Top 5 des jeux fantastiques d’experts de ce soir 10z viral

Le jeudi 3 juin, nous donne une liste de deux matchs d’action NBA Playoffs. L’expert d’Awesemo, Greg Ehrenberg, a rassemblé ses 5 meilleurs choix de prix NBA pour l’ardoise de ce soir si vous cherchez une façon différente d’entrer dans le monde NBA DFS et fantastique. La paire de matchs 6 sur l’ardoise ce soir a les Denver Nuggets contre Portland Trail Blazers et Phoenix Suns contre Los Angeles Lakers. Avec une tonne de superstars sur le terrain ce soir, nous avons une abondance de jeux parmi lesquels choisir dans les NBA PrizePicks de ce soir, y compris le jeu préféré de Greg de la nuit – James Lebron. Regardez la vidéo pour voir qui d’autre Greg tire ce soir.

Voici un aperçu de l’article NBA PrizePicks de Zach Brunner avec ses choix préférés pour les matchs de ce soir. Voir sa liste complète de choix ici.

Nikola Jokic : moins de 56,0 points de fantaisie NBA

Alors que Jokic a été exceptionnel cette saison et excellent cette série, le dernier match était la première fois de toute la série qu’il a accumulé plus de 56 points de fantaisie NBA. PrizePicks utilise le même système de notation que FanDuel, alors regardez les projections NBA DFS d’Awesemo pour aider les choix de base. Jokic est projeté pour moins de 54 points fantastiques ce soir.

Chris Paul : Plus de 30,5 points de fantaisie NBA

Paul a l’air en meilleure santé après avoir vraiment lutté contre sa blessure à l’épaule plus tôt dans cette série. La seule chose qui se dresse vraiment entre lui et le coup, c’est si les Suns explosent à nouveau les Lakers ce soir. Cela ne devrait pas être une autre éruption complète, donc il devrait y avoir une portion complète de minutes pour Paul. Les projections d’Awesemo NBA DFS ont Paul pour 32,37 points de fantaisie.

