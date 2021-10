Top 5 des options d’investissement à regarder au-delà des dépôts bancaires à terme

Une bonne décision d’investissement nécessite une diligence raisonnable sur divers paramètres.

Les taux d’intérêt des dépôts à terme sont au plus bas. Si l’on considère l’inflation, les rendements sont négatifs. Pour quelqu’un qui souhaite avoir un revenu régulier, les dépôts à terme ne sont plus le choix idéal. La première banque indienne, la State Bank of India, offre un taux d’intérêt de 5,80 pour cent aux personnes âgées pour une période de trois ans. L’inflation actuelle oscille autour de 5,59 pour cent. Si la personne se situe dans une tranche d’imposition plus élevée, les rendements sont en territoire négatif. La hausse des taux d’intérêt semble être un rêve tiré par les cheveux, du moins pour l’instant.

Heureusement, il existe d’autres options qui peuvent offrir des rendements plus élevés pour ceux qui recherchent un revenu régulier tout en assurant la sécurité de leur argent. Voici quelques options :

1. Plan d’Epargne Seniors (SCSS) : Ce régime est idéal pour les seniors. Toute personne physique de plus de 60 ans peut investir dans ce régime. Le taux d’intérêt actuel est de 7,4 % payable trimestriellement. La durée de maturité est de 5 ans. Même les prestations en vertu de l’article 80C sont disponibles pour ce régime. Cependant, il existe un plafond de limite d’investissement de Rs 15 lakh.

2. Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana (PMVVY) : Ce programme est soutenu par le gouvernement indien et offre un taux d’intérêt de 7,4%. Cependant, ce régime a une période de blocage de 10 ans. Les intérêts sont payables mensuellement. Compte tenu du fait qu’il est soutenu par le gouvernement indien, il constitue un choix idéal pour les investisseurs très conservateurs.

3. Compte NPS de niveau II : Si l’investisseur possède un compte NPS Tier I, il peut volontairement ouvrir un compte Tier II. Le système de compte NPS Tier II G, qui investit dans des obligations d’État et d’autres instruments connexes, a généré des rendements à deux chiffres au cours de la dernière année. Cependant, la prestation Sec 80C n’est pas disponible pour les particuliers du secteur privé.

4. Fonds d’obligations de sociétés : Les fonds d’obligations d’entreprise sont des fonds communs de placement d’emprunt qui investissent dans des obligations d’entreprise ou des débentures non convertibles. Étant donné que ces fonds investissent au moins 80 % de leurs actifs dans les obligations d’entreprises les mieux notées, le risque est considérablement plus faible. Ces fonds ont généré des rendements pouvant atteindre 9 %. Par conséquent, ils sont idéaux pour quelqu’un qui recherche un revenu régulier à faible risque. Un autre avantage est que si l’investisseur détient ces fonds pendant trois ans, il obtient un avantage d’indexation puisque ces fonds sont classés comme fonds de dette lors du calcul des plus-values.

5. Fonds de courte durée : Ces fonds sont considérés comme un point d’entrée pour les investisseurs qui n’hésitent pas à prendre un léger risque en faveur de rendements plus élevés. Étant donné que ces fonds génèrent des revenus d’intérêts ainsi que des gains en capital, ils offrent des rendements plus élevés que les dépôts à terme. Ces fonds ne sont pas affectés par les cycles à court terme de fluctuations des taux d’intérêt. Ces fonds sont en mesure d’offrir des rendements stables et sont considérés comme fiscalement avantageux que les dépôts bancaires à terme. Ils sont traités sur un pied d’égalité avec les fonds de dette, offrant ainsi des avantages d’indexation pour les détenteurs à long terme. On peut retirer des fonds via un plan de retrait systématique (SWP) en fonction de ses besoins.



(Par Abhinav Angirish, fondateur, Investonline.in)

