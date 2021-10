Top 5 des gagnants parmi les projets Play To Gagner au cours des 7 derniers jours

Defina Finance est un jeu de blockchain en ligne qui mélange DeFi avec NFT.

Le jeton FINA est un jeton utilitaire et de gouvernance basé sur BSC.

Avec la blockchain, la même technologie qui alimente le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, on peut gagner de la crypto tout en jouant à certains des nouveaux jeux vidéo les plus en vogue.

Les actifs du jeu peuvent être vendus sur les marchés NFT à des fins lucratives, permettant aux joueurs de réaliser des bénéfices en remportant des batailles ou de différentes manières. Examinons les 5 meilleurs gagnants parmi les projets Play to Earn au cours des 7 derniers jours.

GMR Finance (GMR)

Les Leets non fongibles (NFL) sont des NFT créés au hasard. Dans GMR, chacune des 10 000 NFL prêtes au combat a son déterminant de la rareté. Si l’on parvient à obtenir l’un de ces NFL, il recevra une redevance de 5% sur toutes les ventes futures de NFL et un accès aux futures sections exclusives du GMR Center.

Selon Cryptorank.io, GMR a gagné 280% jusqu’à présent au cours des 7 derniers jours.

Défina Finance (FINA)

Defina Finance est un jeu de blockchain en ligne qui mélange la finance décentralisée (DeFi) avec des jetons non fongibles (NFT) pour permettre aux participants de posséder et de monétiser des actifs de jeu. La mission de Defina est de présenter la blockchain à des millions de joueurs, leur permettant de découvrir un nouveau type de jeu.

Le jeton FINA est un jeton utilitaire et de gouvernance basé sur BSC utilisé sur le réseau Defina. Selon Cryptorank.io, la FINA a gagné 103% jusqu’à présent au cours des 7 derniers jours.

Arène de Thétan (THG)

Thetan Arena est un e-sport basé sur Blockchain. Vous pouvez constituer une équipe, combattre d’autres personnes et gagner de l’argent en utilisant vos talents. Le gameplay de Thetan Arena s’articule autour des talents personnels et du travail d’équipe. Différents modes de jeu : MOBA & Battle Royale, avec des mises à jour mensuelles et des récompenses, sont disponibles.

Selon Cryptorank.io, THG a gagné 74% jusqu’à présent au cours des 7 derniers jours.

CryptoMines (ÉTERNELLE)

Dans Cryptomines, vous grandissez en gagnant du Mining Power. Plus vous avez de puissance minière, plus la fédération débloque de choix, une difficulté plus élevée et des prix plus importants attendent les planètes les plus difficiles. Selon Cryptorank.io, ETERNAL a gagné 62% jusqu’à présent au cours des 7 derniers jours.

BinaireX (BNX)

Il s’agit d’un jeu pour gagner basé sur Binance Smart Chain ! Construit par l’équipe BinaryX. Il permet aux joueurs de créer des personnages et de s’attaquer aux donjons. Battez le boss ultime, le Cyber ​​Dragon.

BNX est le jeton de Cyber ​​Dragon. Les détenteurs de jetons BNX peuvent voter sur des choix de jeu cruciaux. Selon Cryptorank.io, BNX a gagné 55% jusqu’à présent au cours des 7 derniers jours.