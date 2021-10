Top 5 des performances du quart-arrière de la semaine 6: Kyler Murray mène les Cardinals à un record de 6-0

Le quart-arrière de deuxième année Joe Burrow a réalisé une autre excellente performance pour les Bengals de Cincinnati lors de leur victoire 34-11 contre les Lions de Detroit, mais ce n’était pas assez bon pour décrocher les cinq meilleures performances cette semaine.

Burrow a complété 19 des 29 passes pour 271 verges avec trois touchés dans la victoire. Le receveur large recrue Ja’Marr Chase a réussi quatre réceptions pour 97 verges. Les Bengals se sont améliorés à 4-2 cette saison et se rendront à Baltimore pour affronter les Ravens dans une énorme confrontation avec l’AFC North.

Aaron Rodgers a mené les Packers de Green Bay à une victoire de 24-14 sur les Bears de Chicago, et Ben Roethlisberger et les Steelers de Pittsburgh sont repartis avec une victoire de 23-20 sur les Seahawks de Seattle. Deux solides performances, mais aucun des quarts n’a fait partie du top cinq cette semaine.

Voici les quarts qui ont excellé et mené leurs équipes à de grosses victoires au cours de la semaine 6.

DENVER, COLORADO – 17 OCTOBRE: Derek Carr n ° 4 des Raiders de Las Vegas lance au cours du deuxième trimestre contre les Broncos de Denver à Empower Field At Mile High le 17 octobre 2021 à Denver, Colorado. (Photo de Dustin Bradford/.)

Derek Carr a saisi l’occasion pour les Raiders.

Au lendemain de la démission de Jon Gruden, Las Vegas a remporté dimanche une victoire 34-24 contre les Broncos à Denver. Carr a complété 18 des 27 passes pour 341 verges et deux touchés dans la grande victoire.

Les Raiders accueilleront ensuite les Eagles.

CHARLOTTE, CAROLINE DU NORD – 17 OCTOBRE: Kirk Cousins ​​# 8 des Minnesota Vikings lance le ballon au cours du deuxième quart contre les Panthers de la Caroline au Bank of America Stadium le 17 octobre 2021 à Charlotte, Caroline du Nord. (Photo de Grant Halverson/.)

Une autre semaine, une autre victoire des Vikings en prolongation.

Kirk Cousins ​​a complété 33 des 48 passes pour 373 verges et trois touchés lors de la victoire 34-28 des Vikings contre les Panthers. Les Vikings ont récolté 379 verges après la mi-temps et 571 pour le match.

Les Vikings accueilleront les Cowboys à leur retour de leur bye.

Matthew Stafford # 9 des Rams de Los Angeles en action contre les Giants de New York lors d’un match au MetLife Stadium le 17 octobre 2021 à East Rutherford, New Jersey. (Photo de Rich Schultz/.)

Matthew Stafford et les Rams ont continué à rouler au MetLife Stadium.

L’ancien produit de Géorgie a complété 22 des 28 passes pour 251 verges et quatre touchés dans une victoire dominante de 38-11 contre les Giants. Stafford a trouvé le receveur Cooper Kupp sur des scores de 3 et 13 verges. Il a également rejoint le large Robert Woods pour un touché de 15 verges et le porteur de ballon Darrell Henderson sur un score de 25 verges au cours d’un deuxième quart de touché.

Ensuite, Stafford affrontera son ancienne équipe – les Lions sans victoire.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS – 17 OCTOBRE: Dak Prescott, n ° 4 des Cowboys de Dallas, se démène avec le ballon en seconde période contre les New England Patriots au Gillette Stadium le 17 octobre 2021 à Foxborough, Massachusetts. (Photo de Maddie Meyer/.)

Dak Prescott et les Cowboys ont quitté la Nouvelle-Angleterre avec une grosse victoire.

Prescott a complété 36 des 51 passes pour 445 verges et trois touchés lors de la victoire des Cowboys 35-29 en prolongation contre les Patriots. Prescott s’est connecté avec l’écarteur CeeDee Lamb pour un touché de 35 verges en prolongation pour sceller la victoire. Les Cowboys n’ont pas gagné en Nouvelle-Angleterre depuis 1987 et ils avaient une fiche de 0-5 contre Bill Belichick.

Les Cowboys affronteront les Vikings à leur retour de leur semaine de congé.

CLEVELAND, OHIO – 17 OCTOBRE: Kyler Murray, numéro 1 des Cardinals de l’Arizona, lance le ballon au quatrième trimestre contre les Browns de Cleveland au FirstEnergy Stadium le 17 octobre 2021 à Cleveland, Ohio. (Photo par Emilee Chinn/.)

Kyler Murray est à nouveau au sommet.

Murray a complété 20 des 30 passes pour 220 verges et quatre touchés dans la victoire 37-14 des Cardinals contre les Browns. L’Arizona est la seule équipe invaincue de la NFL et elle a poursuivi son meilleur départ depuis 1974.

Les Cardinals accueilleront ensuite les Texans.