Top 5 des métiers les plus demandés dans le secteur des cryptomonnaies ⋆ Crypto new media

À mesure que la demande de crypto-monnaies et de services liés aux crypto-monnaies et aux investisseurs en crypto augmente, le nombre d’emplois sur le marché concerné augmente également. Nous pouvons facilement observer qu’il existe plusieurs rôles ouverts mentionnant « bitcoin », « crypto-monnaie » et « blockchain » sur les plateformes populaires de recherche d’emploi LinkedIn, Indeed et Monster.

Après tout, actifs numériques, telles que les crypto-monnaies ou les NFT, sont devenues très populaires au cours de la dernière année, car de jeunes investisseurs et célébrités de l’industrie du divertissement ou des athlètes ont adopté le système décentralisé pour accroître leur richesse en dehors du marché boursier traditionnel.

Une enquête récente de la NORC (National Opinion Research Center) de l’Université de Chicago a constaté que 13% des Américains ont acheté ou échangé des crypto-monnaies au cours de l’année écoulée, contre 24% qui ont investi dans des actions.

Alors, quels sont les métiers les plus demandés dans le domaine de la finance décentralisée ? Une réponse à cette question se trouve dans un rapport publié par des chercheurs de Monster, un leader mondial de la mise en relation des personnes et des emplois qui œuvre depuis 25 ans pour transformer le secteur du recrutement.

Plusieurs plates-formes et sites Web ont été recherchés pour identifier les rôles ayant le plus de nouveaux messages avec « crypto-monnaie » ou « blockchain » dans leurs descriptions.

Enfin, 5 profils ont été sélectionnés comme les plus recherchés. Les voici.

Emplois liés à la crypto-monnaie

Comptable

Les comptables du personnel aident à coordonner la facturation, les rapports financiers, les déclarations de revenus et d’autres activités financières pour les entreprises travaillant avec des crypto-monnaies. La plupart des postes ouverts nécessitent un diplôme en finance ou en comptabilité et une certification en tant qu’expert-comptable agréé. Étant donné que bon nombre de ces entreprises sont encore nouvelles et en croissance rapide, les comptables ont une occasion unique d’élaborer des politiques comptables et de mener leur processus de conformité en suivant les directives.

Le salaire moyen aux États-Unis est 55 000 $ par année.

Compte executif

Le chargé de compte agit comme un lien direct entre la société de services financiers et le client existant, gérant les affaires au jour le jour et assurant la satisfaction du client. Les chargés de clientèle informent les clients sur les conditions du marché de la cryptographie, utilisent les médias sociaux et les événements pour développer des partenariats et collectent des données à partir des campagnes de vente et de marketing pour informer le développement de nouveaux produits.

Aux États-Unis, les chargés de clientèle gagnent en moyenne 65 000 $ par année.

Ingénieur logiciel senior

Les ingénieurs logiciels jouent un rôle clé sur le marché de la crypto-monnaie car ils créent et améliorent les applications qui traitent les transactions de crypto-monnaie. La plupart des recruteurs s’attendent à ce que les ingénieurs en logiciel aient un baccalauréat en informatique, en génie logiciel, en mathématiques ou dans un domaine connexe, ainsi qu’une maîtrise des langages de programmation et de script.

Le salaire annuel moyen pour ce poste est de 99 000 $.

Chef de produit

Les chefs de produits conçoivent et lancent des produits de cryptographie qui développent et élargissent le marché, tels que des jetons non fongibles, des marchés, des dossiers de santé cryptés et des systèmes de suivi anti-blanchiment. Pour ce rôle, une connaissance de l’écosystème crypto et une expérience préalable en gestion de produits sont essentielles. Un diplôme en commerce ou des cours en communication, marketing et économie sont également recommandés. Encore une fois, grâce aux données recueillies aux États-Unis, nous observons que le salaire annuel moyen d’un chef de produit est de 103 000 $.

Ingénieur en chef en intelligence artificielle

L’ingénieur en chef en intelligence artificielle est responsable du développement et de la programmation des algorithmes d’apprentissage automatique qui composent IA, y compris les robots de trading et la cybersécurité avancée pour protéger les échanges de crypto-monnaie. Les ingénieurs en IA doivent être familiarisés avec certains langages de programmation, le plus souvent Python, la robotique et une large connaissance de disciplines telles que les probabilités et les statistiques.

Ils effectuent également des analyses techniques pour aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions de trading et à résoudre les problèmes liés à la technologie d’IA utilisée sur le marché des crypto-monnaies.

Si nous comparons le salaire national moyen aux États-Unis et en Italie, nous constatons que le salaire américain est plus de deux fois supérieur à celui de l’italien : 103 000 $ par an contre 45 000 €.

Trouver un emploi dans un secteur émergent nécessite de la recherche et beaucoup d’attention aux nouveaux développements et annonces.

Plusieurs sociétés américaines du Fortune 500 telles que JPMorgan Chase, Amazon, Apple et PayPal ont embauché des experts et des professionnels de la cryptographie ces derniers mois.