Top 5 des héros de la mise à jour 7.29c

Jetons un coup d’œil aux meilleurs héros de la méta actuelle.

Après la grande refonte du patch 7.29, Valve a rapidement publié les mises à jour d’équilibrage 7.29b et 7.29c. Avec les retouches et les ajustements apportés aux héros de Dota 2, nous avons une nouvelle liste de niveaux de cœurs de voies de sécurité. La méta de report se concentre davantage sur la phase de laning, le début de partie ayant un impact significatif sur le reste du match. Dans cet esprit, nous avons compilé une liste des meilleurs héros de carry que vous pouvez choisir pour vous aider à gagner des parties.

Vide sans visage

Faceless Void semble être de retour dans le groupe des carrys populaires. Il avait reçu pas mal de buffs dans le patch 7.29, qui montrent ses effets maintenant que le patch est plus réglé. Il a un taux de victoire d’un peu plus de 50% sur dotabuff, mais il semble que Void est excellent dans les tranches supérieures avec un taux de victoire supérieur à 53%.

Faceless Void bénéficie d’un excellent ensemble de talents avec +9 Force ou +7 Agilité comme choix à faire au niveau 10. Les talents du héros couplés à son ensemble de capacités en font un excellent noyau à la fois au milieu et à la fin de la partie. Void est excellent contre des héros populaires comme Weaver, Lifestealer, Dawnbreaker et Sand King.

Luna

Luna a un taux de victoire d’environ 53% sur dotabuff. Grâce à sa vitesse d’agriculture incroyable avec Moon Glaives et à son potentiel de dégâts décent avec Lucent Beam et Eclipse, elle est efficace dans la méta. Cela dit, Luna est certainement un héros très spongieux et a besoin de soutiens tanky pour l’aider dans la voie. Son stade de laning n’est pas particulièrement fort, mais avec un timing correct des objets, le héros peut vraiment briller entre le milieu et la fin du match.

Chevalier du chaos

Chaos Knight est stable dans la méta actuelle. Il a un taux de victoire d’environ 52% et les joueurs peuvent le choisir à la fois en tant que héros de carry ou offlane. CK est un héros extrêmement dominant du début au milieu du match. Il arrive en ligne relativement tôt que la plupart des autres héros principaux de Safe Lane et peut faire boule de neige d’un bon début. Il est préférable de jouer autour du timing ultime des capacités de CK pour mener des combats en équipe ou forcer des objectifs. Il est conseillé de terminer les matchs avant les 35 minutes, car CK est confronté à des problèmes avec les héros difficiles à porter en fin de partie.

Drow Ranger

Drow a constaté une croissance positive de son taux de victoire. Les développeurs l’ont nerfée était légèrement dans le patch 7.29c mais ce n’était pas suffisant pour changer sa position parmi les héros. Drow est extrêmement spongieux mais fournit une bonne quantité de dégâts en début de partie. Elle a une étape de laning dépendante du match, mais se débrouille bien avec le soutien de la doublure avant. Drow a besoin de très peu d’articles pour être mis en ligne et évolue décemment en fin de partie. Elle a un taux de victoire de plus de 54%, mais réussit bien dans les tranches les moins qualifiées.

Roi Wraith

Wraith King a été l’un des meilleurs portages dans plusieurs patchs et cette méta ne fait pas exception. Réalisant relativement bien dans les jeux de pub de niveau inférieur, WK est assis à un taux de victoire de 55% sur dotabuff. La principale raison du succès de WK est sa capacité à se réincarner à la mort, donnant à votre équipe suffisamment d’espace pour inverser les combats. Dans les jeux de pub de niveau inférieur, les joueurs ne sont pas cohérents et gaspillent la plupart de leurs sorts en tuant WK, pour perdre le combat à long terme.

Wraith King inflige également des tonnes de dégâts avec Mortal Strike et peut bien se maintenir avec Vampiric Spirit. Ce dernier donne également à WK une capacité active à produire des squelettes utiles pour pousser les vagues et accélérer la ferme.

Mentions honorables

Outre les meilleurs héros mentionnés ci-dessus, il existe d’autres héros de base qui se débrouillent très bien dans le rôle de la voie de sécurité. Gyrocopter, Phantom Lancer, Spectre, Lifestealer et Bloodseeker sont tous des choix de héros très forts après avoir considéré la gamme ennemie.