Top 5 des héros qui brillent dans chaque méta

Les héros qui valent la peine d’être choisis, peu importe la méta.

Dota 2 est peut-être un excellent jeu, mais nous savons tous à quel point il est difficile de jouer à ce MOBA à l’ancienne. Pour couronner le tout, Dota continue de changer parfois lentement mais de façon spectaculaire à d’autres moments. Il est difficile de garder une trace de ce qui se passe dans le jeu si un joueur est déconnecté ou ne veut tout simplement pas lire un livre bien avant de jouer.

Avec des buffs et des nerfs constants pour les héros, les joueurs peuvent également vouloir ajouter des héros stables à leur pool. Eh bien, il y a un moyen de s’en sortir. Nous avons recherché et répertorié cinq héros qui restent les moins affectés par la plupart des mises à jour. Vous pouvez y jouer sans vous soucier que vos amis ou vos coéquipiers appellent votre choix « hors méta ».

Rubick

Nous n’avons jamais vu Rubick sortir complètement de la méta. Même s’il se sent parfois décevant de jouer, le héros est un atout incroyable pour l’équipe entre les mains d’un joueur habile. Être capable de voler des sorts et de les lancer sur l’équipe ennemie n’est que la partie flashy de la génialité de Rubick. Alors que Spell Steal vole la vedette, Arcane Supremacy est l’une des capacités les plus sous-estimées. En accordant une portée d’incantation à Rubick 250 et une amplification des sorts de 26% au niveau maximum, Arcane Supremacy maintient Rubick viable même dans les dernières étapes du jeu.

Chevalier du chaos

Chaos Knight est un héros incroyable dans la méta actuelle. Cependant, il est un choix décent depuis un certain temps maintenant; surtout dans les jeux de support inférieur. Le héros propose une solide phase de laning. Il est tanky et évolue également très bien au fur et à mesure que le match progresse. Chaos Knight est difficile à gérer car il gagne en force tout en infligeant des tonnes de dégâts à l’aide de Chaos Strike et Phantasm. Tant que les joueurs atteignent le timing de leurs objets, CK n’est pas si difficile à jouer et peut gagner facilement des parties.

Seigneur de guerre troll



Troll semble faire dans la moyenne et parfois au-dessus de la moyenne dans la plupart des métas. Il a un taux de victoire historique d’environ 51%, mais a un taux de sélection très limité. Les joueurs qui sont bons avec Troll auront un bon avantage dans les tranches inférieures. Troll est un carry de fin de partie qui évolue bien et fait d’immenses dégâts aux héros et aux tours. Le héros se fait souvent kiter, ce qui est l’un des principaux inconvénients pour lui.

Ogre Mages



Ogre Magi est un superbe support depuis longtemps maintenant. Même après quelques nerfs, il reste fort dans la méta. Il bénéficie d’un taux de victoire sain et est probablement le seul soutien qui est aussi tanky qu’un héros de la force, peut-être même plus dans les phases de départ du jeu. Ogre est simple à jouer et aide son équipe avec sa compétence Bloodlust, augmentant considérablement leur vitesse d’attaque. Compte tenu de sa mécanique simple et de ses bonnes statistiques, Ogre est parfait pour les nouveaux joueurs ou ceux qui jouent à Dota après une longue pause.

hérisson



Un autre héros simple mais extrêmement ennuyeux à affronter, Bristleback fait définitivement la liste des héros les moins affectés à la fois par les correctifs de jeu et les dégâts ennemis. Les développeurs ont béni le héros avec ses deux capacités passives insensées, dont l’une s’appelle Bristleback. Cette compétence rend essentiellement 40% de dégâts inutiles au niveau maximum, faisant de BB l’un des héros les plus tanky du jeu. Pour ajouter au problème, BB gagne des dégâts d’attaque et un bonus de vitesse de déplacement jusqu’à neuf charges lorsqu’il lance un sort avec sa capacité ultime appelée Warpath. Cela fait de BB une nuisance sur la carte et jusqu’à ce que quelqu’un puisse le contrer avec des objets appropriés, il le reste.

Images vedettes : Dota 2 Fandom