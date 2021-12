Top 5 des matchs de l’Allemagne en 2021

Cela a été une année bouleversante pour Die Mannschaft, et avec les éliminatoires de l’Euro et de la Coupe du monde, les fans ont eu droit à une pléthore de matchs compétitifs de l’équipe nationale allemande. Tous n’ont pas été couronnés de succès, mais il y avait encore de bons divertissements à voir. Voici nos cinq meilleurs matchs d’Allemagne de 2021. Profitez-en !

#5. Allemagne 9-0 Liechtenstein

Photo de Stuart Franklin/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 9e journée

11 novembre, Volkswagen Arena, Wolfsbourg

L’avant-dernière qualification de l’Allemagne pour la Coupe du monde a été riche en moments forts. À peine huit minutes plus tard, les hôtes ont obtenu un penalty après que Leon Goretzka soit tombé dans la surface pour un méchant défi au visage, et Ilkay Gündoğan l’a transformé pour ouvrir le score. Le Liechtenstein, qui ne comptait plus que dix hommes, s’est à nouveau tiré une balle dans le pied en marquant contre son camp pour doubler l’avance de l’Allemagne. A peine deux minutes plus tard, Leroy Sané marquait le triple après une belle passe de Goretzka. L’ailier du Bayern a également joué un rôle important dans le quatrième but, embobinant le gardien de but et permettant à Marco Reus de rentrer le ballon à la maison.

Il y avait plus de buts à venir après la mi-temps. Sané frappait à nouveau dans les jambes de Thomas Müller trois minutes seulement après la reprise. Müller est également entré sur la feuille de match en tapant de la tête de Florian Neuhaus juste devant le but. Ridle Baku a ensuite bouclé une finition de classe mondiale dans le poteau pour son premier but international. Müller a obtenu son doublé à cinq minutes de la fin grâce à quelques déviations, et la misère du Liechtenstein a été couronnée par un autre but contre son camp, cette fois assez spectaculaire.

La nouvelle Allemagne de Hansi Flick a continué sur sa lancée, même après s’être qualifiée pour la Coupe du monde de l’année prochaine. La victoire contre le Liechtenstein était la plus importante de l’Allemagne en 15 ans, après une victoire 13-0 contre Saint-Marin en 2006. Oui, il n’y avait que le Liechtenstein, mais étant donné que l’Allemagne n’a pu remporter une victoire 2-0 que la dernière fois qu’ils se sont affrontés, c’était un résultat très encourageant.

#4. Macédoine du Nord 0-4 Allemagne

Photo de Hasan Bratic/DeFodi Images via .

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 8e journée

11 octobre, Toše Proeski Arena, Skopje

L’Allemagne a entamé son match retour contre la Macédoine du Nord en sachant qu’elle pourrait avoir les finales de la Coupe du monde à portée de main avec une victoire. Mais la première mi-temps a été loin d’être facile. Tout ce que Hansi Flick avait préparé n’a pas très bien fonctionné au début, et les conditions difficiles n’ont rien aidé. La mi-temps allait et venait, et l’Allemagne avait besoin d’un but rapidement.

Heureusement, juste après la reprise, Thomas Müller a fait une interception vitale au milieu de terrain et Serge Gnabry a rapidement libéré Müller, Timo Werner et Kai Havertz avec une passe en profondeur précise. Müller a réussi à l’atteindre en premier et à licencier pour Havertz pour donner l’avantage à l’Allemagne. Le vétéran du Bayern Munich a rapidement obtenu une autre passe décisive, cette fois de manière acrobatique avec un coup de talon en l’air, sur lequel Werner s’est accroché et a terminé avec style. Werner a rapidement marqué un autre but, enroulant magnifiquement le ballon dans le coin le plus éloigné du bord de la surface. Le but final est venu de deux jeunes, Karim Adeyemi et Jamal Musiala, le premier passant le ballon à Musiala pour son premier but international.

C’est une victoire qui a consolidé le statut de l’Allemagne en tête du groupe et a également vengé leur défaite ignominieuse contre la Macédoine du Nord à Duisbourg en mars dernier. De plus, les résultats obtenus ailleurs signifient que l’Allemagne est devenue le premier pays au monde à réserver son billet pour le Qatar, sans les hôtes, bien sûr. L’Allemagne, dont la qualification était menacée il y a quelques mois à peine, avait relevé le défi et l’avait fait sauter hors de l’eau.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Euro 2020 Groupe F Journée 3

23 juin, Allianz Arena, Munich

L’Allemagne a clôturé sa phase de groupes de l’Euro contre la Hongrie, une équipe qui était facilement la dernière du classement entre le Portugal, la France et eux-mêmes. Ou alors ils pensaient. La Hongrie n’allait pas tomber sans combattre, et ce sont les visiteurs qui ont pris une avance surprise grâce à une tête de balle contre laquelle même Manuel Neuer ne pouvait pas faire grand-chose. Kai Havertz a fait revenir les Allemands dans le match avec une tête de son cru, mais cela n’avait pas d’importance puisque la Hongrie a repris l’avantage quelques secondes plus tard. L’Allemagne était en bas du groupe et se dirigeait apparemment vers une autre sortie humiliante de la phase de groupes.

Mais voilà, les efforts de l’Allemagne ont été récompensés avec seulement six minutes à jouer. Jamal Musiala a cadré le ballon pour que Leon Goretzka abandonne dans le chemin de Timo Werner. Le tir initial de Werner a été bloqué, mais Goretzka a été le premier à toucher le ballon et a décoché un tir puissant dans le coin inférieur pour égaliser les scores. Le but a instantanément propulsé l’Allemagne de la dernière à la deuxième place du groupe, et le match s’est finalement terminé avec eux en route vers les huitièmes de finale. Bien que leur voyage ait été écourté par l’Angleterre, il s’agissait toujours d’une amélioration par rapport au spectacle d’horreur d’une Coupe du monde trois ans plus tôt.

Ce fut un grand drame tardif, un jeu rapide et divertissant pour les neutres, et dans l’ensemble un bon résultat pour Die Mannschaft, malgré son échec à gagner. Qui plus est, justice a été rendue. Pourquoi la justice, me direz-vous ? Eh bien, ces ultras hongrois dans le stade étaient une bande de crétins racistes et homophobes. La célébration du cœur de Goretzka envers eux était la cerise sur le gâteau.

Photo de Marvin Ibo Guengoer/GES-Sportfoto/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 5e journée

5 septembre, Mercedez-Benz Arena, Stuttgart

Le premier match de Hansi Flick à la tête de l’Allemagne n’était pas impressionnant. Une victoire 2-0 contre le modeste Liechtenstein n’a guère calmé les nerfs de tous les supporters allemands désespérés d’un succès attendu depuis longtemps. Mais Flick a livré ces grands espoirs lors de son deuxième match seulement, avec une performance enflammée contre l’Arménie. Cinq minutes seulement s’étaient écoulées lorsque Serge Gnabry ouvrait le score d’une demi-volée battante, grâce à Leon Goretzka pour la belle passe décisive lobée. Gnabry a obtenu son deuxième de la soirée dix minutes plus tard, profitant d’un dégagement raté. L’ailier du Bayern a ensuite joué un grand rôle dans le troisième match de l’Allemagne, fouettant un centre pour Timo Werner pour revenir à Marco Reus, qui ne s’est pas trompé à bout portant. Le fournisseur est ensuite devenu buteur alors que Werner a tapé dans une tête coupée par Goretzka, qui a obtenu sa deuxième passe décisive.

L’Allemagne avait une avance confortable de quatre buts à la mi-temps, mais le match était loin d’être terminé. L’arrière droit Jonas Hofmann a marqué un belter absolu d’environ 20 mètres à la suite d’un corner plutôt médiocre pour son premier but international. Dans les arrêts de jeu, Florian Wirtz et Karim Adeyemi se sont associés pour marquer le premier but international d’Adeyemi, montrant que l’avenir de l’Allemagne était prometteur.

Flick a ainsi fait taire ses sceptiques avec une merveilleuse démonstration de football offensif, si caractéristique de sa nature, montrée d’innombrables fois lors de son passage au Bayern. Le train Flick n’a jamais cessé de souffler pendant le reste de l’année et a fini par gagner tous les matchs restants pour se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. À encore plus de succès sous la direction du nouvel entraîneur allemand sextuple !

Photo par Alexander Hassenstein/.

Euro 2020 Groupe F Journée 2

19 juin, Allianz Arena, Munich

Après une défaite décevante mais attendue contre la France lors de son premier match de l’Euro, l’Allemagne savait qu’elle devait gagner son prochain match pour se remettre dans le tournoi. Leurs adversaires suivants ont pris la forme du Portugal, champion en titre. Serait-ce une autre victoire typique de l’Allemagne, ou le Portugal profiterait-il de l’équipe sévèrement affaiblie de Joachim Löw ?

Ce dernier semblait être la réponse puisque Cristiano Ronaldo a marqué son troisième but du tournoi via une contre-attaque rapide. Mais c’est à ce moment-là que le jeu a commencé à devenir étrange. Une série de passes entre Thomas Müller, Joshua Kimmich et Robin Gosens a donné lieu à un but contre son camp de Ruben Dias, et le duo du Bayern s’est ensuite combiné avec Kai Havertz pour forcer un autre but contre son camp, cette fois de Raphaël Guerreiro. La mi-temps arriva et l’Allemagne menait 2-1 malgré trois buts portugais.

Le premier but de l’Allemagne du tournoi est survenu en seconde période, lorsque Gosens a placé le ballon au carré pour Havertz. Gosens a ajouté un but à sa passe décisive moins de dix minutes plus tard en reprenant de la tête un centre de Kimmich. Bien que Diogo Jota en ait retiré un pour le Portugal, ce n’était guère plus qu’une consolation alors que l’Allemagne repartait en vainqueur méritée.

Ce jeu avait beaucoup de sens. D’une part, c’était la dernière victoire de Jogi Löw à la tête de l’Allemagne. C’était aussi la seule et unique bonne performance de Robin Gosens sous les couleurs nationales (espérons que la tendance change bientôt). De plus, cela a prouvé à quel point le Bayern était important pour l’Allemagne, car Thomas Müller et Joshua Kimmich ont joué un rôle déterminant dans la création de tous les buts de l’Allemagne. Plus important encore, cela prouvait que le Portugal serait toujours dans l’ombre de l’Allemagne, même lorsque Die Mannschaft ne ressemblait en rien à leur passé. De plus, qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer dans une victoire de l’Allemagne à la magnifique Allianz Arena ?

Quel a été votre match préféré de l’année en Allemagne ? Faites le nous savoir dans les commentaires!