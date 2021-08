Top 5 des outils d’analyse Facebook que chaque marketeur devrait essayer en 2021 [Infographic]

Avec près de 1,9 milliard d’utilisateurs actifs quotidiens, Facebook est indéniablement la plus grande plateforme de médias sociaux au monde.

S’il est vrai que moins de jeunes utilisent Facebook et que de plus en plus de personnes de plus de 55 ans s’inscrivent, la plate-forme reste toujours pertinente sur la scène en constante évolution des médias sociaux.

L’utilisation de Facebook est devenue une partie de notre routine quotidienne. En fait, il est entré dans nos vies si facilement qu’il est difficile d’en imaginer un sans Facebook. Pour cette raison, la plate-forme aide les gens à se connecter facilement les uns aux autres.

Et les entreprises le savent aussi. La popularité croissante de Facebook a amené les marques à repenser leurs stratégies marketing et leur relation avec les clients.

C’est pourquoi les spécialistes du marketing doivent inclure Facebook lors de la planification de leur stratégie marketing.

Pour vous assurer que vous créez le bon pour votre entreprise, vous devez analyser les métriques qui comptent vraiment sur la plate-forme.

Facebook a annoncé qu’à partir du 30 juin 2021, Facebook Analytics ne sera plus disponible, vous devrez donc porter votre attention sur des outils d’analyse Facebook plus complexes.

Avec autant d’options sur le marché, il peut sembler difficile de choisir le bon outil pour votre marque. Heureusement pour vous, j’ai créé cette liste des 5 meilleurs outils d’analyse Facebook que chaque spécialiste du marketing devrait essayer en 2021.

Socialinsider est un outil d’analyse et d’analyse comparative des médias sociaux grâce auquel vous pouvez mesurer les performances de votre compte Facebook et suivre toutes les mesures significatives, telles que le taux d’engagement, la portée, les impressions, l’évolution des publications, les données démographiques et bien plus encore.

Sa fonction d’analyse Facebook vous donne un aperçu complet des performances de votre page, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

Facebook Insights dispose d’un tableau de bord analytique auquel vous pouvez accéder directement depuis l’application Facebook.

Avec Facebook Insights, vous pouvez suivre les comportements des utilisateurs de la page d’entreprise et les performances des publications, vous donnant des mesures de base

Cette application est similaire à Facebook Insights, mais elle fournit des analyses plus approfondies pour les pages commerciales, les vidéos et les histoires de Facebook.

Avec Facebook Creator Studio, vous pouvez publier, gérer, monétiser et suivre les performances du contenu sur vos pages professionnelles Facebook et Instagram.

Il s’agit de l’application que Facebook a encouragé les administrateurs de ses pages professionnelles à utiliser après la disparition de Facebook Analytics.

Facebook Business Suite permet aux spécialistes du marketing de gérer simultanément leurs pages Facebook et Instagram et inclut la messagerie, la publicité, la planification et l’analyse.

Facebook Pixel est un outil d’analyse grâce auquel les spécialistes du marketing peuvent mesurer l’efficacité de leur publicité en comprenant les comportements et les actions des personnes.

Cette application vous dira qui accède à votre site Web via le contenu Facebook, comment vos publicités attirent les visiteurs et ce que font ces visiteurs lorsqu’ils accèdent à votre site Web.

Découvrez cette infographie ⇣

(Cliquez pour agrandir)

Auteur : Théodora Stanciu

Je fais partie de l’équipe marketing de Socialinsider. Sociologue curieux avec un esprit analytique et une passion pour tout ce qui est social. J’aime mélanger les mots avec les données et documenter les phénomènes sociaux et les comportements humains. … Voir le profil complet >