jeux et le cloud computing.

Grand frère

Nano a l’une des plus petites empreintes énergétiques de l’écosystème crypto, à 0,000112 kWh par transaction. Nano ne dépend pas de l’exploitation minière et utilise un processus à faible consommation d’énergie qui vous permet d’effectuer des transactions rapidement et sans frais.

Nano est un challenger relativement nouveau dans l’écosystème crypto, ce qui ajoute à son attrait. C’est l’une des options idéales pour les investisseurs qui cherchent à gagner de l’argent rapidement en échangeant et en vendant des devises sur différents marchés en raison de ses transactions rapides et gratuites.

Cardano

Cardano s’appuie sur l’extraction de nouveaux jetons, mais n’utilise pas l’algorithme de consensus PoW. Au lieu de cela, Cardano utilise un modèle PoS respectueux de l’environnement qui ne nécessite qu’un seul mineur aléatoire pour chaque transaction. Cardano (ADA) est le frère du réseau Ethereum et est actuellement évalué à 55 milliards de dollars.

Bien qu’il ait actuellement une faible valeur marchande, Cardano a acquis une grande popularité et peut rivaliser avec l’ETH lui-même.

Vague

Ripple est l’une des crypto-monnaies les plus vertes aujourd’hui. Étant un Altcoin, il ne consomme que 0,0079 kWh par transaction, l’un des plus bas de toute l’industrie. Ripple n’exploite pas de jetons, mais s’appuie plutôt sur un protocole qui mutualise son réseau pour valider les transactions. Si la majorité s’accorde sur la validité de la transaction, celle-ci est approuvée et enregistrée.

Hedera Hashgraph

HBAR est un nouvel acteur et utilise la même approche non minière que Nano pour offrir des transactions rapides à faible coût. Bien que nouvelle, la crypto-monnaie a reçu le soutien de diverses sociétés telles que Google, IBM, Boeing et d’autres sociétés Fortune 500.

Hedera a également dépassé le nombre total de transactions quotidiennes sur le réseau d’Ethereum en effectuant 6,5 millions de transactions.

Ce sont quelques-unes des crypto-monnaies les plus écoénergétiques disponibles sur le marché aujourd’hui. Toutes ces devises présentent plusieurs avantages uniques que les investisseurs peuvent choisir en fonction de leurs préférences. Les transactions chronophages et coûteuses deviennent lentement une chose du passé, et il est temps pour tout le monde de sauter dans le train vert.

Image parseagul de Pixabay