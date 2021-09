Top 5 des lampes de chevet intelligentes | La technologie

in

Des lampes que vous pouvez contrôler avec Alexa et Google et régler intelligemment la couleur ou la température de couleur.

Si vous êtes une personne qui a ajouté des produits intelligents à votre vie et à votre maison comme une enceinte avec Alexa ou Google, des ampoules intelligentes ou des prises pour contrôler des appareils connectés au réseau électrique, sachez qu’il vous manque un produit dont nous sommes sûrs vous aimerez.

Nous voulons vous présenter le lampes de chevet intelligentes. Ils sont exactement ce qu’ils paraissent, des petites lumières que vous mettez sur votre table et dont vous pouvez également régler la température de couleur ou mettre une couleur différente.

Ces lampes intelligentes peuvent être contrôlées avec les assistants vocaux les plus courants et vous pouvez créer des situations intelligentes, telles qu’elles s’allument petit à petit, à un moment précis ou même changent de couleur à certains moments.

De la même manière que vous contrôlez une ampoule intelligente, ces lampes sont un produit prêt à brancher, à ajouter à votre réseau WiFi et à en profiter autant que vous le souhaitez. Ils peuvent également être activés et désactivés manuellement.

Ce sont quelques-uns des les meilleures lampes de chevet intelligentes que vous pouvez acheter dès maintenant.

Meilleur rapport qualité/prix : lampe de chevet Xiaomi Mi 2

Xiaomi Bedside Lamp 2 est une lampe de chevet avec laquelle ajouter une touche d’éclairage à votre pièce et avec laquelle vous pouvez créer des alarmes pour vous réveiller comme si c’était l’aube.

Xiaomi est une entreprise avec des centaines de produits dans son catalogue et parmi ces produits il y a des ampoules, il n’était donc pas rare de s’attendre à un produit comme celui-ci Ma lampe de chevet 2.

C’est une lampe intelligente qui se connecte à votre réseau WiFi, elle a un contrôle de la température du blanc depuis sa façade ou depuis l’application Mi Home. De même pour contrôler les milliers de couleurs que vous pouvez créer.

Il est entièrement compatible avec Alexa, Google Home et même Siri grâce à l’intégration avec HomeKit.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 35 euros. Chez PcComponentes, il est disponible pour 34 euros.

Pour l’écosystème Hue : Philips Hue Go

Lampe à poser utilisable dans toutes les situations et avec une batterie de 2 heures. Compatible avec Alexa et Google Home.

L’option pour donner un ton de couleur à votre table de chevet Philips (ou à n’importe quelle table) est la suivante Philips Hue Go. C’est l’option parfaite pour tous ceux qui se sont déjà immergés dans l’écosystème Hue car cela nécessite un pont de connexion.

Cette lampe intelligente a un excellent design, une bonne taille et la possibilité d’afficher de la lumière blanche, différentes nuances de lumière blanche et aussi des millions de couleurs. Il est également sans fil et a une autonomie de 2 heures.

Il est compatible avec Alexa et Google Home depuis son application officielle pour créer des pièces et les contrôler avec votre voix.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 63,99 euros.

Lampe de nuit Meross

Lampe de nuit Meross

Meross, une marque devenue très populaire sur Amazon grâce à ses produits comme les ampoules ou prises connectées à des prix imbattables, a désormais une veilleuse intelligente.

La Lampe de nuit Meross Il a une intégration complète avec HomeKit, Google Home et Alexa. Vous pouvez contrôler la température de couleur blanche ou choisir des millions de couleurs depuis votre application ou avec votre voix.

Il dispose d’un écran tactile en façade pour l’allumer et contrôler la couleur, ainsi qu’une application très complète.

Son prix est inférieur à 41 euros sur Amazon.

Alternative à Philips : Govee Ambient

Lampe de table portable Govee Ambient pour 49,99 € sur Amazon

Cette lampe de mois est l’une des plus similaires à la Philips Hue Go, même en termes de design et de fonctions. Il s’agit de Govee Ambiant Portable, une lampe qui est aussi portable et sans fil.

Il dispose d’une batterie de 3 350 mAh pour l’utiliser pendant plusieurs heures, d’une connexion WiFi et Bluetooth et d’une application pour contrôler les couleurs ou les tons, ainsi que l’intégration avec Google Home et Alexa.

Il a également une fonction dans laquelle il réagit avec les couleurs et les intensités lors de l’écoute de la musique. Parfait pour donner une ambiance personnelle à vos soirées.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour moins de 50 euros.

La moins chère : la lampe de table Gosuna

Lampe de table Gosuna WiFi pour 28,79 € sur Amazon

Si vous recherchez une lampe de nuit intelligente sur Amazon, vous en verrez sûrement beaucoup de similaires à cette lampe Nitebird, mais cela est indiqué avec la marque. Gosuna sur le devant. C’est une lampe générique avec toutes les fonctions dont vous pourriez avoir besoin, mais beaucoup moins chère.

Il dispose d’une connexion WiFi et d’une application pour contrôler sa couleur, son niveau de couleur ou sa luminosité. Vous pouvez également créer des programmes pour l’activer et le désactiver automatiquement.

Il est entièrement compatible avec Alexa et Google Home.

Ce modèle Gosuna particulier peut être trouvé sur Amazon pour seulement 28,79 euros.

