Top 5 des jeux cryptographiques de modèle Play-to-Earn les plus attendus

Les adversaires qui tirent à la tête sont l’un des meilleurs moyens d’empiler les sats.

Star Atlas est probablement le jeu blockchain le plus attendu.

Grâce à l’émergence des NFT et à l’énorme succès d’Axie Infinity, le modèle de jeu pour gagner a été un sujet brûlant dans le jeu cette année.

Le désir croissant de jeux cryptographiques appartenant aux joueurs, où les créateurs et les éditeurs ne sont pas les véritables bienfaiteurs financiers ou les décideurs, a conduit les développeurs à créer et à aller au-delà. Au lieu de cela, ils jouent. Ainsi, un nouveau type de jeu a émergé, où les joueurs peuvent gagner de l’argent en échangeant des biens et des personnages dans le jeu.

Il y a un an, de nombreux jeux blockchain à gagner ont fait leurs débuts. D’autres, dont Gods Unchained, CryptoBlades, Splinterlands et Arc8, ont explosé en popularité. De nombreux utilisateurs précoces ont réalisé des gains substantiels, encourageant à la fois les investisseurs et les joueurs de crypto à rechercher le prochain grand succès. Voici cinq des titres les plus prometteurs à ce jour.

Lightnite

Les tirs à la tête d’adversaires sont l’un des meilleurs moyens d’empiler des sats, et ce jeu l’offre. Lightnite est un jeu de bataille royale multijoueur en ligne développé par Satoshi’s Games où chaque contact avec un joueur entraîne une récompense ou une punition monétaire. En novembre 2021, la version complète sortira après la version Beta.

bac à sable

Sandbox est un environnement virtuel créé par Pixowl Inc. qui permet aux utilisateurs de créer, contrôler et monétiser des expériences de jeu. Un utilisateur de bac à sable peut acheter un terrain, créer des mondes virtuels et échanger des biens dans le jeu comme des billets NFT pour des concerts virtuels.

Atlas des étoiles

Star Atlas est probablement le jeu blockchain le plus attendu. Il s’agit d’un grand jeu vidéo de stratégie sur le thème de l’espace qui se déroule en 2620, développé sur la blockchain Solana et alimenté par le moteur de jeu vidéo révolutionnaire Unreal Five. Star Atlas est visuellement époustouflant dans les teasers.

Illuvium

Illuvium est un nouveau monde RPG inspiré de Pokémon où les utilisateurs peuvent attraper des Illuvials, ou des créatures extraterrestres basées sur NFT, et combattre d’autres joueurs pour Ethereum. Le jeu sera publié vers la fin de 2021 sur la plate-forme Immutable X alimentée par StarkWare.

Guilde des Gardiens

Il permet de créer une équipe de rêve de « Gardiens » pour s’affronter dans des guildes, faire des raids dans des donjons et fabriquer des actifs uniques pour gagner des prix commercialisables dans Guild of Guardians. Il a été développé par Stepico et publié par Immutable, la même société qui a créé Stepico. Il devrait sortir début 2022.