Top 5 des matchs du Bayern Munich en 2021

Quelle année pour le Bayern Munich ! Un sextuple historique, un changement de direction réussi (?) et une tonne de records ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles cette année a été très mémorable. Le Bayern n’a pas manqué de matchs cette année, et il n’a pas été facile de n’en choisir que cinq, mais voici nos cinq meilleurs choix pour les meilleurs matchs de 2021. Profitez-en !

#5. FC Bayern Munich 4-0 VfL Wolfsbourg

Photo par Alexander Hassenstein/.

Bundesliga 2021/22 17e journée

17 décembre, Allianz Arena, Munich

Le dernier match de l’année du Bayern était une affaire de fête, du moins pour l’équipe locale. Les adversaires de Wolfsburg étaient dans une très mauvaise forme et leur misère se prolongeait seulement sept minutes après le début du match, lorsque Thomas Müller s’élançait et marquait un arrêt sur un tir de Serge Gnabry. Wolfsburg a défendu très profondément, avec peu d’intentions offensives, et d’autres buts n’arriveraient qu’en seconde période.

Un excellent jeu de liaison entre le trio allemand de Gnabry, Müller et Leroy Sané a abouti au premier but de Dayot Upamecano pour le Bayern. À peine deux minutes plus tard, Sané a canalisé son Arjen Robben intérieur avec une touche habile et un merveilleux curleur du pied gauche qui est entré au deuxième poteau. Le match était pratiquement terminé à ce moment-là, mais il était encore temps pour Robert Lewandowski de marquer son but habituel contre Wolfsburg grâce à une belle volée de ciseaux après une réduction de Jamal Musiala.

Le match était une éruption typique du Bayern Bundesliga, mais il a été rendu spécial en raison de deux records battus. Tout d’abord, le but tardif de Lewandowski était son 43e but de l’année en Bundesliga, battant le légendaire record de 39 ans de Gerd Müller pour le plus grand nombre de buts en championnat au cours d’une année civile. En parlant de Müller, son homonyme Thomas a également obtenu son record de 24 passes décisives en une année civile, ce qu’aucun autre joueur n’a atteint jusqu’à présent. De plus, qui n’aime pas une grosse victoire pendant la période des fêtes ?

#4. FC Dynamo Kiev 1-2 FC Bayern Munich

Photo de Sebastian Widmann/.

2021/22 UEFA Ligue des champions Groupe E Journée 5

23 novembre, NSC Olimpisky, Kiev

Qu’il neige, qu’il neige, qu’il neige. C’était la phrase clé du cinquième match de groupe de la Ligue des champions du Bayern de la nouvelle saison. Tenu dans la capitale ukrainienne enneigée, le Bayern était réduit à néant en raison de blessures et de COVID, sans parler de la démoralisation due à sa défaite à Augsbourg il y a quelques jours. Seraient-ils encore capables de gagner leur groupe avec un match d’avance ?

Les fortes chutes de neige n’ont pas suffi à calmer le moral du Bayern, et Robert Lewandowski a rapidement donné une longueur d’avance aux visiteurs avec un but de pêche. Le tir de Benjamin Pavard a ricoché sur un défenseur et s’est élevé dans les airs, et Lewandowski l’a cloué au fond des filets avec un magnifique coup de pied à vélo. Qui essaie même de faire ça dans des conditions comme celle-ci ? Quelqu’un qui aurait dû gagner le Ballon d’Or…

Quelques minutes avant la mi-temps, Kingsley Coman en a fait deux avec une finition frappante qui a presque fait décoller le toit du filet, et le Bayern est entré à la mi-temps aux commandes. Bien qu’ils aient concédé un but alors que leur équipe mince comme du papier prenait le dessus sur eux, ils se sont quand même battus bec et ongles jusqu’au bout et ont obtenu une précieuse victoire, une victoire qui a cimenté leur place au sommet de leur groupe.

Ce jeu avait tout. Une foule exubérante, un but spectaculaire, de bons arrêts et de rares erreurs de Manuel Neuer, et un excellent esprit de combat dans l’ensemble d’une équipe en panne. Cela peut sembler être une victoire de routine en Ligue des champions sur le papier, mais c’était bien plus que cela.

#3. FC Bayern Munich 1-0 Tigres UANL

Photo de Colin McPhedran/MB Media/.

Finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020

11 février, Education City Stadium, Al Rayyan

En tant que champion d’Europe, le Bayern a participé à la Coupe du monde des clubs, la dernière étape d’un glorieux sextuple. Mais en raison d’un vol gravement retardé, du COVID et de problèmes personnels, les conditions du Bayern étaient loin d’être idéales. Une victoire de routine sur les champions d’Afrique Al Ahly les a menés à la finale, maintenant la question était de savoir s’ils pourraient faire le dernier pas pour graver leur nom dans l’histoire pour toujours.

Face aux Tigres, champions nord-américains, le Bayern s’est montré prudent dans les premières étapes. Joshua Kimmich pensait avoir donné l’avantage au Bayern avec un bon tir lointain, mais Robert Lewandowski a été jugé hors-jeu de manière discutable, et le score est resté à zéro. Leroy Sané a touché la barre, mais aucun but n’a été inscrit en première mi-temps.

Finalement, le Bayern a décroché l’or. Kimmich a fouetté le ballon dans la surface pour Lewandowski, qui n’a pas réussi à se connecter correctement, mais Benjamin Pavard attendait pour taper le ballon dans un filet vide. Initialement exclu comme hors-jeu, le but a été accordé après un contrôle VAR. Corentin Tolisso et Douglas Costa ont forcé les arrêts du gardien adverse, mais aucun autre but n’a été marqué. Le but de Pavard a finalement suffi à déclarer le Bayern champion du monde.

Le jeu lui-même n’était pas trop mémorable, mais c’était la dernière pièce pour terminer le soi-disant « #FinalMissi6n ». Le Bayern avait remporté le sextuple, un exploit jamais réalisé une seule fois auparavant. Maintenant, cela vaut la peine d’être mentionné. De plus, ils ont des badges brillants sur la poitrine pour aller avec.

#2. FC Bayern Munich 5-2 FC Augsbourg

Photo par Alexander Hassenstein/.

Bundesliga 2020/21, 34e journée

22 mai, Allianz Arena, Munich

C’était un jeu d’adieu. L’entraîneur Hansi Flick quitterait le Bayern pour l’équipe nationale allemande, et les légendes de longue date Jérôme Boateng, David Alaba et Javi Martínez quitteraient également le club. C’était également le dernier match des entraîneurs adjoints Hermann Gerland et Miroslav Klose, il y avait donc de bonnes raisons de les envoyer tous sur un bon pied.

La première mi-temps était entièrement bavaroise, avec un but contre son camp qui a ouvert le score. Serge Gnabry a frappé à bout portant pour en faire deux, et deux somptueux efforts à longue distance de Joshua Kimmich et Kingsley Coman ont permis aux hôtes de marquer quatre à la mi-temps. Augsbourg a eu une chance majeure grâce à un penalty, mais même cela a été sauvé par Manuel Neuer.

Pendant ce temps, Robert Lewandowski poursuivait le record du plus grand nombre de buts en une seule saison de Bundesliga, n’en ayant besoin que d’un pour dépasser le total de 40 de Gerd Müller. légèrement atténué l’ambiance. Mais voilà, juste à la mort, Leroy Sané a décoché un tir puissant que le gardien n’a pu que parer sur le chemin de Lewandowski. Le capitaine polonais ne s’est pas trompé et s’est inscrit dans les livres d’histoire avec son 41e but de la saison. Pas une mauvaise façon de terminer la campagne de la ligue.

Ce fut une belle fin pour toutes les personnes impliquées, et l’après-midi s’est terminée avec l’équipe soulevant la Meisterschale pour la neuvième année consécutive. C’était aussi le début de l’élégant kit extérieur noir de la nouvelle saison, qui est une chose de beauté.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

24e journée de Bundesliga 2020/21

6 mars, Allianz Arena, Munich

Même si le Borussia Dortmund languissait en Bundesliga à ce stade particulier, Der Klassiker est toujours une occasion spéciale. Le Bayern était en tête de la ligue, mais devait gagner ce match pour maintenir son statut dans la course au titre. Cependant, Erling Haaland de Dortmund avait d’autres idées, car il a frappé deux fois dans les dix premières minutes pour donner à son équipe une avance surprise de 2-0 dans l’arrière-cour du Bayern.

Mais le Bayern n’était pas étranger aux retours, et ils se sont remis dans le match grâce à Robert Lewandowski. Le meilleur buteur du Bayern a ouvert son compte avec une touche après un jeu de jambes astucieux de Leroy Sané, et a converti un penalty remporté par Kingsley Coman juste avant la mi-temps pour égaliser le score.

Le Bayern a mis la pression après la pause, mais la défense de Dortmund a tenu bon. Leur résistance serait vaine, cependant, à deux minutes de la fin, Leon Goretzka a profité d’un dégagement défectueux pour revenir à la volée et achever le retour du Bayern. Lewandowski a ensuite complété son tour du chapeau à la dernière minute pour sceller une victoire palpitante et bien méritée.

Ce fut l’un des retours les plus étonnants de la saison de Bundesliga, et c’était la quintessence de l’attitude de ne jamais dire du Bayern sous la tutelle de Hansi Flick. C’était un grand effort d’équipe, une victoire sur laquelle était écrit « niemals aufgeben (n’abandonne jamais) », et c’était juste une joie de voir le Bayern surmonter obstacle après obstacle, même après avoir subi des revers majeurs. Cela a également permis à Flick d’avoir un bilan parfait contre Dortmund pendant son séjour au Bayern, avec cinq victoires en cinq matchs.

Quel était votre jeu préféré de l’année ? Faites le nous savoir dans les commentaires!