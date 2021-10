Top 5 des performances du quart-arrière de la semaine 5 : Tom Brady mène la charge

À 44 ans, le quart-arrière des Buccaneers Tom Brady est toujours n°1.

Dans un affrontement contre un ancien rival, Brady a été excellent et a mené les Bucs à une grande victoire et à une fiche de 4-1 avant leur affrontement contre les Eagles jeudi soir.

Dans d’autres matchs, le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a une fois de plus montré pourquoi sa grave blessure à la cheville la saison dernière n’était qu’un ralentisseur mineur dans sa carrière dans la NFL. Il a complété 22 des 32 passes pour 302 verges et trois touchés dans une victoire de 44-20 contre les Giants.

Le signaleur des Steelers Ben Roethlisberger a eu une performance de rebond contre les Broncos. Il a complété 15 des 25 passes pour 253 verges et deux scores, dont une passe de touché de 50 verges à l’écarteur Diontae Johnson, dans une victoire de 27-19.

Deux performances solides, mais pas assez bonnes pour figurer dans le top cinq de cette semaine.

Voici les quarts qui ont excellé et mené leurs équipes à de grosses victoires lors de la semaine 5.

LANDOVER, MARYLAND – 10 OCTOBRE: Jameis Winston n ° 2 des Saints de la Nouvelle-Orléans célèbre après un match contre l’équipe de football de Washington à FedExField le 10 octobre 2021 à Landover, Maryland. (Photo de Patrick Smith/.) ((Photo de Patrick Smith/.))

Jameis Winston a montré pourquoi il était autrefois un choix n ° 1 au classement général.

Le tireur des Saints a complété 15 des 30 passes pour 279 verges et quatre touchés dans une victoire de 33-22 contre l’équipe de football de Washington dimanche. La victoire a amélioré le record de la Nouvelle-Orléans à 3-2 cette saison.

Après leur au revoir la semaine prochaine, les Saints se rendront à Seattle pour affronter les Seahawks le 25 octobre.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen revient pour passer au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City le dimanche 10 octobre 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Charlie Riedel) ((AP Photo/Charlie Riedel))

Josh Allen a rappelé à tout le monde dimanche soir pourquoi il était candidat MVP la saison dernière.

Dans un affrontement sur la route contre Patrick Mahomes et les Chiefs, Allen a complété 15 des 26 passes pour 315 verges et trois touchés. Il a mené Buffalo à une victoire dominante 38-20 au stade Arrowhead et les Bills se sont améliorés à 4-1 cette année-là.

Ensuite, les Bills se rendront au Tennessee pour affronter les Titans.

INGLEWOOD, CALIFORNIE – 10 OCTOBRE : Justin Herbert # 10 des Chargers de Los Angeles au SoFi Stadium le 10 octobre 2021 à Inglewood, Californie. (Photo de Ronald Martinez/.) ((Photo de Ronald Martinez/.))

Sans Tom Brady, le quart de deuxième année Justin Herbert serait n°1 sur la liste.

Le quart-arrière superstar des Chargers a complété 26 des 43 passes pour 398 verges et quatre touchés dans une énorme victoire de 47-42 contre les Browns dimanche. Il a rejoint le large Mike Williams à huit reprises pour 165 verges et deux scores.

Herbert mènera Los Angeles à Baltimore pour affronter les Ravens la semaine prochaine.

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Lamar Jackson (8) lance le ballon sous la pression du plaqueur défensif des Indianapolis Colts DeForest Buckner (99) et de l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad (97) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, le lundi 11 octobre 2021 , à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore devaient creuser profondément pour effectuer un retour contre les Colts d’Indianapolis et de toutes leurs forces, ils ont marqué 16 points pour forcer les prolongations et gagner le match, 31-25, après la première possession de la période supplémentaire.

Jackson a terminé 37-en-43 avec 442 verges par la passe et quatre passes de touché et a mené les Ravens sur la course victorieuse.

Jackson contre Herbert va être un match très intéressant à regarder la semaine prochaine.

TAMPA, FLORIDE – 10 OCTOBRE : Tom Brady n°12 des Tampa Bay Buccaneers dirige l’offensive contre les Miami Dolphins au cours du quatrième trimestre au Raymond James Stadium le 10 octobre 2021 à Tampa, en Floride. (Photo de Mike Ehrmann/.) ((Photo de Mike Ehrmann/.))

Le plus grand de tous les temps arrive au n ° 1 de la semaine 5.

Tom Brady a effectué 30 des 41 passes pour 411 verges et cinq passes de touché dans une victoire dominante de 45-17 contre les Dolphins. C’était la première fois dans la carrière de Brady au Temple de la renommée qu’il lançait 400 verges ou plus avec cinq touchés dans le même match.

Ensuite, Brady et les Bucs affronteront les Eagles lors du Thursday Night Football.