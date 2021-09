Top 5 des performances du quart-arrière de la semaine 3: Matthew Stafford devance les Rams sur Tom Brady, Buccaneers

En trois semaines, cinq équipes restent invaincues. Sur ces cinq équipes, un seul quart-arrière a obtenu une performance digne des cinq premiers et a mené son équipe à un dossier de 3-0 et à égalité au sommet de la NFC West.

Mais avant de parler du leader du MVP Matthew Stafford et des Rams de Los Angeles invaincus, il y avait pas mal de signaleurs qui se sont distingués avec des performances de grande envergure au cours de la semaine 3.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le quart-arrière des Panthers Sam Darnold a lancé pour 304 verges et a réussi deux touchés au sol lors de la victoire 24-9 de la Caroline sur les Texans jeudi soir. La star de deuxième année des Bengals, Joe Burrow, a lancé trois touchés lors de la victoire 24-10 de Cincinnati contre les Steelers. Et le signaleur des Raiders Derek Carr a récolté 386 verges et deux scores dans une énorme victoire en prolongation 31-28 contre les Dolphins de Las Vegas.

Toutes de grandes performances, mais aucune n’a réussi à se classer parmi les cinq premiers. Voici les quarts qui ont mené leurs équipes à la victoire lors de la troisième semaine.

12 sept. 2021; Jacksonville, Floride, États-Unis ; Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) dirige ses coéquipiers au cours de la seconde moitié contre les New Orleans Saints au TIAA Bank Field. Crédit obligatoire : Tommy Gilligan-USA TODAY Sports (Tommy Gilligan-USA TODAY Sports)

C’était un match de revanche pour Aaron Rodgers et les Packers dimanche soir.

Le MVP en titre de la NFL a complété 23 des 33 passes pour 261 verges et deux touchés lors de la victoire 30-28 de Green Bay sur les 49ers à San Francisco.

Les Packers tiraient de l’arrière avec 37 secondes à faire dans le match, lorsque Rodgers s’est connecté avec le large Davante Adams pour un gain de 25 verges et une autre passe et attrapé de 17 verges avant de frapper le ballon avec seulement quelques secondes au compteur.

Le botteur Mason Crosby a inscrit un botté de placement de 51 verges à la fin du temps imparti pour soulever les Packers.

Ensuite, les Packers (2-1) affronteront les Steelers.

Le quart-arrière des Vikings du Minnesota Kirk Cousins, à gauche, se prépare à lancer contre les Seahawks de Seattle dans la première moitié d’un match de football de la NFL à Minneapolis, le dimanche 26 septembre 2021. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) ((AP Photo/Bruce Kluckhohn) )

En trois matchs, Kirk Cousins ​​a inscrit huit touchés et aucune interception.

Dans le match du Minnesota contre les Seahawks, Cousins ​​a complété 30 des 38 passes pour 323 verges par la passe et trois touchés dans une victoire de 30-17 dimanche après-midi. Le produit de l’État du Michigan s’est connecté avec l’ailier rapproché Tyler Conklin sur une frappe de 7 verges au premier quart, le receveur large Adam Thielen pour un touché de 15 verges et la sensation de deuxième année Justin Jefferson pour un score de 3 verges au deuxième trimestre.

Les Vikings (1-2) accueilleront les Browns lors de la semaine 4.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen célèbre après avoir marqué un touché lors de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Broncos de Denver, le samedi 19 décembre 2020, à Denver. (Photo AP/Jack Dempsey)

Josh Allen a retrouvé sa forme lors de la troisième semaine contre l’équipe de football de Washington.

Allen a complété 32 des 43 passes pour 358 verges et quatre touchés. Il a ajouté quatre courses pour neuf verges avec un score de plus au sol dans une victoire dominante 43-21 contre Washington.

Le produit du Wyoming s’est connecté avec le receveur large Emmanuel Sanders pour deux scores et le porteur de ballon Zack Moss et l’ailier rapproché Dawson Knox pour un TD chacun.

Buffalo (2-1) accueillera ensuite les Texans.

Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert (10), quitte le terrain après un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City, le dimanche 26 septembre 2021, à Kansas City, dans le Missouri. Los Angeles a gagné 30-24. (AP Photo/Ed Zurga) (AP Photo/Ed Zurga)

Justin Herbert devient rapidement le prochain grand joueur au poste de quart-arrière.

Dans une victoire de 30-24 contre Patrick Mahomes et les Chiefs à Kansas City, Herbert a complété 26 des 38 passes pour 281 verges et quatre touchés. Le receveur large Mike Williams a réussi sept réceptions pour 122 verges et deux scores.

Les Chargers se sont améliorés à 2-1 et accueilleront les Raiders lors du Monday Night Football lors de la semaine 4.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford (9), lance au cours de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Colts d’Indianapolis, le dimanche 19 septembre 2021, à Indianapolis. (Photo AP/Michael Conroy) ((Photo AP/Michael Conroy))

Matthew Stafford pourrait très bien être le favori MVP après sa performance contre les champions en titre du Super Bowl dimanche après-midi.

Le produit de Géorgie a complété 27 des 38 passes pour 343 verges et quatre touchés dans une victoire de 34-24 contre Tom Brady et les Bucs. Le receveur large DeSean Jackson a réussi trois réceptions pour 120 verges et un score et Cooper Kupp a réussi neuf attrapés pour 96 verges et deux autres touchés.

Stafford et les Rams (3-0) affronteront Kyler Murray et les Cardinals dans une confrontation entre deux équipes invaincues la semaine prochaine.