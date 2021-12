Top 5 des équipes en dehors des séries éliminatoires avec les meilleures chances d’entrer

Avec deux semaines à jouer dans la saison de la NFL, huit places en séries éliminatoires sont à gagner avec 18 équipes encore en vie qui n’ont pas encore décroché. Les chances de certaines équipes sont plus réalistes que d’autres, bien sûr, mais cela ne signifie pas que toutes les équipes occupant actuellement les sept premières têtes de série de leur conférence seront là à la fin de la saison.

Pour les parieurs, une image cristalline des séries éliminatoires ne fait que diminuer le montant d’argent à terme restant à gagner pour prédire qui seront les 14 dernières équipes. Les meilleures opportunités existent pour déterminer laquelle, le cas échéant, des équipes actuellement en dehors de l’image des séries éliminatoires se retrouve là quand tout est dit et fait.

Pour la deuxième année consécutive, il y a trois places Wild Card dans chaque conférence, et une seule a été décrochée jusqu’à présent (dans la NFC). Cela signifie que cinq têtes de série Wild Card sont en jeu, et les équipes ne manquent pas dans l’espoir que les étoiles s’alignent pour qu’elles finissent en une.

AFC NFC 1. Chiefs (11-4) — z 1. Packers (12-3) — z 2. Titans (10-5) 2. Cowboys (11-4) — z 3. Bengals (9-6) 3. Béliers (11-4) — x 4. Bills (9-6) 4. Boucaniers (11-4) — z 5. Colts (9-6) 5. Cardinaux (10-5) — x 6. Patriotes (9- 6) 6. 49ers (8-7) 7. Dauphins (8-7) 7. Eagles (8-7) z – division remportée x – place en séries éliminatoires remportée

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cinq meilleures équipes actuellement en dehors de l’image des séries éliminatoires avec le meilleur coup pour entrer, de la plus probable à la moins probable.

Cotes fournies par Tipico

Chargers de Los Angeles (8-7)



Chances de participer aux séries éliminatoires : +140

Horaire restant : contre les Broncos de Denver, aux Raiders de Las Vegas

Les Chargers ne seraient même pas dans cette position sans une défaite inexcusable contre les Texans de Houston la semaine dernière qui a permis aux Dolphins de Miami de les dépasser au classement. Donc gagner ces deux matchs contre des adversaires de division, aussi médiocres soient-ils, est tout sauf une garantie. Pourtant, à leur meilleur, les Chargers sont meilleurs que les Broncos et les Raiders.

Si Los Angeles peut gagner et que les Dolphins et les Ravens de Baltimore perdent l’un de leurs deux derniers matchs, les Chargers sont de la partie. Les Dolphins ont mis en place une incroyable séquence de sept victoires consécutives pour reprendre la chasse, mais je n’aime pas leurs chances contre les Titans du Tennessee ou les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et les Ravens épuisés sont outsiders dimanche contre les Rams de Los Angeles.

Saints de la Nouvelle-Orléans (7-8)



Chances de participer aux séries éliminatoires : +162

Horaire restant : contre les Panthers de la Caroline, aux Falcons d’Atlanta

Premièrement, les Saints doivent faire rebondir certains joueurs de l’épidémie de COVID-19 qui les a désavantagés lors de la défaite de lundi soir contre Miami. Si cela se produit, ils ont de bonnes chances de clôturer la saison avec des victoires contre les Panthers et les Falcons. Lorsque cette équipe défend comme elle l’a fait lors d’un blanchissage des Buccaneers de Tampa Bay il y a deux semaines, elle n’a pas besoin de grand-chose de son attaque. C’est particulièrement vrai contre les Panthers et les Falcons, deux des équipes les moins performantes de la NFL.

Si les Saints gagnent pour atteindre 9-8, ils devraient pouvoir accéder à une place de Wild Card si les Vikings du Minnesota abandonnent l’un de leurs deux derniers matchs et que les Eagles de Philadelphie perdent leurs deux derniers matchs ou que les 49ers de San Francisco perdent aux Béliers.

Raiders de Las Vegas (8-7)



Chances de participer aux séries éliminatoires : +400

Horaire restant : contre les Colts d’Indianapolis contre les Chargers de Los Angeles

Les Raiders sont troisièmes sur cette liste car ils n’ont pas besoin de gagner ces deux matchs pour faire un pas, juste le dernier. Premièrement, les Raiders ont besoin que les Chargers perdent contre les Broncos dimanche. Ensuite, ils doivent trouver un moyen de battre les Chargers eux-mêmes lors de la semaine 18.

Une fois que les Chargers sont sortis, Las Vegas possède déjà des départages en tête-à-tête contre les Ravens et les Dolphins et n’aurait besoin que de chaque équipe pour perdre l’un de ses deux derniers matchs. Si les Raiders peuvent trouver un moyen de gagner leurs deux matchs restants, les choses ne deviennent que beaucoup plus faciles.

Vikings du Minnesota (7-8)



Chances de participer aux séries éliminatoires : +650

Horaire restant : aux Packers de Green Bay, contre les Bears de Chicago

Le meilleur chemin des Vikings vers une place de Wild Card est de gagner leurs deux derniers matchs, ce qui est plus facile à dire qu’à faire étant donné qu’ils doivent se rendre à Lambeau dimanche soir. Mais s’ils peuvent repartir de Green Bay avec une victoire et terminer la saison avec une victoire sur les Bears pour atteindre 9-8, ils n’auraient besoin que des Eagles pour perdre un de leurs deux derniers matchs afin de les sauter dans le classement. Philadelphie a toujours une rencontre avec les Cowboys de Dallas, ce qui maintient cette possibilité bien vivante.

Si les Vikings perdent face aux Packers, ils ont encore une chance extérieure mais ont besoin d’un peu plus d’aide.

Ravens de Baltimore (8-7)



Chances de participer aux séries éliminatoires : +150

Horaire restant : contre les Rams de Los Angeles, contre les Steelers de Pittsburgh

Assez drôle, les Ravens sont derniers sur cette liste en dépit d’être la seule équipe qui a encore une chance de gagner leur division. Ils n’ont pas non plus besoin d’autant d’aide que certaines des autres équipes. Mais il est difficile de surmonter toutes les blessures qu’ils ont subies, qui ont atteint leur paroxysme dimanche lorsque les Bengals de Cincinnati les ont dominés dans un match que Joe Burrow a lancé sur plus de 500 verges.

Maintenant, ils doivent jouer contre les Rams, et après ce que nous venons de voir, je ne peux pas faire confiance à leur défense pour ralentir Los Angeles. Même si Lamar Jackson revient, il est difficile de le voir capable de surmonter les lacunes défensives de Baltimore. Cependant, s’ils battent les Rams et terminent la saison avec une victoire sur les Steelers, il y a de fortes chances qu’ils reviennent dans le tableau des Wild Cards. Et ils auraient une chance extérieure de voler la division si les Bengals perdaient leurs deux derniers matchs contre les Chiefs de Kansas City et les Cleveland Browns.

