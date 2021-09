Top 5 des NFT les plus rares au monde

Les NFT (tokens non fongibles) sont devenus une tendance dans le monde de la Blockchain. Soit dit en passant, “non consommable” signifie qu’il est unique et ne peut pas être remplacé par autre chose. Les NFT peuvent vraiment être tout ce qui est numérique (images, musique, animaux, sports, papier toilette et le plus rare des pets).

Le monde entier de NFT a explosé, avec plusieurs milliards de dollars affluant dans des projets comportant des dessins de singes, de chats, de pingouins, de dinosaures et d’art génératif.

Soit dit en passant, cette croissance est insoutenable, mais on ne sait absolument pas dans quelle mesure cette croissance du marché progresse avant que le rythme de l’investissement ne ralentisse ou ne s’effondre.

Dans cet article, nous vous présentons les 5 NFT les plus étranges à ce jour. Bien sûr, il y en a plus.

1. Tweet de Jack Dorsey

Même les tweets comptent. Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu son premier tweet en tant que NFT pour plus de 2,9 millions de dollars.

Tweetez NFT par Jack Dorsey. Source : Twitter

2. Le garçon de Londres et ses baleines NFT

Un garçon de 12 ans de Londres a gagné environ 400 000 $ pendant les vacances scolaires. Après avoir créé une série d’œuvres d’art pixelisées appelées Weird Whales et vendu des jetons non fongibles (NFT).

Baleines étranges. Source : BBC NOUVELLES

«Mon conseil aux autres enfants qui voudront peut-être entrer dans cet espace est de ne pas vous forcer à programmer, peut-être parce que vos camarades de classe vous mettent la pression, comme si vous aimiez cuisiner, cuisiner, si vous aimez danser, danser, faites de votre mieux. pouvez “.

Benyamin Ahmed conserve ses gains sous forme d’Ethereum, la crypto-monnaie dans laquelle ils ont été vendus.

3. Le CryptoPunk

Les Punks, sont des objets de collection curieux avec un design d’art pixelisé, représenté numériquement comme NFT, avec des dessins de garçons et de filles dans le meilleur style de la mode punk, mais il existe également des versions plus rares telles que des singes, des zombies et, le plus rare de tous, des extraterrestres .

Visa a déclaré avoir acheté un “CryptoPunk”, l’un des milliers d’avatars numériques basés sur NFT, pour près de 150 000 $ d’Ethereum.

Au cours des 60 dernières années, Visa a construit une collection d’artefacts commerciaux historiques – des premières cartes de crédit en papier à la machine zip-zap. Aujourd’hui, alors que nous entrons dans une nouvelle ère de commerce NFT, Visa accueille CryptoPunk # 7610 dans notre collection. https://t.co/XoPFfwxUiu – VisaNews (@VisaNews) 23 août 2021

Cuy Sheffield, directeur de la cryptographie de Visa, a déclaré que les NFT joueraient un “rôle majeur” dans l’avenir de la vente au détail, des médias sociaux et du divertissement.

Avec notre achat de CryptoPunk, nous sautons en premier. Ce n’est que le début de notre travail dans cet espace.

4. Il est vendu jusqu’à pets

Alex Ramirez-Mallis, cinéaste new-yorkais, vend le NFT de ses pets pour 85 $. Il a voulu mettre cette tendance à l’épreuve pour les NFT.

Plus précisément, le cinéaste a symbolisé les sons de vent de ses amis et les a réunis en une seule pièce NFT. Il a été baptisé le “Calendrier annuel des pets enregistrés”.

« Si les gens vendent de l’art numérique, pourquoi ne pas vendre des pets ?

5. NFT des roches

EtherRock est un jeu basé sur le réseau Ethereum dans lequel il y a 100 NFT de roches. Ce qui est drôle, ce n’est pas seulement que “l’œuvre d’art” est une pierre avec un fond blanc, mais le fait qu’elles soient vendues pour des milliers voire des millions de dollars. En effet, le 23 août, l’une des pièces numériques a été vendue pour 1,293 million de dollars.

Rock NFT. Source : EtherRock

Pour conclure, que pourraient-ils payer d’autre pour les TVN ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Pablo Picasso : « Le but de l’art est de dépoussiérer la routine de nos âmes.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport